"Vsi vemo, po kaj smo prišli v Pirej, to so olimpijske igre, nič drugega nas ne bo zadovoljilo," je pred ponedeljkovim treningom v Pireju dejal kapetan slovenske košarkarske reprezentance Luka Dončić. V torek olimpijske kvalifikacije začenjajo s tekmo proti Hrvaški. "Prva naloga ne bo lahka, saj ima Hrvaška nekaj izvrstnih igralcev."

Le še en dan loči slovensko košarkarsko reprezentanco od uvodnega nastopa na olimpijskem kvalifikacijskem turnirju v Pireju. Pred tekmo s Hrvaško je Luka Dončić dobro razpoložen in prepričan v zmago. "Tukaj v Pireju smo opravili dva treninga, za mano je prijateljska tekma v Stožicah z Brazilijo, tako da se počasi privajam na vrnitev pod evropske koše. Vendarle je nekaj razlik, žoga je drugačna, trojka je bližje, pa tudi določena pravila se razlikujejo," je povedal najboljši strelec rednega dela lige NBA.

Dončić je jasen, kaj šteje

"Vsi vemo, po kaj smo prišli v Pirej, to so olimpijske igre, nič drugega nas ne bo zadovoljilo," je nadaljeval Dončić. Na olimpijske igre v Pariz se bo uvrstila le prvouvrščena ekipa s turnirja. "Prva naloga ne bo lahka, saj ima Hrvaška nekaj izvrstnih posameznikov, ki jih dobro poznamo. Mario Hezonja iz Real Madrida, Dario Šarić in Ivica Zubac iz lige NBA so njihova glavna orožja. Ključno bo ustaviti omenjeno trojico, seveda pa ne smemo pozabiti niti na ostale igralce Hrvaške. Želimo zmagati, saj je vsaka tekma pomembna."

Naj se ponovi Kaunas

Foto: www.alesfevzer.com Po torkovem dvoboju Slovenijo v četrtek v skupinskem delu čaka še obračun z Novo Zelandijo, v primeru uvrstitve v polfinale pa Grčija, Dominikanska republika ali Egipt. Kapetan Slovenije priznava, da mu misli že uhajajo proti dvoboju z Grčijo, kar naj bi bil finale turnirja v Pireju po mnenju košarkarskih strokovnjakov in tudi lestvice Fibe poudarja pa, da je treba razmišljati kratkoročno in iti tekmo po tekmo. "Spominjam se tiste tekme iz Kaunasa v kvalifikacijah za prejšnje olimpijske igre. Igrali smo pred nabito polno dvorano Litovcev in zmagali. Lepo bi bilo to ponoviti v tej dvorani pred glasno grško publiko. A do tedaj nas čaka dolga pot. Razmišljati moramo le o naslednji tekmi, najprej Hrvaška, nato Nova Zelandija, potem pa bomo videli," meni Dončić.

Luka Dončić o Hrvaški:

Slovenija bo v Pireju nastopila z osmimi igralci, ki so igrali tudi v Kaunasu. Poleg Mihe Cerkvenika, Leona Stergarja in Luke Ščuke je novinec tudi naturalizirani Američan Josh Nebo, ki je nadomestil Mika Tobeyja. "Čeprav sem Miku že pisal, bi se mu rad še enkrat zahvalil za vse, kar je naredil za slovensko reprezentanco. Z njim smo se uvrstili na olimpijske igre. Tudi Josh je super dečko, ki se je hitro vklopil v ekipo in sistem dela," je dejal Dončić in pristavil: "Vzdušje v ekipi je odlično. Igralci se veliko družimo, zabavamo, predvsem pa komaj čakamo, da se začne zares in da pokažemo svojo moč."