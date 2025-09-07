Britanski motociklist Callum Grigor je po grozljivem padcu na dirki prvenstva Pirelli National Superstock v Donington Parku v resnem stanju. Sedemindvajsetletnika iz škotskega Wishawa so po nesreči morali dati v umetno komo.

British Superbikes star Callum Grigor is in a coma after a horror crash sees Donington Park race red-flaggedhttps://t.co/8747Gu7Su8 pic.twitter.com/YwiiGNb3hc — Mirror Sport (@MirrorSport) September 6, 2025

Do nesreče je prišlo v soboto v prvem krogu dirke, ko je Grigor izgubil nadzor nad motociklom pri zavoju Goddards. Ob padcu je skupaj z njegovim motociklom trčil v tekmovalca Nathana Harrisona, ki je prav tako padel. Zaradi nesreče je bila dirka takoj prekinjena z rdečo zastavo.

"Callum Grigor je na prvem krogu dirke padel pri zavoju Goddards. On in njegov motocikel sta za tem trčila v Nathana Harrisona, ki je prav tako padel. Oba je oskrbela zdravniška ekipa. Grigor je bil v tako resnem stanju, da so mu takoj nudili pomoč in ga dali v umetno komo," so zapisali organizatorji.