Iga Swiatek je imela proti Naomi Osaka vse prej kot lahko delo, saj je v tretjem, odločilnem nizu zaostajala že s 5:2 in celo rešila eno zaključno žogico za zmago Japonke. Po veliki zmagi je navijače pozvala, naj se ne oglašajo med točkami, saj so to za igralke in igralce "resne stvari in nekaj točk lahko veliko spremeni".

Iga Świątek appeals to the French crowd, asking them to respect players focus by not making noise during the rallies.



Her ask was met with supportive applause. #RolandGarros pic.twitter.com/8k8w6Ve4lL — TSN (@TSN_Sports) May 29, 2024

"Vse življenje se borimo, da smo boljši"

"Žal mi je, da moram to izpostaviti. Zelo vas spoštujem in vem, da v bistvu igramo za vas. To je neke vrste zabava in zaradi vas tudi služimo denar. Ampak včasih, ko si pod velikim pritiskom in ko zakričite med točko ali pa takoj po vrnitvi servisa, je res težko biti osredotočen."

"Po navadi tega ne izpostavljam, ker želim biti igralka, ki je osredotočena med igro. Ampak to je za nas resno, vse življenje se borimo, da smo boljši. A včasih je to težko sprejeti, ker vložki so veliki in tukaj je v igri veliko denarja, če zmagaš," je uvodoma povedala prva igralka sveta in ob tem dodala, da nekaj točk lahko veliko spremeni. "Prosim vas, če lahko navijate po točkah in ne med točkami. To bi bilo zelo lepo."

Iga Swiatek in Naomi Osaka po končanem dvoboju Foto: Guliverimage

Dvoboj je bil veliko bolj zahteven, kot je pričakovala

O dvoboju je dejala, da je Naomi Osaka izjemna igralka in da je bil dvoboj veliko bolj zahteven, kot je pričakovala. "Zagotovo bom prihodnjič veliko bolj pripravljena, toda Naomi je igrala neverjeten tenis. Včasih je veliko tvegala. Morda bo čez nekaj časa specialistka za peščena igrišča. Vesela sem, da se je vrnila in igra dobro," je povedala šele 22-letna teniška igralka, ki je v zadnjih štirih letih trikrat dobila OP Francije.

Queste sono le immagini di Iga Swiatek dopo il match vinto contro Osaka.

Pochi secondi per capire quanta pressione devono sopportare questi atleti.

E non importa se occupi il primo o l’ultimo posto del ranking.

C’è da soffrire, sempre.#EurosportTennis #Swiatek #RolandGarros pic.twitter.com/CUZvrdEYNC — Eurosport IT (@Eurosport_IT) May 30, 2024

Po dvoboju se je v ozadju Iga zjokala

Na družbenih omrežjih se je pojavil posnetek, kako se je Iga Swiatek po zmagi nad Naomi Osaka zlomila in zjokala. To samo kaže, kakšne pritiske doživljajo igralke ne glede na to, ali je to prva igralka sveta ali pa igralka, ki je pri dnu svetovne lestvice. Zakaj točno se je prva igralka zlomila, ni jasno.

