Ameriški košarkar Mike Tobey je leta 2021 prejel slovenski potni list, nato pa s slovensko reprezentanco zaigral tudi na olimpijskih igrah v Tokiu. Lani je bil pomemben člen slovenske vrste tudi na svetovnem prvenstvu na Filipinih in Japonskem, letos pa ga je v reprezentanci nadomestil nov naturalizirani Američan Josh Nebo, saj selektor Aleksander Sekulić Tobeyja, ki je bil v minuli sezoni v nekoliko slabši formi, ni uvrstil v ekipo. Ta se bo od 2. do 7. julija v Pireju v Grčiji borila za novo olimpijsko vozovnico.

Tobey se je danes oglasil prek družbenih omrežij. "Košarkarski zvezi Slovenije bi se rad zahvalil za številne neverjetne izkušnje, o katerih si ne bi upal niti sanjati, ko sem se leta 2021 pridružil ekipi. Priznam, da pred nekaj leti Slovenije ne bi znal najti na zemljevidu, danes pa jo imam za drugi dom. Veselim se navijanja za soigralce to poletje in tudi v prihodnje!" je zapisal 29-letni center in objavi dodal ključnik #gremoslovenija.

Med prvimi sta objavo nekdanjega reprezentančnega soigralca, s katerim utegneta sodelovati tudi v prihodnje, všečkala Zoran Dragić in Luka Dončić. Tega in njune soigralce že danes v Stožicah čaka pripravljalna tekma z Brazilijo, nato pa pot v Pirej, kjer se bodo v torek, 2. julija, v kvalifikacijski skupini A pomerili s Hrvaško, v četrtek, 4. julija, pa še z Novo Zelandijo.

Sledijo odločilne tekme, najprej polfinale v soboto, 6. julija, v katerem se bosta zmagovalka in drugouvrščena reprezentanca skupine A udarili z zmagovalko in drugouvrščeno vrsto skupine B, v kateri poleg gostiteljice turnirja Grčije igrata še Egipt in Dominikanska Republika. Finale bo v nedeljo, 7, julija, v Pariz pa vodi le zmaga na pirejskem turnirju.

Preberite še: