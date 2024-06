Težko obdobje slovenskega reprezentanta

"S Sašo Dončićem sva Mika obiskala v Beogradu in ga vprašala, ali je zdrav in ali je še pripravljen nositi slovenski dres, in Mike je to dvakrat potrdil. Potem sva ga še vprašala, ali je pripravljen prvi dan priti na priprave, in je odvrnil, da absolutno," je o naturaliziranem slovenskem reprezentantu Miku Tobeyju že maja v Sportalovem sobotnem intervjuju razlagal predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec. Tobey je njegove besede prejšnji teden tudi uresničil, potem ko se je pridružil slovenski reprezentanci kot sicer, kljub drugačnim napovedim, edina naturalizirana moč v izbrani vrsti.

Za Slovenijo je zaigral tudi v zadnjem kvalifikacijskem oknu za EuroBasket letos februarja. Foto: www.alesfevzer.com

Pred reprezentančnim zborom je bilo namreč ogromno govora o morebitnih dodatnih ameriških okrepitvah v izbrani vrsti, sploh po tem, ko za Tobeyjem ni najboljša klubska sezona. Med glavnimi kandidati je bil član Maccabija Josh Nebo, a se ta na seznamu Aleksandra Sekulića zaradi pridobivanja potrebnih papirjev ni znašel.

"Seveda sem slišal govorice o novi naturalizaciji, a kot sem že rekel, sem tukaj, ker želim pomagati ekipi. Nič drugega ni v mojih rokah ali moja odločitev. Iz reprezentance so me poklicali in odzval sem se vabilu. Tej ekipi želim pomagati na najboljši možen način in res si želim, da ponovimo dosežek iz Kaunasa in se uvrstimo na olimpijske igre. Ne glede na obseg doprinosa želim narediti najboljše, kar se da. Bomo videli, trenutno sem osredotočen na svoje delo, lačen sem igranja košarke," je zatrdil Tobey, ki se je veselil vnovičnega srečanja z izbrano vrsto, za katero je že zaigral tako na olimpijskih igrah kot na evropskem in svetovnem prvenstvu.

Foto: FIBA

"Lepo je znova videti vse fante, vedno je lepo, ko se zberemo. Vsi se vračamo po različnih klubskih sezonah, zato je pomembno, da imamo še nekaj časa, da se uigramo in najdemo svoj ritem in da bomo igrali najboljšo košarko. Sam se počutim dobro, za mano je sicer težko leto, ki se ni izšlo po željah zaradi različnih razlogov. A vesel sem, da sem tukaj, tudi med sezono je bilo pomembno, da sem bil med kvalifikacijskimi okni del dogajanja, saj sem takrat igral svojo najboljšo košarko. To je bil še en razlog več, da sem se veselil tega poletja, da se spet počutim kot jaz," je zatrdil Tobey.

V Beogradu se ni naigral, tako da je lačen košarke. Foto: www.alesfevzer.com

Za ameriškim centrom je sicer klubska sezona za pozabo. Po lanskem svetovnem prvenstvu je odpotoval v Srbijo, kjer je okrepil vrste Crvene zvezde, a v Beogradu ni našel svojega prostora za dokazovanje. Večino časa je dogajanje spremljal s klopi za rezerve, v evroligi je v povprečju dosegal le 3,7 točke in 2,3 skoka na tekmo, proti koncu sezone pa ga trener Giannis Sfairopoulos niti ni več uvrščal v ekipo, tako da je že pred koncem srbskega državnega prvenstva zapustil Beograd. Kot morebiten novi klub Američana s slovenskim potnim listom se že dalj časa omenja tudi Cedevito Olimpijo, a so v zadnjih dneh vse glasnejše govorice, da bi se Tobey v prihodnji sezoni lahko vrnil v Španijo, kjer bi lahko okrepil vrste Gran Canarie in združil moči s slovenskim trenerjem Jako Lakovičem.

"Kariera športnika ni sestavljena samo iz vzponov, zagotovo ni lahko, a zdaj gledam samo naprej, da znova najdem svoj ritem in svoje najboljše predstave. Kar se tiče prihodnosti in naslednje klubske sezone, bomo še videli. Ne vem, bomo videli, trenutno ne morem reči še ničesar. Kot sem rekel, je res še zgodaj, o tem se bomo pogovarjali kasneje," je dodal Tobey, ki je zdaj povsem osredotočen na delo z izbrano vrsto.

"Bolj kot na tekmece moramo biti osredotočeni na nas same, da tudi letos najdemo kemijo, ki nas je krasila do zdaj," je prepričan 29-letni košarkar, ki upa, da bo v reprezentanci letos poleti znova združil moči tudi z Luko Dončićem, s katerim sta se v preteklosti že odlično ujela. "Kar zadeva tekme lige NBA, jih ne gledam v živo, ker so res prepozno oziroma prezgodaj. Luko si seveda vsi želimo čim prej videti tukaj z nami, a edino pravilno je, da je njegov fokus trenutno drugje. Zagotovo bo po naporni sezoni utrujen, ne bo pa preutrujen, saj je Luka superčlovek, verjamem, da bo kmalu tu z nami, in ko bo dobil nekaj svežega slovenskega zraka, bo vse lažje (smeh, op. p.)," je še sklenil Tobey.

