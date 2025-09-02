Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

delo na daljavo šolanje programska oprema Office 365 Windows 11 Keysoff.com

Torek, 2. 9. 2025, 6.10

15 ur, 30 minut

Poenostavite delo z Microsoft Office 2021 in Windows 11 – doživljenjske licence že od 10,99 evra!

Najboljša ponudba leta: originalni Office in Windows že od šest evrov naprej

Vsebino omogoča Century Genius Ltd.
računalnik, delo od doma, pisarna | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Iščete način, kako povečati produktivnost in prihraniti denar? Zdaj je pravi trenutek, da nadgradite svoj računalnik z Microsoft Office 2021 in Windows 11 – po neverjetno ugodnih cenah pri Keysoff Back-to-School akciji.

Keysoff, september 2025 | Foto: Keysoff.com Foto: Keysoff.com Zakaj izbrati Microsoft Office 2021?

Microsoft ostaja vodilni ponudnik poslovne programske opreme, njegova zbirka Office 2021 Professional Plus pa združuje vse, kar potrebujete za delo in sodelovanje.

Z eno samo doživljenjsko licenco dobite dostop do:

  • Word – urejanje dokumentov
  • Excel – analize, tabele in izračuni
  • PowerPoint – privlačne predstavitve
  • Teams & Outlook – enostavna komunikacija in povezovanje
  • OneNote, Access in Publisher – dodatna orodja za organizacijo, podatkovne baze in oblikovanje gradiv
  • 31,65 evra (redna cena 249 evra), paket za pet računalnikov pa le 26 evrov na napravo. Instant prenos, licenčni ključ in brezplačna podpora so vključeni.

Računalnik, evri | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Drugi Office paketi po akcijskih cenah

ženska, dekle, prenosni računalnik | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Nadgradite na Windows 11 Pro – samo 13,55 evra

Še vedno uporabljate Windows 10? Čas je za nadgradnjo! Windows 11 Pro vam prinaša:

  • sodoben, pregleden uporabniški vmesnik,
  • izboljšano varnost (biometrična prijava, napredno šifriranje, Smart App Control),
  • vgrajenega Copilot AI asistenta, ki odgovarja na vprašanja, povzema spletne vsebine, piše besedila, generira slike in celo pomaga pri kodi.
  • 13,55 evra (namesto 199 evrov).

Doživljenjski Windows ključi že od šest evrov

delo na računalniku, računalništvo | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Paketi z dodatnimi popusti (koda: BP62)

Veleprodajni nakupi – še ceneje!

računalnik, računalniška oprema | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Druga uporabna orodja (brez kode za popust)

Zakaj kupiti pri Keysoff?

  • stoodstotno pristne licence – brez naročnin, brez tveganja
  • Doživljenjska uporaba in redne posodobitve
  • Instant prenos in aktivacija
  • tehnična podpora 24/7 in doživljenjska pomoč na service@keysoff.com

delo na daljavo šolanje programska oprema Office 365 Windows 11 Keysoff.com
