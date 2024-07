Slovenci v polfinale, trojka pa zmanjkala za zmago za 29

Slovenska košarkarska reprezentanca je na drugi tekmi olimpijskega kvalifikacijskega turnirja s 104:78 premagala Novo Zelandijo. Že v prvi četrtini je imela 18 točk prednosti, ob koncu prvega polčasa pa so se tekmeci znova nevarno približali. Zmaga za deset je bila dovolj za drugo mesto in polfinale turnirja, v zadnjih dveh minutah pa so zagrizeno igrali, da bi zmagali za 29, kar bi jim prineslo prvo mesto v skupini. Gregor Hrovat in Luka Dončić, najboljša posameznika tekme, sta v zadnjih sekundah imela meta za tri, za plus 29, a sta zgrešila. Če favorizirana Grčija zvečer premaga Egipt, bosta sobotna polfinalna para: Slovenija – Grčija in Hrvaška – Dominikanska republika.

Kvalifikacije za OI, 3. dan

Četrtek, 4. julij:

Tekmo je izpustil Aleksej Nikolić. Foto: www.alesfevzer.com Slovenija je slabo začela kvalifikacijski turnir v Grčiji, na katerem bo le zmagovalec dobil vozovnico za Pariz. Po porazu s Hrvaško je delo še dodatno otežila sredina nepričakovana zmaga Nove Zelandije proti Hrvaški. To je pomenilo, da je samo zmaga z desetimi točkami nad Novo Zelandijo prinašala drugo mesto v skupini, z zmago za 29 točk pa bi bila Slovenija prva v skupini. V prvi peterki je namesto izkušenega Alekseja Nikolića (težave s stegensko mišico) začel mladi Leon Strgar, Klemen Prepelič je torej ostal adut s klopi. Poleg njega pa je selektor Aleksander Sekulić od prve minute na parket poslal Luko Dončića, Zorana Dragića, Vlatka Čančarja in Josha Neba.

Že po prvi četrtini plus 18

Foto: FIBA Prvi zvezdnik Slovenije je tekmo odprl s trojko in nasmehom. Takoj je bilo videti, da sta tako Luka kot Slovenija drugačna kot v torek. Že v dresu Dallasa se je Dončić po slabi tekmi vrnil jezen in mnogo boljši. In boljša je bila Slovenija predvsem v obrambi. Po petih minutah je bila že pri želenih plus deset (12:2), medtem ko Nova Zelandija sploh ni zadela iz igre. Tudi igra je bila precej bolj moštvena, ko je v osmi minuti Prepelič podal pod koš, je Nebo zaključil z zabijanjem za 16:4. In prednost je samo še rastla. Prva četrtina se je z drugim košem Žige Dimca končala s 27:9.

S petimi trojkami Novozelandci prišli nazaj

Foto: FIBA S pravo energijo je Slovenija letela tudi v drugi četrtini. Dončić je bil ob košu za 29:11 že pri 12 točkah, za naslednji slovenski koš pa je Prepelič ukradel žogo in podal v protinapad Gregorju Hrovatu (31:13). A Nova Zelandija ni kar tako premagala Hrvaške in sredi druge četrtine je vzpostavila ravnotežje, zaigrala bolje v obrambi, zadela štiri trojke in se približala na nevarnih 30:40. Slovenija je bila pri eni sami trojki, tisti Dončićevi iz prve minute. Ko je Shea Ili minuto pred koncem polčasa izvrstno prodrl pod koš, je zadel za znižanje na 36:44. Sledila je blokada Dončiću, nova, že peta trojka nasprotnika in Slovenija je imela samo še pet točk prednosti (39:44). Za izid prvega polčasa 46:39 je bil Dončić z 19 točkami prvi strelec tekme, Ili je bil pri 15. Nebo je dal osem točk, Stergar šest, Hrovat pet, Prepelič in Dimec pa po štiri.

Trojke na obeh straneh, Slovenci do plus 22

Foto: FIBA Tretja četrtina pa se je začela kot prva in slovenski navijači, nekaj jih je bilo tudi v dvorani v Pireju, so spet lažje dihali. Z delnim izidom 14:4 je v peti minuti drugega polčasa Slovenija vodila za 17 točk (60:43). Hitra igra je obrodila sadove, Dončić je dal pet točk, Hrovat celo šest. Luka, ki je bil pri 28 točkah, je dobil nekaj minut odmora. Na parketu ga je zamenjal debitant Miha Cerkvenik in z dvema prostima metoma poskrbel za najvišjo prednost na tekmi – plus 20 (66:46). S šele drugo trojko Slovenije na tekmi (2/14) pa je Prepelič minuto pozneje Slovenijo popeljal na plus 22 (71:49). Pred zadnjo četrtino je bilo 77:57. Dončić je pred sireno zadel svojo drugo trojko (31 točk), pred tem pa je Izayah Le'afa v četrtem poskusu trojko zadel še četrtič. Slovenija je bila pri petih trojkah, Nova Zelandija pa pri osmih.

Hrovat in Dončić zgrešila trojko za plus 29

A Novozelandci se nikakor niso predali. Sredi zadnje četrtine, tako kot prej v drugi, so se s štirimi trojkami znova nevarno približali (75:90). V teh malo kritičnih minutah pa sta s svojo energijo v obrambi in tudi s točkami tekmo dokončno prelomila v slovensko korist Hrovat in Cerkvenik (94.75). Prvi je bil dve minuti in pol do konca tekme že pri 14 točkah, drugi pa pri osmih. Slovenci so dve minuti do konca ujeli stotico, Novozelandci so podpisali predajo. Dončić in soigralci pa so nato z osebnimi napakami začeli ustavljati napade nasprotnika, da bi morda ujeli celo zmago za 29 točk. In bili so zelo blizu. Hrovat in Dončić sta imela v zadnjih sekundah meta za zmago s 107:78. Ostalo je pri izidu 104:78.

Proti Grčiji: "Nismo favoriti, a moramo verjeti do konca"

Foto: FIBA Dončić je dal 36 točk in imel 11 skokov in deset asistenc. Nebo je tekmo končal z 20 točkami in 12 skoki, 14 točk in sedem skokov je imel Hrovat, tudi Prepelič je končal pri 14. Slovenija je na koncu dobila tudi skok (48:45). Če ne bi Novozelandci zadeli kar 12 trojk (33-odstotno), Slovenci pa le sedem iz 30 metov, pa bi razlika res bila več kot 29.

Slovenijo zdaj v sobotnem finalu najverjetneje čaka Grčija in Giannis Antetokounmpo. "Giannisa je težko ustaviti. Nismo favoriti, a moramo verjeti do konca," je v prvi izjavi po tekmi v prenosu na Šport TV dejal kapetan Dončić. Grčija za potrditev prvega mesta v drugi skupini pirejskega turnirja ob 20. uri igra proti Egiptu. Giannis je na prvi tekmi proti Dominikanski republiki dosegel 32 točk ob stoodstotnem metu iz igre. V drugem polfinalu pa naj bi igrali Hrvaška in Dominikanska republika. Le zmagovalec finala v nedeljo se bo uvrstil na olimpijske igre.

