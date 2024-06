Debitant v slovenskem dresu ima nov klub

Josh Nebo, ki je pred dnevi uradno dobil slovensko državljanstvo, bo v novi sezoni nosil dres milanske Olimpie, s katero je podpisal dveletno pogodbo, so sporočili iz kluba. 206 centimetrov visoki košarkar je v nedeljo debitiral v dresu slovenske reprezentance, ki je v Litvi proti tamkajšnji izbrani vrsti v pripravljalni tekmi na kvalifikacijski turnir za OI klonila s 86:92. Nebo je ob debiju dosegel devet točk in osem skokov.

Ameriški center, ki prihaja iz Houstona, je bil v pravkar končani sezoni eden ključnih igralcev Maccabija iz Tel Aviva. V rednem delu sezone je v povprečju dosegel 11,3 točke in 7,3 skoka na tekmo. Pred tem je v Evropi igral še za Hapoel Eilata in Žalgiris, v Maccabi pa se je preselil pred sezono 2022/2023. V času študija je v ZDA igral za univerzi Saint Francis in Texas A&M.

Vlatko Čančar Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Kot kaže, pa klubskega okolja v novi sezoni ne bo zamenjal povratnik po poškodbi Vlatko Čančar. Po poročanju Bennetta Duranda iz Denver Posta so se Denver Nuggets sicer odločili, da bodo to poletje zavrnili možnost podaljšanja pogodbe in bo Čančar postal prost igralec, a naj bi nato s klubom podpisal novo pogodbo z minimalno plačo, poroča Durando.

Po poletnem dogajanju z reprezentanco, ki bi se lahko razširilo na olimpijske igre 2024, naj bi Čančar nato priprave nadaljeval v trening kampu Nuggetsov, kjer si bo skušal izboriti več prostora v ekipi prvakov iz sezone 2022/23. V tisti sezoni je Slovenec prispeval 5,0 točke in 2,1 skoka na tekmo s povprečjem 14,8 minute na tekmo v 60 nastopih v rednem delu sezone, v končnici pa je nato skupaj zbral deset igralnih minut. Lani poleti se je poškodoval na pripravah za nastop na svetovnem prvenstvu, zaradi strganih kolenskih vezi pa je nato izpustil celotno letošnjo klubsko sezono.

