Slovenska košarkarska izbrana vrsta je bila po torkovi predstavi proti Hrvaški na prvi tekmi kvalifikacij za olimpijske igre razumljivo in tudi zasluženo tarča številnih glasnih in jasnih kritik. Kot vedno je bil brez dlake na jeziku tudi legendarni Peter Vilfan, ki se v studiu Šport TV ni zadrževal. "To je ena velika žalost, lahko rečemo tudi blamaža, celo sramota," je dejal Vilfan.

Slovenija je v torek po katastrofalni predstavi v Pireju na prvi tekmi kvalifikacij za OI z 92:108 klonila proti Hrvaški, ki je Slovenijo povsem nadigrala, na trenutke celo osmešila. Po tekmi je bilo praktično nemogoče najti pozitivne vidike v igri popolnoma razglašene Sekulićeve čete. Brez zadržkov je bil v studiu Šport TV že med tekmo tudi legenda slovenske košarke Peter Vilfan, ki je ubesedil tisto, kar si je pred malimi zasloni verjetno mislila večina slovenskih košarkarskih navdušencev.

Peter Vilfan je bil razočaran nad predstavo Slovenije. Foto: Ana Kovač

"To je ena velika žalost, lahko rečemo tudi blamaža, celo sramota, kako igra slovenska izbrana vrsta. Sam sem silno razočaran, že dolgo ne tako, morda sem bil podobno razočaran po porazu na Eurobasketu 2022 po tekmi s Poljsko. Še enkrat več si upam trditi tisto, kar sem tudi takrat, da je slovenska reprezentanca prišla na tekmo popolnoma nepripravljena, tako psihološko kot taktično, fizično, kakorkoli obrnemo. Zanima me, kaj so počeli tri tedne na pripravah, ob tem pa želim poudariti, da za nastali položaj nikakor ne gre kriviti Luke Dončića, ki se mu vidi, da ima za sabo težko sezono. Celotna ekipa na čelu s strokovnim štabom je absolutno odpovedala," je za Šport TV vrelo iz Vilfana.

Vilfan: Sekulić tega dela tokrat očitno ni opravil

Ob tem se Vilfan tudi ni strinjal s pogledom selektorja Sekulića, ki je po srečanju dejal, da so njegovi varovanci igrali brez želje in volje. "On je tisti, ki je odgovoren za to, da ekipa igra s pravim žarom, da se igra obrambo in posledično potem steče tudi v napadu. Očitno tega dela tokrat ni opravil. Težko razumem, da se ekipa na tako pomembno tekmo poda s takim pristopom, s tako nepripravljenostjo, da ne rečem še česa drugega. Pričakujem tudi spoštovanje dresa s slovenskim grbom, tokrat nisem videl košarkarja, ki bi igral s srcem in dušo," je bil jasen Vilfan.

"On je tisti, ki je odgovoren za to, da ekipa igra s pravim žarom, da se igra obrambo in posledično potem steče tudi v napadu. Očitno tega dela tokrat ni opravil," je o Sekuliću dejal Vilfan. Foto: Daniel Novakovič/STA

Slovenci bodo morali zdaj v boju za polfinale v četrtek (16.30) nujno premagati Novo Zelandijo, a bodo morali za to k tekmi pristopiti popolnoma drugače kot v torek. "Mislim, da Slovenija ni tako slaba, kot je bilo videti na tekmi s Hrvaško, se bo pa zdaj pokazal karakter teh igralcev, tudi strokovni štab bo moral zdaj bolje opraviti svoje delo. Morali se bodo posuti s pepelom, ker če ekipa izgubi na takšen način, kot je danes, je pri tem glavni krivec strokovni štab."

"Sreča je, da je zdaj dan premora, da se ekipa umiri, naspi, da se igralci pogovorijo in najdejo pozitivno komunikacijo. Potem pa morajo na tekmo z Novo Zelandijo z zavedanjem, da je tekmo treba dobiti. Če želiš igrati na olimpijskih igrah, moraš premagati tudi najboljše ekipe, če je to v polfinalu ali finalu, na koncu ni pomembno," je za Šport TV še pristavil Vilfan. "Sam sem večni optimist, tako da še upam, a če bo vse skupaj potekalo vsaj približno tako kot danes, potem ta ekipa nima prav nobenih možnosti," je še sklenil legendarni Vilfan.

