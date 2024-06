Nekaj dni pred začetkom kvalifikacij za olimpijske igre v Pireju se je slovenski košarkarski izbrani vrsti pridružil tudi novi član strokovnega štaba in siceršnji pomočnik Jasona Kidda pri Dallas Maverick Sean Sweeney. Ta je pred odhodom v Grčijo spregovoril o svoji odločitvi, da se pridruži Sloveniji, Luki Dončiću, svoji novi vlogi, Dallasu, Giannisu Antetokounmpu in izzivu, ki ga prinaša turnir v Pireju.

"Znam le nekaj besed, ki jih ne smem izreči na glas," je po petkovi tekmi z Brazilijo na vprašanje, ali pozna že kakšno besedo v slovenskem jeziku, v smehu odvrnil dobro razpoloženi novopečeni pomočnik v slovenski izbrani vrsti Sean Sweeney. Ta je na obračunu z Brazilijo z zmago debitiral kot del strokovnega štaba slovenske izbrane vrste. "Za zdaj vse poteka odlično, še bolje pa je pot v reprezentanci Slovenije začeti z zmago," je dejal Sweeney, ki se je v četrtek pridružil izbrani vrsti.

Da bo ameriški košarkarski strokovnjak v letošnjem poletju član slovenske izbrane vrste, je v pogovoru za Sportal že marca razkril športni direktor KZS Saša Dončić, ki je skupaj s sodelavci na enem izmed obiskov v Dallasu pomočnika Jasona Kidda prepričal v priključitev slovenski izbrani vrsti. "Ko so bili Saša Dončić in še nekateri člani KZS med sezono v Dallasu, so me vprašali, ali bi me zanimala vloga v reprezentanci letos poleti. Govoril sem z nekaterimi členi, v prvi vrsti z Luko, vsi so me spodbujali k temu izzivu, da lahko pripomorem k uspehu, tako da sem bil počaščen, da sem lahko del te izbrane vrste," je dejal Sweeney.

V ligi NBA je desna roka Jasona Kidda pri Dallas Mavericks. Foto: Guliverimage

Peti člen Dallasa v izbrani vrsti

Ta je poleg Luke Dončića, vodje reprezentance Marka Milića, trenerja za kondicijsko pripravo Anžeta Mačka in španskega fizioterapevta Javierja Barrie še peti član ekipe Dallas Mavericks, ki bo v letošnji sezoni deloval pod okriljem slovenske izbrane vrste. Kot ena izmed desnih rok Dallasa je Jasonu Kiddu pomagal ekipo popeljati do finala lige NBA, kjer je bil na koncu Boston previsoka ovira, od blizu pa je tako spremljal in tudi skrbel za prvega zvezdnika Luko Dončića.

"Za Luko je fenomenalna sezona. Je eden najboljših košarkarjev na svetu, če ne celo kar najboljši med najboljšimi. Naredil je velik korak naprej v svoji igri tako v napadu kot obrambi. Ob tem je tudi dozorel in zrastel tudi kot oseba, kar je imelo veliko vlogo pri tem, da je za nami z Dallasom tako uspešna sezona," je prepričan Sweeney, ki je v preteklosti deloval tudi pri Milwaukeeju, Brooklynu in tudi Detroitu.

"Delam to, kar mi Luka naroči (smeh, op. p.)," se je pošalil pomočnik v reprezentanci. "Z njim sem že nekaj časa, v Dallasu opravlja res odlično delo, zdaj pa sem vesel, da bom del te zgodbe tudi s slovensko reprezentanco. Res je lepo videti, kako je ta povezana in koliko vsem pomeni igranje za državo ter kakšno čast jim predstavlja dres z državnim grbom," je svoje opažanje strnil Američan, ki je zdaj povsem osredotočen na delo z izbrano vrsto.

