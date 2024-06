Med košarkarji, ki so v letošnjem poletju najbolj nestrpno pričakovali reprezentančni zbor, sta bila zagotovo oba povratnika po poškodbi Vlatko Čančar in Edo Murić. Oba sta bila lani poleti nenadejano ob hudih poškodbah primorana obrniti nov list. Murić se je poškodoval na zadnji tekmi Cedevite Olimpije na državnem prvenstvu, koleno pa jo je v začetku lanskega avgusta zagodlo tudi Čančarju, ki se je poškodoval na pripravljalni tekmi za svetovno prvenstvo proti Grčiji. Oba sta po prestanih operativnih posegih hitro zagrizla v rehabilitacijo, ob tem pa tako kot slovenski košarkarski navdušenci pogledovala proti koledarju in začetku letošnjega poletja ter bitki s časom v boju za kvalifikacije za olimpijske igre.

Čančarju v torek ni stekel met, iz igre je metal 1/9. Foto: www.alesfevzer.com

Oba sta ob povratku na parket že naredila prvi dve kljukici, po začetku priprav sta stopila na parket na obeh tekmah z Litvo, se še malo iskala, a dokazala, da se počasi, a vztrajno vračata v ritem, ki ga bo Slovenija na bližajočem se kvalifikacijskem turnirju še kako potrebovala. "Počutim se dobro. Čakam samo še to, da dobim malo več samozavesti, da mi bo stekel tudi met, in to je to. Sem zelo samokritičen, tudi sam še malce iščem občutke, tudi v eni izmed akcij proti Sabonisu bi ob zaključku lahko zabil, vendar sem se odločil za drugačen zaključek. Mislim, da sta za nami dve dobri tekmi, na drugi smo popravili napake iz prve predvsem s skokom in tranzicijo. Litva je enkratna ekipa in to, da jih lahko premagamo tudi ob dnevu, ko nam ne steče met, je po mojem mnenju dober pokazatelj, da lahko pridemo daleč," je po obračunu v Stožicah, ki ga je Slovenija dobila s 70:68, dejal Čančar.

Slovenci v torek še niso mogli računati na pomoč Luke Dončića, ki je svoje soigralce bodril s klopi. "Zdaj je z nami še Luka, čeprav na tekmi z Litvo še ni igral. Jaz vedno pravim, da igranje ob boku enega najboljših košarkarjev na svetu daje vsej ekipi dodatno samozavest. Naredili smo velik napredek napram prvi tekmi. Normalno je, da se še lovimo. Josh je prvič z nami, jaz in Edo se šele vračava po poškodbi. Manjkala sva dolgo časa, a mislim, da nam gre vse po načrtu," je še dejal član Denver Nuggets.

Murić pohvalil mlajše kolege

Z napredkom napram nedeljski tekmi je bil zadovoljen tudi ob odsotnosti Dončića kapetan Murić. "Napram prvi tekmi smo igrali dobro obrambo. Vedeli smo, da smo jim v Litvi v prvem polčasu dovolili preveč napadalnih skokov, s katerimi so dosegli veliko število lahkih točk. Že v Vilni smo v drugem polčasu zaigrali veliko bolje v obrambi in tudi zdaj v Stožicah. Moram pohvaliti prav vse, ki so stopili na parket, tudi vse mlajše košarkarje, sploh Miho Cerkvenika, ki je odigral veliko vlogo in nam zelo pomagal. Fante spodbujam, da so predrzni in si upajo," je dejal Murić.

Edo Murić se po povratku na parket počuti dobro. Foto: www.alesfevzer.com

Kot je dejal, se vsak dan počuti bolje. "Takoj ob povratku nisem pričakoval tako težkih tekem, a treniral sem celo leto, verjamem vase, vem, kako trdo sem delal. Reprezentanci skušam pomagati na najboljši mogoč način, enako bom želel tudi v Pireju," je zatrdil Murić, ki je obe tekmi z Litvo ocenil pozitivno.

"Tekme z Litvo so vedno zahtevne in težke, so zelo fizično dominantni, sploh Sabonis, ki ga je težko pokrivati. Ob tem imajo tudi odlične strelce z razdalje. To sta bila za nas dva odlična preizkusa, enega smo žal izgubili. Druga zmaga je zelo dobrodošla za našo samozavest. Manjka nam še Luka, vemo, da bomo z njim še močnejši in samozavestnejši. Komaj čakam, da se nam priključi, vemo, kaj on pomeni za našo izbrano vrsto. Vesel sem, da smo na tej drugi tekmi pokazali naš karakter in je tudi Luka videl, da ima tu delavce, ki mu bodo skušali čim bolj olajšati delo," je še sklenil slovenski košarkar.

Slovenija bo do začetka kvalifikacijskega turnirja odigrala še eno pripravljalno tekmo, v petek bo ob 20. uri v Stožicah tekmec Slovenije še Brazilija.

