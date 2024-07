Hrvaški selektor polaskal Sloveniji in Dončiću

Slovenska košarkarska izbrana vrsta bo danes v dvorani Miru in prijateljstva v Pireju odigrala prvo tekmo v kvalifikacijah za nastop na olimpijskih igrah v Parizu. Slovenci se bodo ob 20. uri pomerili s Hrvaško, ki samozavestno pričakuje obračun z Luko Dončićem in druščino.

"Dončić pokazal, kaj čaka Hrvaško, poigral se je z Brazilijo," je bil le eden izmed naslovov v hrvaških medijih po zmagi Slovenije na zadnji pripravljalni tekmi za kvalifikacijski turnir v petek v Stožicah, na kateri je prvič po lanskem svetovnem prvenstvu dres Slovenije oblekel tudi Luka Dončić. V hrvaškem taboru pred obračunom s Slovenijo, proti kateri so brez zmage na zadnjih petih zaporednih tekmah, opozarjajo na kakovost prvega slovenskega tekmeca, a ob tem opozarjajo, da je reprezentanca še veliko več kot le Luka Dončić.

"Ko govorimo o Sloveniji in Luki Dončiću govorimo o eni najboljših reprezentanc na svetu, do njih gojimo ogromno spoštovanja," je dejal selektor Hrvaške Josip Sesar, a nato dodal. "Luka Dončić ima za seboj odlično sezono, z vsako sezono se še dviguje, a mi smo v Pireju, da igramo košarko pet na pet. Sistem tekmovanja je takšen, da praktično ne bo časa za razmišljanje, ali bi lahko bilo v kakšnem primeru drugače. Vsaka tekma je zgodba zase. Takoj, ko se bo končala tekma s Slovenijo, bo treba to tekmo pozabiti in se osredotočiti na Novo Zelandijo," je poudaril Sesar, ki bo v svoji zasedbi največ stavil na Maria Hezonjo, Ivico Zubca, Daria Šarića in naturaliziranega košarkarja Jalna Smitha.

Ivica Zubac proti Luki Dončiću. Foto: AP / Guliverimage

"V primerjavi s prejšnjim poletjem je bilo zdaj veliko lažje. Ker nam ni bilo treba ničesar ponovno postavljati, je pa bilo treba zdaj ponoviti osnovne principe in spotoma najti tisto sinergijo, ki nas je krasila lansko poletje. In tudi tu so nosilci igre opravili odlično delo in povezali celotno ekipo," je še dodal Sesar, ki je že tik po žrebu vlogo favorita postavil na stran Slovenije. Hrvaški selektor se dobro zaveda, da slovensko največjo nevarnost predstavlja Dončić. "Kar zadeva obrambo pred njim, imamo več možnosti. Zavedamo se, da bo Luka opravil vsaj 80 odstotkov slovenskih akcij, imamo dve ali tri možnosti, kako poskusiti zaustaviti njegov odstotek realizacije," je bil samozavesten hrvaški selektor.

"Mislim, da je naša največja možnost to, da smo ekipa. Normalno je, da imamo vrhunske posameznike, ki so sposobni igro povleči v smer, v katero želimo, a naša prednost mora biti moštvena igra, igrati moramo kot ekipa, to je naš način," je še dodal Sesar.

Slovenija se je s Hrvaško nazadnje pomerila v pripravah na EuroBasket 2022, ko je zmagala v Celju. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Slovenski južni sosedje, ki so v pripravah za Pirej premagali Poljsko in Brazilijo, so v zadnjem času znova našli elan, ki ga je pred tem ob veliki krizi v reprezentanci primanjkovalo, ob tem pa poudarjajo, da bodo proti Sloveniji za morebiten uspeh potrebovali vrhunsko igro. "Dončić je vodilni na parketu in drugi mu sledijo. Zavedamo se, da imajo dobre rezultate in da v zadnjih letih igrajo bolj ali manj ves čas na najvišjem nivoju. To bo zanimiva otvoritev turnirja in dober izziv za nas," je prepričan član Igokee Goran Filipović.

Slovenija se bo v prvem delu kvalifikacij v Pireju po tekmi s Hrvaško v četrtek pomerila še z Novo Zelandijo, v primeru uvrstitve v polfinale pa se bo za olimpijsko vstopnico pomerila z najboljšima ekipama iz skupine, ki jo sestavljajo Grčija, Dominikanska republika in Egipt. Slovenci bodo tako kot v Litvi leta 2021 morali odigrati popoln turnir, ki bi jim zagotovil drugo olimpijsko vstopnico v zgodovini.

