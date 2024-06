Le dva dni zatem, ko se je po naporni sezoni lige NBA vrnil v Slovenijo, se je Luka Dončić pridružil slovenski košarkarski reprezentanci in zvečer z njo že treniral. "Ni bilo potrebnega praktično nobenega prepričevanja. To je bilo dogovorjeno že pred samim finalom. Je pa seveda vedno govoril, da pride pod pogojem, da bo z njim zdravstveno vse v redu," je o prihodu superzvezdnika v reprezentanco dejal predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec. Slovence v torek v Stožicah čaka druga pripravljalna tekma z Litvo, v petek se bodo pomerili še z Brazilijo. Po Erjavčevem mnenju je bolj realno, da bo Dončić zaigral v petek. Reprezentanca bo v nedeljo še trenirala v Sloveniji, v torek pa se podala v Grčijo na olimpijski kvalifikacijski turnir.

Video prihoda slovenskega košarkarskega superzvezdnika Luke Dončića je na svojih družbenih omrežjih objavila KZS, to pa pomeni, da ima Aleksander Sekulić zdaj na voljo popolno zasedbo, z izjemo poškodovanega Tiborja Mirtiča, ki je že zapustil priprave. Sekulić ima tako na seznamu petnajst košarkarjev, potnike za Grčijo pa bo razumljivo določil tik pred odhodom na olimpijski kvalifikacijski turnir. Po končani klubski sezoni se je v štab reprezentance vrnil tudi trener za telesno pripravo Anže Maček.

Dončić je po popoldanskem prihodu v hotel zvečer že prvič treniral skupaj z ekipo.

Kaj je ob prihodu Dončića povedal predsednik KZS Matej Erjavec:

Že po finalu zahodne konference povedal, da pride

Kljub težavam s poškodbami v končnici lige NBA Dončićev prihod v pripravljalno bazo najverjetneje pomeni, da je slovenski kapetan nared, da pomaga reprezentanci v boju za nastop na OI. Uvod v današnji večerni trening je bil izjemoma, prav zaradi njegovega prihoda, odprt za nekaj fotografij in videoposnetkov.

Matej Erjavec v družbi selektorja Aleksandra Sekulića. Foto: www.alesfevzer.com

"Ne, ni bilo potrebnega praktično nobenega prepričevanja. To je bilo dogovorjeno že pred samim finalom. Luka je po finalu zahodne konference tako svojemu očetu kot meni, ki sva tekmo spremljala, povedal, da bo kljub finalu NBA igral tudi za reprezentanco. Je pa seveda vedno govoril, da pod pogojem, da bo z njim zdravstveno vse v redu. Očitno je v dobrem stanju, da je prišel," je na treningu reprezentance v Stožicah medijem povedal predsednik KZS Matej Erjavec.

Na vprašanje, ali je Dončić postavil kakšen pogoj za prihod, je Erjavec šaljivo odvrnil, da so edinega izpolnili že pred nekaj leti. "Leta 2022 smo ga izpolnili, ko smo morali v avtobusu montirati mizico za kartanje. To je bil edini pogoj, ki ga je on postavil za sodelovanje v reprezentanci. Veseli smo, ker smo končno kompletni, zdaj se bodo priprave res začele, ko smo vsi skupaj. V nedeljo še treniramo, v torek že potujemo, tako da smo zelo veseli, da je prišel."

V torek spet z Litvo

Košarkarji Slovenije in Litve bodo torej v Stožicah odigrali še povratni obračun. Nedeljski v litovski prestolnici je z 92:86 pripadel Litvi. Ne glede na razplet zelo zanimive tekme, ki je postregla z vsem, kar pripravljalni dvoboj prinaša, je slovenski strokovni štab dobil odgovore na določena vprašanja ob izteku drugega tedna priprav ter dokončno vrnitev Eda Murića in Vlatka Čančarja, ki sta zaradi poškodb izpustila preteklo sezono.

"V Vilni smo v dobrem vzdušju proti kakovostni ekipi prikazali dokaj dobro igro. Mislim, da smo videli kar nekaj dobrih stvari, tudi to, kaj moramo izboljšati oziroma popraviti. Vsekakor lahko igramo še precej bolje. Želeli smo videti predvsem Neba ter Čančarja in Muriča. Odziv je bil dober, tudi preostalih košarkarjev, ki so stopili na parket. Vsi so dokazali, da si zaslužijo slovenski dres. Zadali smo si več ciljev. Eden od teh je tudi večje število menjav. Nismo želeli preobremeniti določenih posameznikov, zato tudi v zaključku nismo igrali z najboljšimi. To sicer ne smejo biti izgovori za napake. V trenutni fazi priprav smo v tekmovalnem ritmu, ki nas nato čaka tudi v Grčiji. A če se pred nedeljsko tekmo nismo prav veliko ukvarjali s tekmeci, bo pred torkovim ljubljanskim soočenjem malce drugače. Izpeljali bomo nekaj prilagoditev, predvsem v obrambi," je pred torkovim drugim obračunom z Litvo v nekaj dneh dejal slovenski selektor.

Po petkovi tekmi z Brazilijo nato na kvalifikacijskem turnirju v Pireju košarkarje v skupinskem delu najprej čaka dvoboj s Hrvaško, ki bo 2. julija ob 20. uri, dva dneva kasneje pa ob 16.30 še z Novo Zelandijo. Sledijo še oba polfinalna obračuna in finalni, na katerem bodo podelili edino vstopnico za Pariz. V drugi skupini turnirja v Grčiji se bodo udarili gostitelji turnirja, Egipt in Dominikanska republika.