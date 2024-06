Sekulić pojasnil zadnjo težko odločitev

Slovenski košarkarji s strokovnim štabomi n selektorjem Aleksandrom Sekulićem na čelu so se danes podali na pot proti Pireju, kjer bodo od torka naprej lovili nastop na olimpijskih igrah. Slovenski selektor je tik pred odhodom v Grčijo na seznamu prečrtal še Jana Špana in Bineta Prepeliča.

Nekaj minut čez deseto v mirnem nedeljskem dopoldnevu se je izpred enega od ljubljanskih hotelov odpeljal avtobus z "dragocenim tovorom" – slovensko košarkarsko izbrano vrsto, ki je nato z Brnika nadaljevala pot proti Grčiji, kjer bo ekipa lovila svoj drugi nastop na olimpijskih igrah. Vse do sobote je v zasedbi Aleksandra Sekulića treniralo 14 košarkarjev, tik pred koncem priprav pa je bil Aleksander Sekulić primoran prečrtati še dve imeni. Na koncu se je za sodelovanje zahvalil Binetu Prepeliču, ki je bil lani sicer del izbrane vrste na svetovnem prvenstvu, in organizatorju igre pri Krki Janu Španu.

Seznam reprezentance: Miha Cerkvenik, Vlatko Čančar, Žiga Dimec, Luka Dončić, Zoran Dragić, Gregor Hrovat, Edo Murić, Josh Nebo, Aleksej Nikolić, Klemen Prepelič, Leon Stergar, Luka Ščuka.

"Tako Jan kot Bine sta si zaslužila mesto med 12 igralci in to je bila zame zelo težka naloga. Tako smo se odločili in verjamem, da lahko s to zasedbo uspešno tekmujemo v kvalifikacijah. Odločitev ni bila plod kakršnekoli poškodbe, to je bila skupna odločitev strokovnega štaba. Na Binetovem položaju imamo v tem trenutku precej drugačno situacijo, kot smo jo imeli lani pred svetovnim prvenstvom. Odločili smo se v dobri veri za dobro reprezentance, bomo pa po koncu kvalifikacij ocenjevali, ali je bila odločitev pravilna," je svojo odločitev pojasnil Sekulić, ki je za igro pod obema obročema po lanskih poškodbah v ekipo znova uvrstil Eda Murića in Vlatka Čančarja, ki sta skupaj s preostalo ekipo tri tedne pilila formo pred prvim, in upamo, da tudi ne zadnjim, vrhuncem letošnjega reprezentančnega poletja.

Bine Prepelič je tokrat odpadel pet pred dvanajsto. Foto: FIBA

"Fantom se najprej zahvaljujem za odlične priprave in delo, ki ga jemljemo že kar za samoumevno, pa ne bi smelo biti tako. Večino časa sicer nismo bili v popolni zasedbi, morda nam je tudi zaradi tega zmanjkal kakšen trening, a verjamem, da so tudi ostale ekipe v podobnih situacijah. Kar je najbolj pomembno, je to, da znamo najti način, kako iz tega izvleči maksimum, je prepričan Sekulić.

Nebo namesto Tobeyja

Poleg Čančarja in Murića je ekipa letos močnejša tudi za Josha Neba, ki je v vlogi naturaliziranega košarkarja dobil prednost pred Mikom Tobeyjem. "Pokazal je točno to, kar smo od njega pričakovali. Je pa treba poudariti, da je on novinec v tej ekipi, tudi sam se mora navaditi še na vse novosti. Vsi imamo od njega velika pričakovanja, moramo pa mu dovoliti, da se vklopi v ta sistem, da spozna te igralce in oni njega, kar pa zagotovo ni lahko. Tudi fantje vedo in so dovolj izkušeni, da ga znajo vključiti in da se počuti kot del ekipe. To je za nas najbolj pomembno, da bomo imeli to homogenost, ki je vedno krasila reprezentanco," je prepričan slovenski selektor.

Josh Nebo je na pripravljalnih tekmah iz obračuna v obračun igral bolje. Foto: www.alesfevzer.com

Slovenija bo prvo tekmo v Grčiji odigrala v torek, ko se bo ob 20. uri pomerila s Hrvaško, v četrtek pa jo čaka še Nova Zelandija. V primeru, da bo napredovala v polfinale, se bo križala s skupino z Grčijo, Dominikansko republiko in Egiptom. "Imamo zelo zahtevno skupino, Hrvaško, ki je s svojimi predstavami že dokazala, da sodi na te kvalifikacije ali celo še višje, Nova Zelandija je mogoče za nas manjša neznanka, že dolgo nismo igrali z njimi, a tudi oni imajo spoštovanja vredno ekipo. Cilj je samo eden, da se uvrstimo na olimpijske igre, nas pa zagotovo ne čaka lahko delo," je še dejal Sekulić.

Izkušena člena verjameta v uspeh

Slovensko igro bo v Pireju vodil prvi zvezdnik ekipe Luka Dončić, svoj delež pa bosta med drugim skušala dodati tudi dva od bolj izkušenih članov izbrane vrste Klemen Prepelič in Edo Murić, ki se po opravljeni rehabilitaciji počuti odlično. "Priprave so hitro minile, naredili smo maksimum, kar smo bili zmožni v teh treh tednih. Videti smo veliko boljše kot na začetku priprav, vemo, kaj nas čaka v Pireju. Mi verjamemo, da smo sposobni dobiti ta turnir, s tako miselnostjo gremo tja. Za nekatere člane izbrane vrste bo to zadnja priložnost, da se zavihtijo na olimpijske igre, tako da bo motivacija zagotovo na najvišjem možnem nivoju. Vse ekipe, ki nas čakajo, so prikazale odlične igre, vsaka tekma bo težka, a verjamemo, da nam lahko uspe," je prepričan Murić.

Edo Murić je po poškodbi kolena nared. Foto: www.alesfevzer.com

"Zdaj se počutim veliko boljše kot na začetku priprav. Zagotovo sem trenutno na najvišjem možnem nivoju, na katerega sem se zdaj lahko vrnil. Za to sem res trdo delal. Pripravljen sem, da pomagam ekipi in da bom naredil vse, da bom povezal igralce. Sem samozavesten, zagotovo bomo dali zdaj še tiste odstotke več kot na pripravljalnih tekmah, a glavno je, da verjamemo vase in v to ekipo," je še dodal izkušeni član reprezentance.

Priložnosti v Grčiji pa se veseli tudi Prepelič. "Bili so trije naporni tedni, zelo pomembne priprave, v katerih smo bili iz dneva v dan boljši. Prikazali smo dobre tekme. Luka se nam je pridružil na koncu, zato nam morda manjka še kakšen trening več, a je jedro reprezentance sestavljeno že več let. Potrebovali smo le spomin, kako igrati z Luko in dobili dodaten nivo samozavesti, ki nam ga Luka prinese v ekipo. To smo tudi dobili, pripravljeni smo," pa je še sklenil Prepelič.

