R. Sp.

Nedelja,
7. 9. 2025,
Callum Grigor

Nedelja, 7. 9. 2025, 9.30

Huda nesreča

Huda nesreča v Donington Parku: Callum Grigor v umetni komi

R. Sp.

Callum Grigor | Nesrečni Callum Grigor. | Foto Platforma X

Nesrečni Callum Grigor.

Foto: Platforma X

Britanski motociklist Callum Grigor je po grozljivem padcu na dirki prvenstva Pirelli National Superstock v Donington Parku v resnem stanju. Sedemindvajsetletnika iz škotskega Wishawa so po nesreči morali dati v umetno komo.

Do nesreče je prišlo v soboto v prvem krogu dirke, ko je Grigor izgubil nadzor nad motociklom pri zavoju Goddards. Ob padcu je skupaj z njegovim motociklom trčil v tekmovalca Nathana Harrisona, ki je prav tako padel. Zaradi nesreče je bila dirka takoj prekinjena z rdečo zastavo.

"Callum Grigor je na prvem krogu dirke padel pri zavoju Goddards. On in njegov motocikel sta za tem trčila v Nathana Harrisona, ki je prav tako padel. Oba je oskrbela zdravniška ekipa.  Grigor je bil v tako resnem stanju, da so mu takoj nudili pomoč in ga dali v umetno komo," so zapisali organizatorji.

