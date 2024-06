Francoska prevlada na naboru lige NBA

Barclays Center v Brooklynu je bil v noči na četrtek prizorišče letošnjega prvega kroga nabora lige NBA. Ta v letošnji izvedbi poteka v dveh dneh, tako da je bilo danes izbranih trideset košarkarjev, medtem ko bo drugi krog na sporedu dan pozneje. Glavni del nabora so zaznamovali predvsem francoski košarkarji, poleg že omenjenih Riscacherja in Sarra sta bila v prvem krogu izbrana še dva Francoza, Charlotte Hornets so se v šestem izboru odločili za Tidjana Salauna, New York Knicks pa Pacoma Dadieta (25. izbor).

With the 1st pick in the 2024 NBA Draft, the Atlanta Hawks select Zaccharie Risacher! pic.twitter.com/TH713LZYPF — Atlanta Hawks (@ATLHawks) June 27, 2024

Risacher je postal 15. neameriški košarkar v zgodovini, ki je postal številka ena na naboru. Atlanta je imela prvi izbor prvič po naboru leta 1975 položaj, ki so ga dobili na žrebu. 19-letni 207 centimetrov visoki krilni košarkar Risacher je v zadnji sezoni igral za JL Bourg, za katerega je v povprečju dosegal 10,1 točke, 3,8 skoka, ob tem je zadel 43,9 odstotka metov iz igre (35,2 % za 3). Bil je imenovan za najboljšega mladega igralca francoske lige in vzhajajočo zvezdo EuroCupa v sezoni 2023/24. Risacher je bil sicer v sezoni 2021/22 soigralec Wembanyame pri Asvelu.

Drugi izbor je njegov rojak, 213 centimetrov visoki center Alex Sarr, ki ga je izbrala ekipa Washington Wizards. Nazadnje je igral za avstralski Perth. Njegov starejši brat Olivier Sarr že igra v NBA za Oklahoma City Thunder.

Med evropskimi košarkarji sta izstopala še Litovec Matas Buzelis, ki je sicer rojen v ZDA, kot 11. pa ga je izbral Chicago, mesto za njim pa se je znašel Srb Nikola Topić. Člana Crvene zvezde so v svoje vrste izbrali pri Oklahoma City Thunder.

Ena od glavnih zgodb večera je bilo vprašanje Bronnyja Jamesa. LeBronovega sina niso izbrali v prvem krogu in bo moral počakati vsaj še eno noč, preden ga bo morda izbrala kakšna ekipa.

Na letošnjem naboru ni Slovencev, brez izbora v prvem krogu pa so bili po menjavah z New York Knicks Dallas Mavericks. Ti bodo imeli v drugem krogu 58. izbor.

Prvih deset izborov nabora 2024: 1. Hawks- Zaccharie Risacher (JL Bourg-en-Bresse) 2. Wizards- Alex Sarr (Perth) 3. Rockets- Reed Sheppard (Kentucky) 4. Spurs- Stephon Castle (Connecticut) 5. Pistons- Ron Holland II (G League Ignite) 6. Hornets- Tidjane Salaun (Cholet Basket) 7. Trail Blazers- Donovan Clingan (Connecticut) 8. Spurs- Rob Dillingham (Kentucky) - poslan k Timberwolves 9. Grizzlies- Zach Edey (Purdue) 10. Jazz- Cody Williams (Colorado)

