Najboljša ponudba leta: originalni Office in Windows že od šest evrov naprej

Iščete način, kako povečati produktivnost in prihraniti denar? Zdaj je pravi trenutek, da nadgradite svoj računalnik z Microsoft Office 2021 in Windows 11 – po neverjetno ugodnih cenah pri Keysoff Back-to-School akciji .

Foto: Keysoff.com Zakaj izbrati Microsoft Office 2021?

Microsoft ostaja vodilni ponudnik poslovne programske opreme, njegova zbirka Office 2021 Professional Plus pa združuje vse, kar potrebujete za delo in sodelovanje.

Z eno samo doživljenjsko licenco dobite dostop do: Word – urejanje dokumentov

– urejanje dokumentov Excel – analize, tabele in izračuni

– analize, tabele in izračuni PowerPoint – privlačne predstavitve

– privlačne predstavitve Teams & Outlook – enostavna komunikacija in povezovanje

– enostavna komunikacija in povezovanje OneNote, Access in Publisher – dodatna orodja za organizacijo, podatkovne baze in oblikovanje gradiv

– dodatna orodja za organizacijo, podatkovne baze in oblikovanje gradiv 31,65 evra (redna cena 249 evra), paket za pet računalnikov pa le 26 evrov na napravo. Instant prenos, licenčni ključ in brezplačna podpora so vključeni.

Foto: Shutterstock

Drugi Office paketi po akcijskih cenah

Foto: Shutterstock

Nadgradite na Windows 11 Pro – samo 13,55 evra

Še vedno uporabljate Windows 10? Čas je za nadgradnjo! Windows 11 Pro vam prinaša:

sodoben, pregleden uporabniški vmesnik,

izboljšano varnost (biometrična prijava, napredno šifriranje, Smart App Control),

vgrajenega Copilot AI asistenta , ki odgovarja na vprašanja, povzema spletne vsebine, piše besedila, generira slike in celo pomaga pri kodi.

, ki odgovarja na vprašanja, povzema spletne vsebine, piše besedila, generira slike in celo pomaga pri kodi. 13,55 evra (namesto 199 evrov).

Doživljenjski Windows ključi že od šest evrov

Foto: Shutterstock

Paketi z dodatnimi popusti (koda: BP62)

Veleprodajni nakupi – še ceneje!

Foto: Shutterstock

Druga uporabna orodja (brez kode za popust)