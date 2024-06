Sekulić izbral dvanajsterico za olimpijske kvalifikacije

Aleksander Sekulić je po treh tednih priprav in treh pripravljalnih tekmah izbral dvanajsterico košarkarjev, ki bodo naslednji teden Sloveniji skušali priigrati drugi zaporedni nastop na olimpijskih igrah. To so kapetan Luka Dončić, Vlatko Čančar, Žiga Dimec, Zoran Dragić, Gregor Hrovat, Edo Murić, Josh Nebo, Aleksej Nikolić, Klemen Prepelič, Leon Stergar, Luka Ščuka in debitant v reprezentanci Miha Cerkvenik. Kot zadnja sta tik pred letom v Grčijo odpadla Jan Špan in Bine Prepelič. Že sredi tedna je selektor kot naturaliziranega igralca izbral novinca Neba in se za pomoč na pripravah zahvalil Miku Tobeyju, pred tem pa je zaradi poškodbe odpadel Tibor Mirtič. Od pomembnih mož iz zadnjih kvalifikacij za svetovno prvenstvo manjkata Jaka Blažič in Žiga Samar.