Luka Dončić ni edina selektorjeva neznaka

Še dva tedna sta do prve kvalifikacijske tekme slovenske košarkarske reprezentance za olimpijske igre v Parizu. Selektor Aleksander Sekulić ta teden 13-erico vodi na treningih v Tivoliju in si želi čim prej razjasniti štiri preostale neznanke: ali se bo ekipi pridružil Luka Dončić ali sta Vlatko Čančar in Edo Murić po izpuiščeni klubski sezoni pripravljena na tekme in ali bodo naturalizirali novega tujca.

Luka Dončić bo odločitev predvidoma sporočil v sredo pozno zvečer po srednjeevropskem času. Foto: Reuters Slovenska košarkarska reprezentanca drugi teden priprav na olimpijske kvalifikacije opravlja v Ljubljani. V Tivoliju se je po Edu Muriću ekipnim treningom priključil še Vlatko Čančar, ki zatrjuje, da je že stoodstoten. Oba sta zaradi poškodbe izpustila celotno klubsko sezono. Selektor Aleksander Sekulić ima na voljo 13 košarkarjev (zaradi poškodbe stopala je priprave zapustil Tibor Mirtić), še vedno pa se nadeja na prihod prvega zvezdnika Luke Dončića, ki je v torek s porazom v finalu lige NBA sklenil sezono, a precej načet s poškodbami gležnja in kolena. Ko smo 12 ur po koncu tekme v Bostonu obiskali trening reprezentance, Sekulić še ni imel informacij o Lukovih poškodbah in njegovem prihodu ali morebitni odpovedi. "Mislim, da se Luka še ni zbudil. O njegovem prihodu še ne moremo govoriti," je bil o Dončiću, ki je v finalu stiskal zobe, redkobeseden Sekulić. "Odločitev tako Luke kot vsakega drugega reprezentanta moramo razumeti. Ne vemo, v kakšnem zdravstvenem stanju je. On ni nikoli rekel, da ne bo igral za reprezentanco. Je pa odvisno od tega, kakšen je njegov zdrvstveni karton."

Čančar nam je dejal, da bodo popolnoma razumeli, če Dončić zaradi slabega zdravstvenega stanja odpove tokratni nastop za Slovenijo. "Nikomur ne moremo zameriti, če ne pride v reprezentanco, še posebej po taki sezoni, kot jo je imel Luka. Če Luka rabi počitek, naj si ga vzame." Košarkar Dallas Mavericksov je bil po ponedeljkovi tekmi na to temo redkobeseden: "Nočem govoriti, kaj sledi. Sprejeti moram nekaj odločitev. Malo se moram pozdraviti. Čez dva dni imamo spet intervjuje, vam bom takrat dal odgovor." Luka Ščuka pa je z žarom v očeh govoril, da si želi na treningih pokrivati Dončića, da vidi, če je košarka res lahko tako enostavna, kot jo kaže Luka.

V reprezentanci je trenutno teh trinajst igralcev: Miha Cerkvenik, Žiga Dimec, Zoran Dragić, Gregor Hrovat, Edo Murić, Aleksej Nikolić, Bine Prepelič, Klemen Prepelič, Leon Stergar, Mike Tobey, Vlatko Čančar, Jan Špan in Luka Ščuka.

"Onadva sta največji neznanki"

Vlatko Čančar z ekipo ni treniral celotno sezono. Foto: Vid Ponikvar/Sportida "Imamo neke obrise igre. So stvari, kjer vidim napredek. Sem pozitivno presenečen nad Murićem, glede nato da je izpustil celotno leto. Tudi mladi fantje imajo veliko motiva, želje in so osvežitev," je prvi teden priprav komentiral selektor, ki mora v treh tednih najti formulo, da bodo do kvalifikacij v najboljši možni verziji. To je izziv tudi zato, ker ste dva pomembna člana vračata po poškodbi, še en veteran Jaka Blažič pa se je zaradi zdravstvenih težav odpovedal nastopu. "Za Čančarja bomo zdaj videli, kako bo funkcioniral na parketu. Sta pa oba z Murićem fizično dobro pripravljena. Drugo so pa tekme in ta ritem, ki ga morata ujeti na igrišču." Zato so pred njimi tri pripravljalne tekme, v nedeljo prva v Litvi in nato 25. ter 28. junija doma proti Litvi in Braziliji. "Te bodo pokazetelj, v kakšen stanju smo. Zagotovo bomo pozorni na Čančarja in Murića, kako napredujeta, kako se bosta odzvala na tekme, ki bodo prve po zelo dolgem času."

Tudi Eno Murić je zaradi poškodbe izpustil skoraj celotno klubsko sezono. Foto: Matej Povše/Sportida V kvalifikacijah in na olimpijskim igrah lahko nastopi 12 košarkarjev, zdaj jih ima Sekulić na treningih 13. Če pride še Dončić, jih bo imel 14. Časovnice, kdaj bo še koga prečrtal ni. "Veliko je odvisno od tega, kako se bosta v prvi vrsti odzvala Čančar in Murić. Onadva sta največji neznanki. Zato imamo tudi na njunih položajih največ igralcev. Da bomo lahko reagirali, če bomo ocenili, da ne bosta mogla pomagati. Čeprav sem zelo pozitiven, da bosta lahko. tudi onadva sta pokazala, da bomo lahko računali na njiju. Moramo pa biti previdni." Čeprav z ekipo trenira Mike Tobey, naj bi bila v igri še vedno tudi naturalizacija novega tujca. Še ena neznanka več za strokovni štab, ki mora že zdaj postavljati taktiko, akcije. "Zagotovo negotovost obstaja. In ko ta je, moramo malo razmišljati v naprej. A v tem trenutku smo rekli, da se bomo ukvarjali s tistimi igralci, ki so na voljo, ki so tu. Če bodo spremembe, se bomo pa tudi prilagodili."

So pa vse to igralci - Murić, Čančar, Dončić in že odpadli Blažič, ki so za Slovenijo pomembni tudi zunaj parketa. So ključni za kemijo v ekipi. In to so tudi fantje, ki so pripravljeni iti preko sebe. Dončić je do dokazoval tudi v finalu lige NBA. "Luka je tisti, ki pokaže, da je pripaden slovenskemu dresu. Vedno išče način, da se pridruži reprezentanci. In to potegne za sabo še ostale. In se vsi skupaj s še večjo vnemo pridružijo reprezentanci, dajo svoj maksimum ali pa gredo celo preko svojih sposobnosti. To so že velikokrat pokazali."