Los Angeles Lakers so presenetili z izbiro novega trenerja. To bo postal JJ Redick, ki je še tri leta nazaj aktivno igral v ligi NBA, nazadnje za Dallas Mavericks, v dresu Lakersov pa je pred desetletjem nastopal štiri sezone.

Devetintridesetletni JJ Redick, ki je stkal zelo dobre odnose s prvim zvezdnikom Lakersov LeBronom Jamesom, se je prejšnji konec tedna srečal z vodstvom kluba, ki mu je ponudilo mesto glavnega stratega moštva v ligi NBA, je objavilo več ameriških medijev, vključno z The Athletic in ESPN, kjer trenutno dela kot svetovalec.

JJ Redick Foto: Guliverimage Redick ima za sabo bogato 15-letno kariero v ligi NBA, ki se razteza od 2006 do 2021, vendar nima izkušenj z opravljanjem trenerskega poklica. V aktivni karieri je igral pri Orlandu, Milwaukeeju, Los Angeles Clippers, Philadelphii, New Orleansu in Dallasu.

Za medijsko mrežo ESPN, ki ima zakupljene pravice za prenose tekem lige NBA, dela kot svetovalec od leta 2021. Letos je zaslovel kot avtor podcasta z LeBronom Jamesom, ki je pri Jezernikih od leta 2018.

Za Lakers je nova razočaranj polna sezona. Prebili so se v končnico, a nato že v prvem krogu izgubili proti lanskim prvakom iz Denverja. Prva žrtev neuspešne sezone je bil trener Darvin Ham, skupaj z njim pa so se poslovili tudi vse člani njegove trenerske ekipe. Ham je imel leta 2022, ko je prevzel zvezdniško ekipo Lakers, sila smele načrte. Za cilj so si zastavili naskok na sam vrh, z Jamesom so pogledovali proti rekordnemu 18. naslovu v ligi NBA.

Načrti so se razblinili, rekordni 18. naslov šampionov lige NBA je letos pripadel franšizi iz Bostona Celtics, ki je v velikem finalu razblinila sanje o prvem naslovu tudi slovenskemu zvezdniku v ligi NBA. Luka Dončić in Dallas Mavericks so v finalu doživeli poraz, Boston pa je slavil s 4:1 v zmagah.