LeBron James še korak bližje uresničitvi svojih dolgoletnih sanj

Los Angeles Lakers so v drugem krogu nabora severnoameriške košarkarske lige NBA kot 55. izbrali Bronnyja Jamesa, 19-letnega sina superzvezdnika LeBrona Jamesa. S tem je oče LeBron še korak bližje uresničitvi svojih dolgoletnih sanj, da v ligi NBA zaigra skupaj s sinom. Oba bosta prihodnjo sezono verjetno člana Jezernikov.

Štirikratni najkoristnejši igralec lige NBA in štirikratni prvak lige je večkrat dejal, da bi rad igral skupaj s sinom. Prihodnje leto v Los Angelesu bi tako lahko prvič na parketu zaživela kombinacija oče-sin v zgodovini lige.

Bronny James, branilec Univerze Južne Kalifornije, je po odlični srednješolski karieri v pretekli sezoni za trojance v povprečju dosegal 4,8 točke, 2,8 skoka in 2,1 podaje na tekmo, skavte ekip je navdušil še na uradnih treningih pred naborom.

Julija lani se je sicer na treningu novinec zgrudil po zastoju srca, ki ga je povzročila prirojena srčna napaka. Najstnika so čez nekaj dni odpustili iz bolnišnice, zdravniki pa so mu odobrili igranje v ameriški univerzitetni ligi in tudi v NBA.

Po prihodu sina velika verjetnost, da ostane član Jezernikov

Mlajši James velja za odličnega obrambnega igralca z vrhunskimi atletskimi sposobnostmi, a bo potreboval čas, da se razvije v ligi NBA, še posebej po zastoju srca.

LeBron se po drugi strani lahko do sobote odloči za podaljšanje zadnjega leta pogodbe z Lakers ali pa postane prosti igralec, kar ga ne bi oviralo pri ponovnem podpisu nove pogodbe s franšizo iz mesta angelov. Vsekakor po prihodu sina obstaja velika verjetnost, da bo LeBron v svoji 22. sezoni v ligi ostal član Jezernikov.

V sredo je bil sicer na naboru kot prvi izbran Francoz Zaccharie Risacher, ki so ga izbrali Atlanta Hawks.