Luka Dončić s klopi pospremil napeto tekmo in tesno zmago Slovenije

Slovenski košarkarji so danes odigrali še drugo pripravljalno tekmo na kvalifikacijski turnir za olimpijske igre, ki se bo prihodnji teden začel v Pireju. Slovenci so se v Stožicah pomerili z izbrano vrsto Litve in jo premagali s 70:68. Napeto tekmo je s klopi spremljal tudi Luka Dončić, ki se je v ponedeljek pridružil izbrani vrsti, a danes še ni pomagal reprezentančnim soigralcem.

Glede na to, da je Luka Dončić še pred enim tednom igral v finalu lige NBA, se gledalcem v Stožicah danes še ni predstavil v polni športni opremi, je pa kljub temu v Stožicah prejel ogromen aplavz in je napeto tekmo spremljal s prvih vrst. Skoraj zagotovo pa ga boste lahko v Ljubljani videli v petek, ko se bo Slovenija v Stožicah pomerila še z Brazilijo.

Slovenija je drugo tekmo proti Litvi začela v postavi Aleksej Nikolić, Gregor Hrovat, Zoran Dragić, Vlatko Čančar in Josh Nebo, ki je v ponedeljek tudi uradno postal član milanske Olimpie. Že po dveh sekundah igre je prvi koš za Slovenijo dosegel Hrovat. Za razliko od tekme v Vilni, ko sta pri Litvi manjka glavna zvezdnika Jonas Valančiunas in Domantas Sabonis, je Litva v Stožicah nastopila močnejša za zvezdnika Sacramenta, ki je tudi dosegel prvi dve točki za goste.

V nadaljevanju sta bili ekipi precej izenačeni, tako kot na prvi tekmi ni manjkalo zgrešenih metov, slabi dve minuti pred koncem prve četrtine je za vodstvo z 12:8 zabil Miha Cerkvenik, a je nato na drugi strani z dvema košema odgovoril Donatas Motiejunas, z izenačenjem pa se je končala tudi prva četrtina (15:15).

Tudi uvod v drugo četrtino ni prinesel sprememb, ekipi sta se izmenjevali pri doseganju košev oziroma bolj pri zapravljanju napadov, o čemer priča tudi število doseženih točk na obeh straneh. Tik pred koncem prvega polčasa je za 32:30 iz protinapada zabil Leon Stergar. V prvem polčasu je z devetimi točkami v slovenski izbrani vrsti prednjačil Klemen Prepelič.

Litovci v zaključku tretje četrtine do majhne prednosti

S petimi točkami je tretjo četrtino za Slovenijo odprl Nebo, a so Litovci vztrajno odgovarjali, izid pa je bil večino časa poravnan. Pri izenačenju na 39:39 so Litovci v drugem delu tretje četrtine odgovorili z osmimi zaporednimi točkami. Dobro minuto pred koncem tretje četrtine je za 47:39 za tri zadel Arnas Butkevičius. Zatem je koš in dodatni prosti met unovčil Mike Tobey, ki je postavil tudi izid pred zadnjo četrtino (42:47).

Slabih osem minut pred koncem je za 50:50 polaganje unovčil Stergar, od rezultata 52:53, pa so Litovcu znova odgovorili s šestimi zaporednimi točkami in 5:21 pred koncem pobegnili na 59:52. A po že videnem scenariju so Slovenci še enkrat več odgovorili, dobre tri minute in pol pred koncem je Nebo zabil za le točko zaostanka (60:61).

Slovenci so nato kmalu izenačili, v napetem zaključku pa tudi povedli in se naposled veselili zmage s 70:68.

Najboljši strelci pri Sloveniji so bili Klemen Prepelič s 15 točkami ter Josh Nebo, Aleksej Nikolić in Gregor Hrovat, ki so jih dodali po devet.

Selektor Aleksander Sekulić ima trenutno na seznamu 15 košarkarjev, med njimi dva naturalizirana, Mika Tobeyja in Josha Neboja, dvanajsterico za olimpijski kvalifikacijski turnir pa bo predstavil tik pred odhodom v Pirej.