Foto: www.alesfevzer.com

"To je zame velika priložnost, ker sem lahko del tako posebne ekipe in ker lahko sodelujem z izjemnimi trenerji. V teh nekaj dneh, ko sem tukaj, sem se že ogromno naučil, dobil sem vpogled v delo in se prepričal, da je raven košarke najvišja. Če bi se nam uspelo uvrstiti na olimpijske igre, bi bil to zame zelo velik dosežek. To so stvari, o katerih vedno sanjaš, in da bi bil jaz del tako velikega tekmovanja, bi bila uresničitev sanj. Veselim se kvalifikacij in izziva uvrstitve v Pariz. Moje delo je enako kot v vseh ekipah do zdaj. Počnem stvari, ki mi jih naroči selektor, in jih skušam storiti najbolje, kar znam. Ob tem se učim še sistem in pomagati, kolikor le zmorem. Ob tem delam tudi z igralci, če je to Luka, še toliko bolje, ker rad vpijem nanj (smeh, op. p.)," se je pošalil.

Preteklost z Antetokounmpom

Sweeney že ima nekaj izkušenj z delom v reprezentanci, saj je imel v času, ko je deloval pri Milwaukee Bucks, možnost pobliže spoznati delo grške izbrane vrste z Giannisom Antetokounmpom. Ko je delal z Bucksi, je odpotoval v Grčijo, večkrat je gledal Panathinaikos in Olympiacos. Nekaj let je bil v bližini grške izbrane vrste, opazoval je treninge in tudi nekatere pripravljalne tekme, tako da bi bila lahko to ob morebitnem dvoboju z Grčijo v Pireju tudi prednost slovenske izbrane vrste.

"Kako ustaviti Giannisa? Če bi imel rešitev, je zdaj zagotovo ne bi povedal na glas. Giannis je odličen košarkar, res je težko igrati proti njemu. Celotna zasedba Grčije s košarkarji, ki igrajo v evroligi, je izredno močna. Nekaj časa sem v preteklosti preživel tudi z njihovo reprezentanco, tako da se veselim turnirja v Grčiji," je dejal dobro razpoloženi Američan.

V preteklosti je sodeloval z Giannisom Antetokounmpom. Foto: Guliverimage

"Vsi lahko vidimo, koliko Luki pomeni igranje za reprezentanco"

Ob vprašanju, koliko prvemu zvezdniku slovenske izbrane vrste Dončiću pomeni igranje za slovensko izbrano vrsto, je le pritrdil besedam, ki so jih v preteklosti že povedali številni akterji okoli slovenskega kapetana. "Vsi lahko vidimo, koliko mu pomeni igranje za reprezentanco. Iz neposredne bližine sem spremljal, kar je mogel ob uspehu Dallasa pretrpeti v zadnjih mesecih, da je klub prišel tako daleč. Bil je res odličen in neverjetno je, da je le nekaj dni zatem spet na parketu. Energija in raven, na kateri igra, jasno kažeta, koliko mu pomeni igranje za izbrano vrsto."

A Sweeney ob prihodu v Slovenijo ni navdušen le nad svojim varovancem iz kluba, temveč tudi nad ostalo slovensko zasedbo, ki ga je že prepričala s svojo kemijo in povezanostjo. "Nekaj igralcev sem poznal že od prej, tudi iz analiz, da sem jih podrobno spoznal. Ekipo sem spremljal že na nekaterih prejšnjih tekmovanjih. Hitro se učim, spoznavam ekipo in fante ter skušam pomagati, kjerkoli le lahko. Za zdaj gre vse po načrtih," je prepričan Američan.

Slovenci bodo v torek odigrali prvo tekmo v kvalifikacijah za OI. Foto: www.alesfevzer.com

Slovenci bodo poleti v Pireju v olimpijskih kvalifikacijah najprej nastopili v skupini A skupaj s Hrvaško in Novo Zelandijo. V polfinale se bosta uvrstili najboljši ekipi iz skupine, na olimpijske igre pa bo nato odpotovala le zmagovalna reprezentanca turnirja. V skupini B bodo nastopili Grčija, Egipt in Dominikanska republika. Slovenci so misli zdaj že povsem usmerili proti prvemu tekmecu, ki bo v torek ob 20. uri Hrvaška. "Kar se tiče Hrvaške, smo že opravili nekaj analiz. Imajo vrhunsko ekipo s košarkarji, ki imajo izkušnje iz lige NBA. Analizirali smo njihove pripravljalne tekme, ob tem pa bomo skušali še kaj črpati iz preteklih tekem z njimi. So odlična zasedba in veselim se prve tekme. Bomo videli, kaj lahko storimo," je še sklenil Sweeney.

Preberite še: