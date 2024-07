Pestro je na košarkarski tržnici. V tem tednu so se zgodili veliki prestopi in podpisi novih pogodb. Dallas Mavericks in Klay Thompson, ki je s Stephom Curryjem tvoril udarno navezo v Golden State Warriorsih, sta se dogovorila za sodelovanje. Boston Celtics in Jayson Tatum pa naj bi bila tik pred podpisom najbolj donosne pogodbe v zgodovini. Njegovi delodajalci naj bi mu ponudili petletno pogodbo v vrednosti 314 milijonov dolarjev oziroma 292,8 milijona evrov. LeBron James pa je podpisal novo dveletno pogodbo in ostaja član Los Angeles Lakersov.

Po pisanju ameriške medijske hiše ESPN bo dolgoletni košarkar Golden State Warriors Klay Thompson v prihodnje igral za Dallas Mavericks, kjer blesti slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić. Isti vir navaja, da bo 34-letni branilec v naslednjih treh sezonah prejel 50 milijonov dolarjev oziroma 46,6 milijona evrov.

Thompson je bil v zadnjih trinajstih sezonah - poleg Stepha Curryja in Draymonda Greena - eden najbolj pomembnih členov v igri bojevnikov, zmagovalcev severnoameriške lige NBA v letih 2015, 2017, 2018 in 2022.

The sign and trade is done for Thompson, source tells ESPN. Dallas will send two second-round picks to Golden State, source says. https://t.co/M8IyOO1WeE — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2024

Po koncu sezone je postal prost igralec. V njegovi želji po petem šampionskem prstanu se je odločil obleči dres Dallasa, v minuli sezoni osmoljenca finalne serije proti Bostonu, ko je v zmagah klonil z 1:4.

ESPN navaja, da sta Thompson in njegov zastopnik Greg Lawrence vse podrobnosti prestopa v Dallas dorekla v hotelu Bottle Inn v kalifornijskem Hermosa Beachu, kjer sta se sestala z generalnim menedžerjem Dallasa Nicom Harrisonom in podpredsednikom Michaelom Finleyjem.

V prestop vključen tudi Charlotte Hornets

V Thompsonov prestop v Dallas je bila vključena tudi ekipa Charlotte Hornets. ESPN je navedel, da so se vse tri ekipe dogovorile za menjave igralcev, Dallas bo tako v Charlotte poslal Josha Greena, zasedba iz Severne Karoline pa se je v korist Golden Stata odpovedala dvema izbirama v drugem krogu nabora NBA.

Golden State bo upokojil Thompsonov dres Thompson je v minuli sezoni v povprečju dosegal 17,9 točke na tekmo, kar je njegov najslabši izkupiček po sezoni 2012/13. Bojevniki so Thompsonu zaželeli vse dobro v njegovi nadaljnji karieri in napovedali, da bodo upokojili njegov dres s številko 11. The Warriors plan to retire Klay Thompson's jersey 👏 pic.twitter.com/ClHC6qz3hd — ESPN (@espn) July 2, 2024 "Zapuščina Klayja Thompsona bo živela večno. Veselimo se dneva, ko bomo v Chase Centru upokojili njegov dres in se bo pridružil številnim nesmrtnim bojevnikov, ki so - vključno z njim - pomagali oblikovati našo košarkarsko dinastijo," so po Thomsonovem slovesu med drugim zapisali pri moštvu Golden State Warriors.

Ameriški mediji: Jaysonu Tatumu se obeta rekordna pogodba v ligi NBA

Po pisanju ameriških medijev je zvezdnik košarkarske ekipe Boston Celtics Jayson Tatum tik pred podpisom najbolj donosne pogodbe v zgodovini severnoameriške lige NBA. Njegovi delodajalci naj bi mu ponudili petletno pogodbo v vrednosti 314 milijonov dolarjev oziroma 292,8 milijona evrov.

Jayson Tatum tik pred podpisom najbolj donosne pogodbe v zgodovini severnoameriške lige NBA. Foto: Guliverimage

Ameriška medija The Athletic in ESPN sta zapisala, da bo 26-letni Tatum novo pogodbo z letošnjimi zmagovalci lige NBA podaljšal 6. julija. Gre za najbolj donosno pogodbo v zgodovini najmočnejše košarkarske lige na svetu, v tem primeru bo na prvem mestu zamenjal svojega soigralca Jaylena Browna, ki je lani s kelti podpisal petletno pogodbo v vrednosti 303 milijonov dolarjev oziroma 282,5 milijona evrov.

Tatum, 203 cm visoki krilni igralec, je že vrsto let nosilec igre keltov, rekordnih 18-kratnih prvakov lige NBA. V zadnjih sedmih sezonah se je skupaj s soigralci kar petkrat uvrstili v finale vzhodne konference in dvakrat v veliki finale, po bolečem porazu proti Golden State Warriors v sezoni 2021/22 pa so v sezoni 2023/24 osvojili šampionski prstan po skupni zmagi nad Dallas Mavericks, kjer igra slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić. Kelti so v zmagah slavili s 4:1.

V minuli sezoni je Tatum, ki je bil član zmagovite ameriške reprezentance na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu 2021, v rednem delu v povprečju dosegal 26,9 točke, 8,1 skoka in 4,9 podaje na tekmo, v končnici pa 25,0 točke, 9,7 skoka in 6,3 podaje na tekmo.

LeBron James podpisal novo dveletno pogodbo

LeBron James Foto: Reuters LeBron James je podpisal novo dveletno pogodbo in ostaja član Los Angeles Lakersov, poroča dobro obveščeni košarkarski novinar Adrian Wojnarowski iz medijske hiše ESPN. Devetintridesetletni James bo na sezono prejel 52 milijonov dolarjev (48,3 milijona evrov). V NBA bo tako igral vsaj do 41 leta starosti, v prihodnjem tekmovalnem obdobju pa se mu bo pri Jezernikih pridružil tudi sin Bronny James. Ta je bil na nedavnem naboru izbran kot 55. Posledično bosta postala prvi oče in sin, ki bosta istočasno igrala v najmočnejši košarkarski ligi NBA.

LeBron James je sicer kariero v NBA začel že v sezoni 2003/04, v vsem tem času pa je s Cleveland Cavaliers v dveh različnih obdobjih ter z Miami Heat in Los Angeles Lakers dosegel 40.474 točk, kar je rekordna znamka. Naslov prvaka je osvojil štirikrat, po enkrat s Clevelandom (2016) in Los Angelesom (2020), dvakrat pa z Miami Heat (2012, 2013). V minuli sezoni je pot končal v prvem krogu končnice proti Denver Nuggets. V rednem delu je v povprečju dosegel 25,7 točke, 8,3 podaje in 7,3 podaje na tekmo, odigral pa jih je 71.

Tibor Mirtič podpisal za novomeško Krko

V novi sezoni bo dres novomeške Krke nosil 21-letni slovenski košarkarski reprezentant Tibor Mirtič, je sporočila ekipa iz dolenjske prestolnice. Mirtič je svojo košarkarsko pot začel pri ljubljanskem Slovanu, pri 15 letih pa je prišel v Domžale, kjer je šest sezon igral v dresu Kansai Heliosa. V Domžalah je uspešno sodeloval tudi z novim trenerjem Krke Dejanom Jakaro.

Tibor Mirtič bo oblekel dres Krke. Foto: www.alesfevzer.com

Minule štiri sezone se je 203 cm visoki košarkar kalil v ligi Aba 2. V minuli sezoni je v regionalni ligi odigral 14 tekem. V 29 minutah na tekmo je beležil po 12,6 točke, 8,6 skoka, 1,9 podaje in 1,1 pridobljene žoge. Z dobrimi igrami je opozoril nase tudi selektorja članske reprezentance Aleksandra Sekulića, ki ga je povabil na priprave reprezentance za kvalifikacijski turnir v Pireju za olimpijske igre v Parizu.

"Veseli smo, ker je nadarjeni Tibor Mirtič postal član našega kluba. V minulih sezonah smo proti Domžalčanom odigrali številne tekme, kjer se je večkrat izkazal tudi Tibor. Zdaj bo nosil naš dres. Verjamemo, da bo dobro izkoristil svojo priložnost in nam pomagal do zastavljenih ciljev," je ob podpisu pogodbe dejal direktor novomeške ekipe Jure Balažić.

"Za prihod v Krko sem se odločil, ker menim, da je to prava sredina za moj nadaljnji napredek in igralski razvoj. Ekipi Krke prinašam veliko energije, željo ter delovno vnemo. Upam, da se nam na domačih tekmah v naslednji sezoni pridruži čim več navijačev. Tudi z njihovo pomočjo bomo boljši in uspešnejši," se nastopa v dresu Krke veseli Mirtič.

Derrick Jones Jr. v Kalifornijo, Mashall v Teksas

Naji Marshall se seli v Teksas. Foto: Guliverimage Na košarkarski tržnici najmočnejše lige na svetu se obetajo pestri dnevi. Kadrovanje je v polnem teku tudi pri letošnjem finalistu Dallas Mavericks. Temu se pridružuje Naji Marshall, ki je s klubom podpisal triletno pogodbo v vrednosti 27 milijonov dolarjev (25,2 milijona evrov), poroča ESPN-ov novinar Adrian Wojnarowski.

Ob tem je postal jasno, da se od Teksasa poslavlja Derrick Jones Jr. Podaljšanje z Američanom je bilo po besedah generalnega direktorja Dallasa Nica Harrisona prednostna naloga, a jim to ni uspelo. 27-letnik se je Teksašanom pridružil pred sezono 2023/24 iz Chicaga, zdaj pa je eden od ključnih članov ekipe zadnje sezone pristal na triletno pogodbo z LA Clippers v vrednosti 30 milijonov dolarjev (28 milijonov evrov). Marshall je bil od leta 2020 član New Orleans Pelicans, v končani sezoni je v povprečju dosegal 7,1 točke, 3,6 skoka in 1,9 asistence.

Derrick Jones Jr. bo po novem nosil dres LA Clippers. Foto: Guliverimage

Paul k San Antonio Spurs

Chris Paul se seli v San Antonio Spurs. Foto: Reuters Izkušeni ameriški košarkar Chris Paul bo v novi sezoni igral za San Antonio Spurs, so zapisali številni ameriški mediji. Devetintridesetletni organizator igre, 12-kratni udeleženec tekme zvezdnikov v severnoameriški ligi NBA, naj bi za enoletno pogodbo prejel 11 milijonov dolarjev oziroma 10,2 milijona evrov.

Paul je v minuli sezoni nosil dres moštva Golden State Warriors, v povprečju pa je na tekmo dosegal 11,9 točke in 7,3 podaje. Pred tem je igral za New Orleans Hornets, Los Angeles Clippers, Houston Rockets, Oklahoma City Thunder in Phoenix Suns. Z nobeno od omenjenih ekip ni osvojil šampionskega prstana.

Harden ostaja v Kaliforniji

James Harden je sklenil novo dvoletno pogodbo z ekipo Los Angeles Clippers. Foto: Reuters

Ameriški mediji poročajo, da je James Harden sklenil novo dvoletno pogodbo z ekipo Los Angeles Clippers. Na klopi Detroita je po klavrni minuli sezoni (14 zmag in 68 porazov) prišlo do trenerske zamenjave. Dosedanjega stratega Montyja Williamsa je zamenjal J.B. Bickerstaff, v zadnjih štirih sezonah trener Clevelanda.

Paul George se seli k Philadelphii

Dosedanji član moštva Los Angeles Clippers Paul George se bo v novi sezoni preselil k moštvu Phildalphia 76ers. Z omenjenim moštvom je podpisal štiriletno pogodbo. Nova pogodba je vredna okrog 197 milijonov evrov. Dobitnik zlate medalje iz olimpijskih iger leta 2016 bo pri novem delodajalcu združil moči z Joelom Embiidom in Tyresom Maxeyem, s katerima želi Philadelphia postati resen kandidat za zmago v severnoameriški košarkarski ligi NBA.

Paul George se bo v novi sezoni preselil k moštvu Phildalphia 76ers. Foto: Reuters

Paul je v ligi NBA odigral štirinajst sezon za ekipe Indiana Pacers, Oklahoma City Thunder in Los Angeles Clippers, za katero je igral zadnjih pet sezon. Z nobenim od navedenih moštev ni osvojil šampionskega prstana.