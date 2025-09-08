V živo: Slovenija nebogljena, Švicarji visoko vodijo! Medtem Kosovo zabija Švedom.

Slovenija po petkovem domačem remiju s Švedsko (2:2) na drugi tekmi kvalifikacij za SP 2026 gostuje v Baslu pri vodilni Švici, ki je v prvem nastopu nadigrala Kosovo (4:0). In očitno bo tudi izbrano vrsto Matjaža Keka, saj ob polčasu vodi s 3:0. Selektor je v začetni enajsterici opravil eno spremembo: namesto Andraža Šporarja je začel Žan Vipotnik. V drugi tekmi skupine B pa Kosovo ob polčasu vodi proti Švedski 2:0.

Kvalifikacije za SP 2026, 2. in 6. krog:

Ponedeljek, 8. september:

V Baslu brez Mlakarja, Vipotnik od prve minute

Slovenska nogometna reprezentanca se s Švico meri že desetič. Večkrat se je v obdobju državne samostojnosti srečala le še s štirimi reprezentancami. Z Norveško kar 13-krat, s Ciprom 12-krat, s Hrvaško 11-krat, s Slovaško pa desetkrat.

Matjaž Kek Foto: Reuters Izbranci Matjaža Keka iščejo pot do prve zmage v kvalifikacijah za SP 2026. Zaradi poškodbe je iz kadra, ki se je v petek zoperstavil Švedom (2:2), izpadel Jan Mlakar. Selektor je napovedal nekaj sprememb v ekipi. Od prve minute je tako začel Žan Vipotnik, ki se je v petek izkazal kot zlati adut, saj je vstopil v igro s klopi in v 90. minuti po podaji Benjamina Šeška zadel za 2:2. Mladi Štajerec je v izjemni formi, tako za klub kot izbrano vrsto je zadel na zadnjih štirih tekmah. Na klopi je tako začel Andraž Šporar.

V prvem polčasu trije goli Švice

Matjaž Kek Foto: Reuters Prvo lepo priložnost na tekmi so imeli domači, kot je v 17. minuti s pretkanim strelom z roba kazenskega prostora poskušal Silvan Windmer, a je Jan Oblak žogo odbil prek svojega gola. So pa Švicarji dobro minuto pozneje vendarle povedli. Po podaji iz kota je svoj tretji reprezentančni gol zabil Nico Elvedi. Kmalu zatem je moral Kek menjati, Sandi Lovrić je zaradi poškodbe odšel v slačilnico, na zelenico pa prišel Dejan Petrović. Težke minute za Slovenijo so se nadaljevale, ko je le malo mimo Oblakovih vrat letela žoga po strelu Dana Ndoya. Razigranim in napadalno ustvarjalnim Švicarjem Slovenci v prvem polčasu niso mogli konkurirati. Oblak je nekajkrat lepo posredoval, denimo v 32. minuti, ko je močno streljal Fabian Rieder. So pa minuto pozneje domači še enkrat zadeli po podaji iz kota. Tokrat je bil z glavo natančen Breel Embolo. To je bil njegov že 21. reprezentančni zadetek.

V 38. minuti je bilo na semaforju že 3:0. Po lepi timski akciji je iz neposredne bližine zadel Ndoye. Žan Karničnik je zamudil v obrambi, Oblak pa je bil nemočen. Prvo in edino priložnost prvega polčasa je imela Slovenija v 44. minuti, ko je žogo v zraku zaustavil Šeško, jo spustil do Vipotnika, ki pa je streljal visoko prek vrat. Ostalo je pri izidu polčasa 3:0. Domači so imeli žogo v svoji posesti kar 65 odstotkov igralnega časa.

Breel Embolo je zadel za povišanja na 2:0. Foto: Guliverimage

Pred le nekaj več kot 11.000 navijači v Baslu so domači v drugem polčasu umirili ritem tekme. Slovenci pa so vendarle pokazali nekaj več kot v prvem in v 64. minuti tudi prišli do prvega strela znotraj okvira vrat. Močno je streljal Šeško, a je bil na pravem mestu Gregor Kobel.

Na drugem srečanju skupine B v Prištini na stadionu Fadil Vokrri igrata Kosovo in Švedska. Švedski selektor Jon-Dahl Tomasson je bil poln hvale na račun Kosova, ki je v petek doživel polom v Baslu (0:4), vse štiri zadetke pa prejel že v prvem polčasu. Prvič, odkar je podpisal za Liverpool in postal rekorder premier lige, bi lahko za Švedsko zaigral Alexander Isak. V Ljubljani se je le ogreval, selektor pa je pojasnil, da bi najverjetneje vstopil v igro, če bi v Stožicah ostalo pri rezultatu 1:1. Ko pa so Skandinavci v 74. minuti povedli, se je selektor gostov odločil drugače. Tudi na Kosovu je med rezervisti

Vinčić sodi Izraelu in Italiji

Slavko Vinčić bo delil pravico na Madžarskem, kjer igra domače tekme Izrael. Foto: Jure Banfi Na nevtralnem prizorišču na Madžarskem se za točke merita Izrael in Italija. Azzurri so na prvi tekmi pod vodstvom novega selektorja Gennara Gattusa nadigrali Estonijo (5:0). Štirikratni svetovni prvaki so dvakrat zapored preskočili svetovno prvenstvo (2018 in 2022), v kvalifikacijski skupini pa so se po porazu proti Norveški znašli v težavah, zato si ne smejo privoščiti spodrsljaja v Debrecenu. Glavni sodnik srečanja je Slavko Vinčić.

Poleg Italije je na delu še ena slovenska soseda. Zmagoviti niz skuša nadaljevati Hrvaška. V Zagreb gosti Črno goro, ki jo vodi nekdanji as hrvaškega in svetovnega nogometa Robert Prosinečki. Bi lahko nekdanji igralec in trener Olimpije pokvaril načrte stanovskemu kolegu Zlatku Daliću? Kapetan Luka Modrić se bo na Hrvaškem prvič predstavil kot član Milana.

Kvalifikacije za SP 2026, 2. in 6. krog:

Ponedeljek, 8. september:

Lestvice: