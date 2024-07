Zaušnica, lekcija, porcija … tako nekako bi lahko opisali predstavo Hrvaške, s katero je na prvi tekmi kvalifikacijskega turnirja v Pireju v vseh elementih igre nadigrala slovensko izbrano vrsto. Hrvati so bili praktično od prve do zadnje minute boljši nasprotnik, vodili so tudi z 29 točkami razlike in na koncu Sloveniji prizadejali enega najhujših porazov v zadnjem obdobju. Poraz, ki lahko pred nadaljevanjem turnirja skrbi tako strokovni štab kot igralce, ki so na igrišče vstopili brez prave energije, kar je bilo ob poraznem metu in še bolj porozni obrambi na koncu recept za katastrofo.

Pravega odgovora ni imel niti slovenski kapetan Luka Dončić, ki je sicer srečanje končal pri trojnem dvojčku - 26 točk, 11 skokov, 10 asistenc, a se tudi sam s svojo predstavo ni proslavil, zgrešil je vseh devet poskusov za tri in vidno načet ni kazal energije, ki ga je krasila večino letošnje dolge in naporne sezone v ligi NBA. "Hrvaška je odigrala fantastično tekmo, bili so veliko boljši od nas, bili smo res slabi v obrambi. Biti moramo boljši predvsem v obrambi in z več energije, začenši z mano. Moj met je bil katastrofalen, vem, da moram igrati bolje," se je na novinarski konferenci po tekmi s pepelom posipal Dončić.

"Moj met je bil katastrofalen, vem, da moram igrati bolje," je bil jasen Dončić. Foto: FIBA

Brez prave energije

Slovenci so sicer v prvih trenutkih tekme še vodili s 4:3, nato pa so Hrvati dodali na plin, hitro pobegnili na +10 (15:5), že po prvi četrtini pa so vodili s kar 31:15. Slovenci so na drugi strani zgrešili vseh 14 prvih poskusov za tri točke, tudi ob boljšem metu pa bi bila ob slovenski predstavi v obrambi zmaga za Slovenijo danes izjemno težko dosegljiva.

"Začetek tekme je bil res slab, sploh jaz sem šel v srečanje brez energije, težko mi je bilo začeti. Kot vodja te ekipe vem, da si tega ne bi smel privoščiti, sploh ker imam že kar nekaj izkušenj in se take napake ne bi smele dogajati. Mislim, da to ni realna slika te reprezentance, vemo, da imamo več znanja, več energije in več borbenosti kot to kar smo pokazali proti Hrvaški. Moramo iti čez to in se osredotočiti na naslednjo tekmo in takoj od prve minute pokazati, da si želimo zmage," se je proti naslednjemu izzivu obrnil Dončić, ki ga s soigralci v četrtek čaka naslednji izziv proti Novi Zelandiji (16.30), zmaga pa bo v boju za polfinale nujna.

Slovence naslednja tekma čaka v četrtek. Foto: FIBA

Tega se zaveda tudi 25-letni Ljubljančan, ki si želi pokazati, zakaj se vsako poletje vselej rad vrača v slovensko reprezentanco. "Zame je velika čast igrati za mojo državo, seveda so prisotne poškodbe in težave, a to mi pomeni res ogromno. Smo država z dvema milijonoma prebivalcev in igranje v tem dresu je res nekaj posebnega," je še dodal Dončić.

Sekulić: Vsak mora pogledati sam proti sebi in se vprašati, kaj lahko stori bolje

Brez razloga za zadovoljstvo in vidno potrt ter zaskrbljen pa je bil po koncu srečanja selektor Sekulić, ki s strokovnim štabom nikakor ni našel razpoložene peterke in odgovora na hrvaško igro. "Čestitke Hrvaški, ki je prišla na igrišče zmagati, mi pa smo prišli le igrat in ne zmagati. To so pokazali z energijo, mi nismo. Naredili smo številne napake v obrambi. Vsak mora pogledati sam proti sebi in se vprašati, kaj lahko stori bolje. Ta poraz ne pomeni konca sveta, a način, na katerega se je to zgodilo, mi res ni všeč, zato se moramo zbrati in stopiti skupaj pred naslednjo tekmo," je dejal Sekulić.

"Ta poraz ne pomeni konca sveta, a način, na katerega se je to zgodilo, mi res ni všeč," je dejal Sekulić. Foto: FIBA

"Po taki tekmi si težko s čimer koli zadovoljen. Na trenutke so stvari sicer dobro funkcionirale, a veliki večini ne. Kar je mene najbolj zmotilo je bilo to, da nismo znali odreagirati na padce, ki smo jih imeli. Namesto, da bi se dvignili smo padli še globlje. To je tisto, kar me je danes res zaskrbelo in kar je pokazalo našo nemoč. Izgubili smo z veliko razliko, že pogled na osebne napake pove veliko, mi smo vrgli 31 prostih metov, oni le 15, kar razloži dejstvo, da jih nismo niti prisilili na črto prostih metov. Lahko bi govorili o tem, da nam met v prvem polčasu ni stekel, a to ne more biti razlog, ker smo igrali zares slabo obrambo. To mora biti veliko opozorilo in vodilo za naslednjo tekmo," je še dodal slovenski selektor.

"Reakcija mora biti, če ne bomo morali spakirati kovčke in oditi domov"

Zasedbo Aleksandra Sekulića, ki je pokazala eno najslabših predstav v zadnjem obdobju, zdaj v boju za polfinale v četrtek čaka še srečanje z Novo Zelandijo (16.30), ki se bo pred tem v sredo pomerila še s Hrvaško. V primeru uvrstitve v polfinale, kamor se bosta uvrstili najboljši dve ekipi skupine, pa se bo za olimpijsko vstopnico pomerila z najboljšima ekipama iz skupine, ki jo sestavljajo Grčija, Dominikanska republika in Egipt.

Pred tem bodo imeli Slovenci v sredo prost dan in možnost priprave na naslednjega nasprotnika. "Reakcija mora biti, če ne bomo morali spakirati kovčke in oditi domov. Vse je povsem enostavno. Moramo se spočiti, tekmovanje je zahtevno, po drugi strani pa se moramo pripraviti na pravi način, da bomo prišli na igrišče z drugačno energijo. Ne samo posamezniki ampak kot cela ekipa," je še sklenil vidno zaskrbljeni Sekulić.

