Odlično vzdušje na treningu: Tudi mi imamo svoja Pogačarja in Rogliča #video

Slovenska košarkarska reprezentanca se v Pireju pripravlja na jutrišnjo polfinalno tekmo kvalifikacijskega turnirja za olimpijske igre z Grčijo. "Pred seboj imamo velik izziv," je novinarjem po današnjem treningu povedal selektor Aleksander Sekulić in poudaril, da v grški reprezentanci nevarnosti ne predstavlja samo njihov največji zvezdnik Giannis Antetokounmpo, temveč celotna "izjemno talentirana in izkušena" ekipa. Motivacije Slovencem ne manjka, je dejal selektor in spregovoril še o zdravstvenem stanju Alekseja Nikolića in Luke Dončića.

Prav Dončić in Nikolić, ki je zaradi poškodbe izpustil četrtkovo tekmo z Novo Zelandijo (104:78), sta bila zvezdi treninga na kolesu. "Tudi mi imamo svoja Pogačarja in Rogliča," so ob videu njunega poganjanja pedal zapisali pri Košarkarski zvezi Slovenije. Tako iz videa ogrevanja na sobnih kolesih kot tudi s treninga reprezentance pa je moč razbrati, da je vzdušje v ekipi pred pomembno sobotno tekmo izvrstno.

Kako je z Nikolićem in Dončićem?

Priprav na Grčijo so se v strokovnem štabu lotili takoj po četrtkovi zmagi nad Novo Zelandijo, je še povedal Sekulić. "Neke stvari smo imeli pripravljene, vseeno pa je bilo treba videti še tekme, ki so jih odigrali tukaj. Najpomembnejše pa je, da smo tam, kjer smo si želeli biti. V polfinalu. Še vedno smo v boju za to olimpijsko vozovnico. Zdaj pa … Prej ali slej bi se morali srečati z njimi, če želimo iti na olimpijske igre."

Pa v soboto pričakuje popolno slovensko zasedbo? Kako je z Nikolićem in tudi Dončićem, za katerim je dolga in naporna sezona v ligi NBA? "Naša zdravstvena služba se zagotovo ukvarja z vsemi, vsakdo ima kakšne svoje težave. Pričakujem, da bodo vsi na voljo," je optimističen selektor, prepričan, da se njegovi varovanci, ki so na prvi tekmi kvalifikacij proti Hrvaški malce zatajili, zavedajo pomembnosti jutrišnje tekme.

Motiv ne bi smel biti vprašljiv

"Kar se tiče motiva, to sploh ne bi smelo biti vprašanje. Še enkrat poudarjam, smo v kvalifikacijah za olimpijske igre in to je naš največji motiv. Pomembnejše bo, kako se bomo taktično lotili nasprotnika. Grčija nima le Giannisa, ampak imajo izjemno talentirano in izkušeno ekipo. Tudi na zaključnih turnirjih evrolige je večina že igrala in nekateri so tudi zmagovali. Pred seboj imamo velik izziv," dobrih 24 ur pred tekmo poudarja slovenski selektor.

Polfinalna tekma pirejskega kvalifikacijskega turnirja za olimpijske igre med Grčijo in Slovenija bo jutri ob 16.30, zvečer ob 20. uri se bosta za drugo mesto v finalu udarili še Hrvaška in Dominikanska republika. Finale bo v nedeljo, na olimpijske igre v Pariz pa bo potoval le zmagovalec tega kvalifikacijskega turnirja.

Josh Nebo je proti Novi Zelandiji dosegel 20 točk in zbral 12 skokov. Foto: www.alesfevzer.com

"Joško" se veseli spopada z Giannisom

"Počutim se odlično. Včeraj je bila težka tekma in prav tako zmaga, ki smo jo nujno potrebovali. Zdaj se poskušamo pripraviti na Grčijo," pa je po današnjem treningu povedal novinec v slovenski izbrani vrsti, naturalizirani Američan Josh Nebo. V četrtek je k zmagi nad Novo Zelandijo prispeval 20 točk in 12 skokov ter bil za Dončićem drugi najboljši posameznik v slovenski vrsti. In kakšen recept ima za spopad z gostitelji Grki? "V tekmo moramo stopiti s pravo energijo. To bo naša tretja tekma v nekaj dneh in izpeljati moramo načrt, ki ga bo pripravil selektor," je za STA odgovoril 26-letnik, ki so ga slovenski navijači že v Stožicah prekrstili v "Joškota". Veseli se spopada z Giannisom Antetokounmpom, še pravi: "On je odličen igralec, veselim se dvoboja in upam, da bom v njem zmagovalec jaz."

Preberite še: