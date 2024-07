Slabe tri tedne pred začetkom olimpijskih iger potekajo srditi košarkarski boji za zadnje olimpijske vozovnice. Ena od četrtkovih tekem se je zaradi nenavadnega zaključka znašla še v dodatnem središču pozornosti medijev in ljubiteljev košarke.

Gruzijci so v tekmo s Filipinci v Rigi vstopili s popotnico poraza proti Latviji (55:83), Filipinci pa z zmago nad Latvijci (89:80), Gruzijci so za napredovanje potrebovali zmago z 19 točkami. Nekaj sekund pred koncem so vodili za tri, ko je na črto prostih metov za znižanje zaostanka stopil Chris Newsom.

Drugi prosti met je zgrešil, na semaforju je takrat pisalo 96:94 za Gruzijo. Njen zvezdnik Goga Bitadze je po zgrešenem prostem mestu prišel do žoge in poskušal doseči avtokoš, da bi izsilil podaljšek in z njim dal še nekaj upanja svoji reprezentanci. A pri tem je bil neuspešen. Gruzija je zmagala s 96:94, bila pa je to pirova zmaga, saj so v polfinale napredovali Filipinci, član Orlando Magic pa se je znašel na udaru kritik.

Poskus Bitadzeja:

Yo, this was crazy.



Georgia needed to win by 19+ to advance to the #FIBAOQT semi-finals.



Goga Bitadze tried to put back a missed free throw on the OPPONENT’S basket to send it to OT and give them a shot, but missed.



Wow, man. pic.twitter.com/nygcjwiLNE