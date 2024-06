Tim Hardaway ml. ni več Dončićev soigralec

Takoj po nedavnem finalu košarkarske lige NBA, v katerem so Boston Celtics s 4:1 v zmagah premagali Dallas Mavericks Luke Dončića, so pri teksaški ekipi zavihali rokave in se lotili krepitve ekipe. Športni direktor Dallasa Nico Harrison naj bi se po poročanju ameriških medijev poskušal predvsem znebiti veterana Tima Hardawaya mlajšega in s tem sprostiti nekaj milijonov ameriških dolarjev v proračunu ekipe. To se je, kot kaže, tudi zgodilo. Ameriški mediji poročajo o poslu, ki so ga Mavericks sklenili z Detroit Pistons.

Tim Hardaway mlajši, ki bi moral v Dallasu v zadnjem letu pogodbe dobiti 16 milijonov ameriških dolarjev, se po poročanju ameriških medijev seli v Detroit, Pistons pa v Teksas pošiljajo 24-letnega branilca Quentina Grimesa. Ob menjavi so Mavericks Detroitu predali še tri izbore drugega kroga na naborih v letih 2025 in 2028.

BREAKING: Mavs trade Tim Hardaway Jr. and three second-round picks to Detroit for Quentin Grimes, per Woj pic.twitter.com/iR5Ku0sgQp — MFFL (@Mavs_FFL) June 28, 2024

Prihod Quentina Grimesa, ki so ga na naboru leta 2021 kot 25. izbrali New York Knicks, polovico zadnje sezone pa je odigral v Detroitu, pomeni novo pomladitev Dallas Mavericks. V triletni karieri v ligi NBA je 24-letnik iz Houstona dosegal v povprečju sedem točk, dva skoka in 1,3 asistence na tekmo, v Dallasu pa bi se lahko razcvetel v pomembnejšega pomočnika s klopi, pišejo ameriški mediji.

Hardaway mlajši je izkušen 32-letni veteran, ki je v Dallas prišel leta 2019, lani pa mu v končnici trener Mavericks Jason Kidd ni namenjal veliko priložnosti. Hardawayu bi se v sezoni 2024/25 iztekla štiri leta in 75 milijonov dolarjev vredna pogodba, Dallas bi mu moral izplačati dobrih 16 milijonov dolarjev, medtem ko naj bi Grimes v zadnjem letu pogodbe novinca Teksašane stal le dobre štiri milijone dolarjev. Prihranek bi lahko v Dallasu porabili za podaljšanje pogodbe z Derrickom Jonesom mlajšim, še poročajo Američani.

Prvega zvezdnika Mavericks Luko Dončića, ki se te dni mudi v Sloveniji in se pripravlja na olimpijske kvalifikacije v Pireju, tako konec poletja ob povratku v ZDA že čakata vsaj dva nova soigralca, Mavericks so namreč ponoči izbirali tudi v drugem krogu nabora in se odločili za 20-letnega Francoza Melvina Ajinco, ki je v minuli sezoni igral za Saint-Quentin v prvi francoski ligi. 203 centimetre visoki krilni košarkar je lani v povprečju igral 24,5 minute na tekmo in dosegal 9,7 točke, 3,3 skoka in 0,7 asistence.

