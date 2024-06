Pred slovenskimi košarkarji je velik izziv, prihodnji teden se bodo v Pireju poskušali še drugič zapored uvrstiti na olimpijske igre, a še preden v nedeljo odpotujejo na prizorišče, jih v petek ob 20. uri čaka zadnje pripravljalno srečanje. Selektor Aleksander Sekulić bo na generalki lahko računal tudi na Luko Dončića.

Mike Tobey se je poslovil od reprezentance. Foto: www.alesfevzer.com Na voljo bo imel štirinajsterico košarkarjev, saj bo manjkal Mike Tobey. Po pogovoru s selektorjem je namreč prišlo do odločitve, da Tobey lahko predčasno zapusti reprezentanco. Slovenski dres v Pireju bo tako kot naturalizirani košarkar nosil Josh Nebo.

"Ob tej priložnosti se Miku Tobeyju zahvaljujem za izjemen korekten odnos in odlično delo na treningih. Nedvomno je slovenski reprezentanci v teh slabih treh tednih izjemno pomagal," je ob slovesu Američana dejal Sekulić. Slovenska reprezentanca bo stavila na Josha Neba. Foto: www.alesfevzer.com

Sekulić: Petkovo tekmo moramo izkoristiti za uigravanje

Slovenci so v pripravah odigrali dve tekmi, dvakrat so se pomerili z Litvo, v gosteh so izgubili, v Stožicah pa zmagali. Brazilci, ki bodo olimpijsko vozovnico lovili na turnirju v Latviji, pa so priprave preživeli v Opatiji in proti Hrvaški v sredo odigrali tudi pripravljalno tekmo. Hrvati so na krilih Hezonje in Šarića zmagali z 91:81. Brazilija je ob polčasu še vodila, tehtnica na stran domačih pa se je dokončno prevesila v zadnjih desetih minutah igre.

"Tekmo moramo izkoristiti za uigravanje, da bomo čim bolj pripravljeni za Pirej." Foto: www.alesfevzer.com "Obe pripravljalni tekmi sta pokazali, da imamo določeno mero borbenosti in požrtvovalnosti. Igralcem smo skušali čim bolj razdeliti vloge na igrišču in s tem testirati določene zadeve. Na tekmi v Stožicah je bil že viden napredek pri igri v obrambi, kontroli skoka in s tem prehod v protinapade. To je bil na koncu tudi ključ do zmage. Resda met še ne steče, a je v igri opazen premik v pozitivno smer. Vsekakor pa sta bili tekmi proti močni Litvi lep pokazatelj tega, na čem moramo delati in kaj izboljšati. Tudi v petek bo proti Braziliji najpomembnejše, da smo osredotočeni na lastno igro in na izboljšave v obrambi in napadu. Moštvu se bo priključil Luka Dončić, kar bo igri vsekakor dalo dodatno širino. Tekmo moramo izkoristiti za uigravanje, da bomo čim bolj pripravljeni za Pirej," pa pred dvobojem z Brazilci pravi selektor, ki bo postavo za olimpijski kvalifikacijski turnir določil po zadnjem treningu.

Pridružila sta se Sweeney in Milić Novo ime v strokovnem štabu reprezentance je Sean Sweeney. Štiridesetletni ameriški strokovnjak je v ligi NBA uveljavljeno ime, saj je del lige od leta 2011. Najprej je v New Jerseyju deloval kot videonalitik, po selitvi kluba v Brooklyn pa je postal pomočnik Jasona Kidda. Temu je nato sledil v Milwaukee, po treh letih, preživetih v Detroitu, pa se je klubskemu trenerju Luke Dončića leta 2021 znova pridružil v Dallasu. Ekipi se je po vrnitvi iz Dallasa prav tako pridružil Marko Milić, ki bo še naprej opravljal vlogo vodje delegacije, so še zapisali pri KZS.

Luka Dončić in soigralci bodo prvo tekmo v Pireju odigrali v torek ob 20. uri proti Hrvaški. Foto: www.alesfevzer.com

Boj za OI bodo odprli v torek proti Hrvatom

Po petkovi tekmi z Brazilijo bo reprezentanca odpotovala na kvalifikacijski turnir v Pirej, kjer košarkarje v skupinskem delu najprej čaka dvoboj s Hrvaško, ki bo 2. julija ob 20. uri, dva dneva kasneje pa ob 16.30 še z Novo Zelandijo.

Nato sledita polfinalna obračuna in finalni, na katerem bodo podelili edino vstopnico za Pariz. V drugi skupini turnirja v Grčiji se bodo udarili gostitelji turnirja, Egipt in Dominikanska republika.