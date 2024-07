Slovenska košarkarska reprezentanca je v nedeljo odpotovala v Pirej, kjer bo v torek ob 20. uri proti Hrvaški odigrala prvo tekmo v kvalifikacijah za olimpijske igre. "Tisto, kar je mene pri Hrvaški najbolj presenetilo, je to, da je ekipa res dobro povezana. Vedo, kaj hočejo. To je tisto, kar jim daje večjo vrednost kot prej," poudarja selektor Aleksander Sekulić.

Medtem ko celotna športna Slovenija danes pogleduje proti Frankfurtu, kjer bodo slovenski nogometaši zvečer igrali osmino finala evropskega prvenstva, pa se ozračje močno ogreva tudi v Grčiji, natančneje v Pireju, kjer bodo slovenski košarkarji v torek začeli boje na kvalifikacijskem turnirju za olimpijske igre. Slovenci se bodo ob 20. uri za uvod pomerili s Hrvaško, ki bo v Pireju nastopila v močni zasedbi in bo tako že hiter kazalnik, kam lahko Slovenija poseže v boju za Pariz.

Takole so Slovenci trenirali v Pireju:

Reprezentanca Hrvaške: Goran Filipović (Igokea), Borna Kapusta (Split), Jaleen Smith (Partizan), Filip Krušlin (Strasbourg), Mario Hezonja (Real Madrid), Mateo Drežnjak (Studentski center), Toni Nakić (Rio Breogan), Dario Šarić (Golden State Warriors), Dario Drežnjak (Zadar), Ivica Zubac (Los Angeles Clippers), Danko Branković (Bayern) in Ivan Vraneš (BC Juventus).

Hrvaški dres bosta med drugim nosila dva člana lige NBA Dario Šarić in Ivica Zubac, ki je dobri znanec predvsem Luke Dončića, saj je Dallas v boju do finala lige NBA letos izločil tudi Zubčeve LA Clippers. Ob tem bodo Hrvati ogromno stavili na Maria Hezonjo, ki je blestel že v pripravljalnem obdobju. Ob zmagi nad Brazilijo (91:81) je dosegel kar 39 točk, slovenski južni sosedje, ki jih vodi Josip Sesar, pa so pred tem z veliko razliko odpravili še Poljsko (82:68).

Hrvati ogromno stavijo na Maria Hezonjo, Slovenci pa na Luko Dončića. Foto: Vid Ponikvar

"V Pireju bo vroče tako izven dvorane kot na parketu. Sam ne bi rekel, da ima Hrvaška najboljšo zasedbo v zadnjem času, igrajo pa zagotovo bolje, kot so v bližnji preteklosti. Imajo dobro razdeljene in dodelane vloge v ekipi, imajo zelo kakovostnega Hezonjo, pod košem dominirata Zubac in Šarić, dodatno pomoč pa dobivata tudi s Smithom. Tisto, kar je mene pri Hrvaški najbolj presenetilo, je to, da je ekipa res dobro povezana, vejo, kaj hočejo. To je tisto, kar jim daje večjo vrednost kot prej," je prepričan slovenski selektor Aleksander Sekulić, ki upa na drugo zaporedno uvrstitev na tekmovanje petih krogov.

"Olimpijske igre so velika čast, vsak si želi nastopiti tam. Je specifično tekmovanje, obkrožen si z najboljšimi športniki na svetu, tekmuješ proti najboljšim na svetu. Če si dober, se lahko hitro znajdeš v boju za kolajne, zato je pomembno, da si dobro pripravljen in da prideš z določeno mero samozavesti, tako kot smo jo imeli mi prejšnji v olimpijskem ciklusu," je še dejal Sekulić.

Slovenci si bodo v Pireju skušali priigrati drugi nastop na OI. Foto: www.alesfevzer.com

Stari znanci

Slovenci in Hrvati so že stari znanci, ekipi sta do zdaj odigrali kar 38 tekmah, obe pa sta bili uspešni po devetnajstkrat, ob tem pa je treba poudariti, da je Slovenija dobila zadnjih pet zaporednih tekem, nazadnje je klonila septembra 2018, slavila pa v pripravah na EuroBasket leta 2022 v Celju. A zgodovina ne bo imela v Pireju nobene vloge, saj sta ekipi v primerjavi z zadnjim medsebojnim obračunom v drugačnem položaju, še posebej Hrvati so se po zadnjem kriznem obdobju spet dvignili, kar so pokazali že v predkvalifikacijskem turnirju za Pirej, ko so v Turčiji ustavili tamkajšnjo izbrano vrsto.

V slovenskem taboru se zavedajo, da ogromna nevarnost preti predvsem pod obema obročema, zato bo ogromno odvisno tudi od novinca v slovenski izbrani vrsti Josha Neba ter obeh povratnikov po poškodbah Vlatka Čančarja in Eda Murića. "Letos nas je pod košem več takšnih, ki se bomo borili z njimi. Zagotovo bodo imeli oni svoje prednosti pod obročema, vemo, da se bomo morali stepsti, da jim bomo čim bolj parirali v skoku. Bomo pa imeli tudi na račun njihovih visokih centrov svoje prednosti. Vemo, da bo težak boj. Hrvati delujejo veliko bolj enotno kot v preteklosti, prihaja nova generacija, ki je skupaj odraščala. Čaka nas hud boj, zagotovo bomo dali vse od sebe, tudi stepli se bomo za zmago, če bo treba," je pred odhodom v Pirej zatrdil Edo Murić.

"Čaka nas hud boj, zagotovo bomo dali vse od sebe, tudi stepli se bomo za zmago, če bo treba," je dejal Edo Murić. Foto: www.alesfevzer.com

V pripravljalnem obdobju dve zmagi in poraz

Slovenci so v pripravljalnem obdobju najprej izgubili z Litvo, nato pa se ji v Stožicah oddolžili za prvi poraz, zatem pa so v generalki za Pirej odpravili še Brazilijo, tekmo za tekmo pa so se izboljševali tako v obrambnih nalogah kot v napadu, kjer je še posebej na zadnji tekmi po prihodu Luke Dončića vendarle steklo. Na veliki boj je pripravljen tudi eden od bolj izkušenih članov izbrane vrste Klemen Prepelič, ki verjame v slovenski uspeh. "Čaka nas zelo težek turnir z zahtevnimi tekmeci, že tekma s Hrvaško bo zahtevna, a jaz verjamem, da imamo mi boljšo ekipo, smo tudi bolj povezani in bomo v torek prileteli na igrišče stoodstotno motivirani in pripravljeni na dvoboj s Hrvati," je zatrdil Prepelič.

Slovenija se bo po torkovi tekmi v četrtek pomerila še z Novo Zelandijo (16.30). V primeru, da bo napredovala v polfinale, se bo križala s skupino z Grčijo, Dominikansko republiko in Egiptom.

