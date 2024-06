Še nikoli se ni zgodilo, da bi Slovenijo na olimpijskih igrah v ekipnih športih zastopali dve reprezentanci, letos v Parizu pa jo bodo najmanj tri. Po moški in ženski rokometni je preboj na igre uspel tudi moški odbojkarski reprezentanci. V Pariz se lahko uvrsti še moška košarkarska reprezentanca, a jo v kvalifikacijah v Grčiji čaka precej težje delo. Prvi tekmeci bodo Hrvati, drugi Novozelandci, nato v morebitnem polfinalu in finalu najverjetneje Dominikanska republika in Grčija. Za olimpijski kvalifikacijski turnir ta teden 13 košarkarjev – miks mladih in izkušenih – formo pili v hali Tivoli. "Slovenija bo napadalna, sploh ko se nam pridruži še najboljši člen. Dobra obramba. Visoki smo, skočni smo," pove 22-letni Luka Ščuka. "Zdaj je na treningih poudarek na taktiki, nekaj nas je novih, nekaj se jih vrača po poškodbah. Delamo torej na taktiki in na obrambi."

"Če potrebuje počitek, naj si ga vzame"

Kakršnakoli že bo Lukova odločitev, jo bodo razumeli. Foto: Reuters Najboljši člen, Luka Dončić, je po torkovi zadnji tekmi z Dallasom dejal, da mora razmisliti: Slovenija ali sanacija poškodb. Soigralci ga bodo razumeli, če bo dal prednost zdravju. "Mislim, da mu nihče ne more zameriti, še posebej po taki naporni sezoni. Mislim, jaz nisem nič igral, pa sem prišel in se poškodoval. Nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi. Če potrebuje počitek, naj si ga vzame," poudarja 27-letni Vlatko Čančar, ki je zaradi strganih kolenskih vezi izpustil celotno zadnjo klubsko sezono z Denver Nuggets. Ščuka, ki je kot posojeni član Cedevite Olimpije igral za črnogorski Mornar, pa z žarom v očeh govori, kako rad bi igral z zvezdnikom Dallas Mavericks. "Seveda pričakujem, da bo Luka prišel. Rad bi igral proti njemu, ga videl na treningu, če je res tako enostavno, kot je videti po televiziji." Vsi tako nestrpno čakamo Dončićevo odločitev.

Čančar: Nimam strahu

Z obema iz NBA bi bila Slovenija močnejša. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Po odpovedi načetega Jake Blažiča je za slovensko reprezentanco toliko pomembnejša novica, da sta za igro pet na pet nared Edo Murić in Čančar. Oba se vračata po poškodbi kolena. Čane, kot kličejo Vlatka, je potrdil, da bo igral že na pripravljalnih tekmah (dve z Litvo, ena z Brazilijo). "Nimam strahu. Mislim, da nisem zaman toliko treniral, da ne bi bil zdaj pripravljen," je odločno dejal na odprtem treningu v Tivoliju. Sam zatrjuje, da je že na stotih odstotkih. Komaj čaka, da bo po letu dni spet igral košarko. "Želja je zagotovo velika, a mislim, da moram biti še vedno bolj pameten, da me ta želja ne ponese in se še kaj drugega ne zgodi."

"Ne igraš tekem. Brez stresa. Meni je ustrezalo."

Pred letom dni je slavil naslov prvaka lige NBA. Foto: Domen Bratun/Sportida Čeprav je bil po šampionski sezoni z Denverjem prisiljen izpustiti celotno sezono, se mu s tem vendarle ni bilo tako težko soočiti. "Naslednji dan, ko so mi povedali, da je šla vez, sem se sprijaznil. Ni mi bilo težko." Sezono je tako opisal z besedami, ki so nas malo presenetile: "Vsak dan treniraš. Ne igraš tekem. Brez stresa. Meni je ustrezalo." Na začetka končnice v NBA je začel s treningi ena na ena s trenerjem in igralci, ki ne igrajo. Ko se je vrnil v Slovenijo, je nadaljeval v telovadnici. Prejšnji teden je v Zrečah še delal po individualnem programu, ta teden že trenira s soigralci.

Ščuka: Mogoče ostajam. Iščemo možnosti.

Ni še jasno, ali se Luka Ščuka vrača v dres Cedevite Olimpije. Z atraktivnimi akcijami je navijače že osvojil. Foto: www.alesfevzer.com Čančarju se pogodba z Nuggets izteka. Imajo jo še za naslednjo sezono 2024/2025, a je odločitev kluba, ali jo bo sprejel. Odločitev naj bi padla do naslednjega tedna. Negotova je tudi klubska prihodnost Ščuke, a se s tem ne obremenjuje. "Nič še ni novega. Agent išče, jaz se s tem ne ukvarjam." Išče? Torej odhaja iz Cedevite Olimpije? "Ni rečeno, mogoče ostajam. Iščemo možnosti." Nastop za reprezentanco mu na košarkarski tržnici gotovo dviguje ceno. Nima vsak dan priložnosti, da trenira s tako izkušenimi, kot sta Murić in Čančar. "Eda poznam že od prej. Od njega sem se že dosti naučil. Tukaj imam še Čančarja, ki ima podlogo iz NBA. Vedno se kaj novega naučiš, kakšen nov trik. Se učimo iz dneva v dan, smo še mladi."

Neporavnani računi z olimpijskimi igrami

Pred tremi leti so v Tokiu ostali brez kolajne. Foto: Guliverimage "Nastop na olimpijskih igrah bi mi pomenil veliko. To je največji prestiž. A zdaj je najbolj pomembno, da ostanemo zdravi," se je proti olimpijskim igram uzrl Čančar. Nanje se je prek Litve enkrat že uvrstil, razplet v Tokiu pa je bil nekoliko grenak, ko so v polfinalu izgubili s Francijo in nato na tekmi za bron z Avstralijo. Neporavnani računi z igrami? "Ja, zagotovo. Ker ni toliko ekip, je na olimpijskih igrah mogoče najlažje osvojiti kolajno. Zmagati moraš manj tekem. Zagotovo bomo šli po kolajno." Seveda pa se je nanje najprej treba uvrstiti, kar pa ne bo lahko. "Ja, naloga ne bo lahko. Skupina ni tako težka, ampak v polfinalu in finalu bosta najverjetneje Dominikanska in Grčija, dve dobri reprezentanci. Treba je pokazati, kdo je boljši. In naj se uvrsti na igre najboljši," pa pove Ščuka.