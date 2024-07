Računica je jasna #video

"Vedeli smo, da je Nova Zelandija dobra ekipa, ki je imela dovolj časa, da se je temeljito pripravila na Hrvaško, za katero je bila to druga tekma v 18 urah," je po sredinem večernem treningu slovenske košarkarske izbrane vrste razlagal slovenski selektor Aleksander Sekulić, ki bo moral danes na igrišče popeljati povsem drugačno ekipo, kot jo je v torek.

Sekulić o razpletu tekme Hrvaška – Nova Zelandija:

Slovenci so na torkovi tekmi s Hrvaško prikazali eno najslabših predstav v zadnjem obdobju. Od prvega trenutka je bil očiten manko energije, četudi met nikakor ni stekel, pa je Slovenija povsem razočarala z igro v obrambi, saj so se Hrvati sprehajali skozi medlo slovensko igro. Zasedba Josipa Sesarja je proti Sloveniji vodila tudi z 29 točkami naskoka, na koncu pa slavila s 108:92. Hrvaška evforija pa se je hitro ohladila manj kot dan zatem, ko je zobe pokazala reprezentanca Nove Zelandije.

Hrvati so imeli še tik pred koncem vse niti igre v svojih rokah, hkrati pa je bilo na vidiku tudi potrjeno prvo mesto v skupini, a so Novozelandci ob koncu z delnim izidom 11:0 tekmo obrnili v svoj prid in pripravili veliko presenečenje, obenem pa poslali jasno in glasno opozorilo slovenski izbrani vrsti, ki bo morala za preboj v polfinale pokazati vse svoje kvalitete. Po računici je jasno, da bi Slovenija za osvojitev drugega mesta, ki še vodi v polfinale in najverjetnejši obračun z Grčijo, morala Novo Zelandijo premagati vsaj z desetimi točkami naskoka. Če bi želela v polfinale s prvega mesta, pa bi morala Novo Zelandijo premagati s kar 29 točkami naskoka.

Slovenci odločeni pokazati drugačen obraz

V slovenskem taboru so odločeni pokazati povsem drugačen obraz, v zadnjih letih pa so nekajkrat že dokazali, da znajo preživeti tudi ob pritisku zmage. Slovenski navijači se nadejajo, da je boljše delo kot pred obračunom s Hrvaško opravil tudi slovenski strokovni štab, ki v torek ni znal predramiti slovenskih košarkarjev, ki so ob brezidejni igri žogo podajali v roke vidno utrujenega in načetega Luke Dončića, ki prav tako ni imel dobrega dneva.

Slovenija proti Novi Zelandiji še ni odigrala uradne tekme. Pomerili sta se le na petih pripravljalnih tekmah, vse so se končale z zelo tesno razliko, trikrat pa so se zmage veselili Slovenci. A zadnji obračun ima že dolgo brado, saj sta se ekipi julija 2015 srečali v Kidričevem. "Proti Hrvaški čvrstost, agresivnost in odgovornost v obrambi niso bile na ustrezni ravni. Napačno je bilo, da smo energijo želeli črpati iz napada, kjer pa nam met ni stekel, in Hrvati so si hitro priigrali razliko ter dobili na samozavesti. O tem smo se po tekmi veliko pogovarjali. Predvsem pa so v tekmo šli z veliko več želje in motiva, kar je bilo odločilno. Dogajanje na parketu je bila zgolj posledica. Zdaj moramo stopiti skupaj in iz tega poraza potegniti pozitivne stvari. Najti moramo način, kako tekmo odigrati čvrsto, borbeno in odločno," je pred srečanjem dejal Aleksander Sekulić.

Slovenci si želijo popraviti vtis s torkove tekme. Foto: FIBA

Sekulić: Nova Zelandija igra precej atipično košarko

Sekulić je poudaril, da Nova Zelandija igra precej atipično košarko. "Veliko prodirajo pod koš in po podajah navzven mečejo z razdalje. Tako bosta pomembni naša individualna odgovornost in čvrstost, da nas branilci ne bodo prebijali in prihajali do odprtih metov. Nova Zelandija po imenih resda nima tako kvalitetne zasedbe, a če jim dovoliš, da igrajo svojo košarko, se hitro lahko znajdeš v težavah. Biti moramo stoodstotno zbrani in pripravljeni ter našo energijo črpati iz obrambe ter jo prenesti v napad," je še dodal slovenski selektor.

Če bodo slovenski košarkarji želeli ostati v igri za svojo drugo uvrstitev na olimpijske igre, je računica povsem jasna. V polfinale olimpijskega kvalifikacijskega turnirja v Pireju vodita prvi dve mesti v skupini. Polfinalna obračuna sledita v soboto, 6. julija (A1 : B2 in A2 : B1), v nedeljo, 7. julija, pa je na sporedu še finalni dvoboj zmagovalcev polfinala, ki bo prinesel udeleženca olimpijskih iger.

Preberite še: