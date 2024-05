Alcaraz še ni izgubil niza, Rubljov izpadel in izgubil živce

Na teniškem odprtem prvenstvu Francije se je začel tretji krog. Italijan Jannik Sinner je upravičil vlogo favorita in Rusa Pavla Kotova premagal v manj kot dveh urah in pol s 6:4, 6:4 in 6:4. Napredoval pa je še en mlad Italijan Matteo Arnaldi, ki je presenetljivo izločil še enega Rusa Andreja Rubljova. Večerni petkov dvoboj je pripadel Carlosu Alcarazu, ki je s 6:4, 7:6, 6:3 izločil Sebastiana Kordo. Samo drugi niz je bil bolj izenačen.

Matteo Arnaldi je bil navdušen. Foto: Reuters Na prvem petkovem končanem dvoboju OP Francije v Parizu pa se je zgodilo presenečenje. Izpadel je šesti nosilec Rus Andrej Rubljov. S 7:6, 6:2 in 6:4 ga je premagal mladi Italijan Matteo Arnaldi. Ta je bil prvič udeleženec četrtega kroga grand slama lani v New Yorku. Rubljov res ni imel svojega dne, že sredi dvoboja je bil jezen kot ris. Hudoval se je nad sodniškimi odločitvi, še bolj pa nad svojo igro. Večkrat se je znesel nad loparjem, veliko je preklinjal in gestikuliral

It was an afternoon to forget for Andrey Rublev at Roland-Garros 😬💥#RolandGarros pic.twitter.com/U0ou2C16Ca — Eurosport (@eurosport) May 31, 2024

Italijan Jannik Sinner, zmagovalec letošnjega prvega turnirja za grand slam (OP Avstralije), je prav tako igral proti Rusu. Pavel Kotov je v drugem krogu premagal švicarskega veterana Stana Wawrinko. Tukaj presenečenja ni bilo, vendarle Sinner sodi v najožji krog favoritov za končno zmago. Dvoboj je dobil v manj kot dveh urah in pol s 6:4, 6:4 in 6:4. Sinner v uvodnih treh nastopih še ni izgubil niza in je na dobri poti, da se prvič v karieri zavihti na prvo mesto lestvice ATP.

Jannik Sinner se je brez večjih težav uvrstil v četrti krog Rolanda Garrosa. Foto: Reuters

Alcaraz le za trenutek tekmecu dal nekaj upanja

Zanimiv dvoboj se je obeta v petek zvečer, ko sta udarila Američan Sebastian Korda in Španec Carlos Alcaraz. Vse bolj postaja jasno, da je slednji spet v pravi formi, potem ko se je nekaj časa ubadal s poškodbo roke. V drugem nizu se je morda še zdelo, da bo dvoboj izenačen, da se bo zavlekel globoko v noč. Ko pa ga je Alcaraz po podaljšani igri dobil s 7:6 (po kar uri in 14 minutah) in povedel z 2:0, je bil Korda strt. Ni se več pobral in tretji niz je izgubil s 3:6. Mladi španski zvezdnik je tako tudi tretji letošnji dvoboj na Rolandu Garrosu dobil v treh nizih. Znova je igral zelo samozavestno.

Carlos Alcaraz se je namučil v drugem nizu, nato pa "stopil na plin". Foto: Reuters

Nekaj večernih dvobojev na odkritih igriščih je bilo zaradi dežja prekinjenih.