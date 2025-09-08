Koliko je vreden nasmeh? Za tiste, ki so ga izgubili, pomeni veliko več kot le estetiko – nasmeh je povezanost z ljudmi, svoboda, da jemo, kar želimo, in gotovost, da smo lahko to, kar smo. Ko izgine, izgine tudi del življenja. A zahvaljujoč napredni implantologiji in konceptu All-on-X se nasmeh danes vrača hitreje in varneje kot kadarkoli prej.

Parodontitis in brezzobost – skrita bolezen, ki spreminja življenje

Parodontitis, znan tudi kot tihi ubijalec zob, je najpogostejši vzrok izgube zob pri odraslih. Simptomi pogosto dolgo časa ostanejo neopaženi, ko pa se pojavijo – vnetje in umik dlesni, majavi zobje in huda izguba kosti – se pacienti soočijo z nepovratnimi posledicami. Brezzobost ali popolna izguba funkcije zob prinašata resne spremembe v vsakdanjem življenju:

omejena prehrana in slaba prebava,

moten govor in estetika,

izguba samozavesti in umik iz družbenih situacij,

povečano tveganje za sistemske bolezni, kot sta sladkorna bolezen in srčno-žilne bolezni.

Za mnoge paciente to pomeni sprijaznjenje s protezami in kompromisi. Vendar pa Ortoimplant DENTAL SPA dokazuje, da kompromisi niso nujni – saj filozofija All-on-X vrača svobodo nasmeha in kakovost življenja tudi v najtežjih primerih.

Dr. Trampuš je vodilni hrvaški implantolog, ki letno opravi 600 implantoloških posegov in več kot 300 kirurških intervencij All-on-4. Prvi na Hrvaškem je začel nameščati proteze All-on-4, zigomatične implantate in subperiostalne implantate. Gre za vsadke, ki omogočajo vstavitev fiksne proteze osebi, ki je povsem brezzoba ali ima pomanjkljivo čeljustno kost. V njegovi ordinaciji je bilo že več tisoč slovenskih pacientov. Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

All-on-4 tehnika se je že uveljavila kot zlati standard za rehabilitacijo brezzobih čeljusti. S postavitvijo štirih implantatov na strateško izbrana mesta pacient pridobi fiksne zobe že isti dan – začasni prototip, ki mu povrne funkcijo in estetiko. V treh do štirih mesecih po osteointegraciji se vstavi trajni mostiček, ki je videti, deluje in se občuti kot naravni zobje.

V Ortoimplant DENTAL SPA so razvili korak dlje – All-on-X pristop, ki predstavlja personalizirano filozofijo brez omejitev:

Pterigoidni implantati – vstavijo se v pterigoidno kost (za maksilo), kadar v zadnjem delu zgornje čeljusti primanjkuje kosti. Omogočajo stabilno rešitev brez augmentacije kosti.

Zigomatični implantati – zasidrani v ličnico (zygoma), namenjeni pacientom z večjo izgubo kosti v zgornji čeljusti. Omogočajo rehabilitacijo tudi tistim, za katere je bilo rečeno, da niso kandidati za implantate.

Transnazalni implantati – potekajo skozi stransko nosno steno in nudijo oporo, kadar je alveolarna kost resorbirana.

Individualizirani subperiostalni implantati – izdelani po meri pacienta, sledijo obliki kosti in predstavljajo rešitev tam, kjer standardni implantati niso mogoči.

Te metode sestavljajo širok spekter rešitev, s katerimi Ortoimplant DENTAL SPA uspešno rešuje tudi brezizhodne primere – paciente, ki so drugje slišali, da pomoči ni.

Boutique klinika – personaliziran pristop kot standard

Pacienti v Ortoimplant DENTAL SPA niso le številke v kartoteki, temveč osebe s svojimi zgodbami, strahovi in pričakovanji. Zato klinika goji individualen, butičen pristop:

vsak načrt terapije je personaliziran,

diagnoze temeljijo na najnatančnejših digitalnih 2D/3D analizah,

terapije vključujejo podrobno predoperativno pripravo in postoperativno podporo.

Imperativ klinike je odličnost. Prav zato je Ortoimplant DENTAL SPA prepoznan kot implantološki center odličnosti – prostor, kjer se vrhunska medicina srečuje z zaupanjem, luksuzom in toplino.

Dental Spa koncept – redefinirana stomatologija

Ortoimplant DENTAL SPA redefinira izkušnjo stomatologije skozi edinstven Dental Spa koncept – spoj napredne implantologije in luksuznega wellnessa.

Zuu Bar – edinstvena čakalnica

Čakalnica klinike je zasnovana kot Zuu Bar – prostor brez tipičnih vonjav in hrupa, kjer pacienti:

uživajo v zdravih in funkcionalnih napitkih,

delajo na prenosnem računalniku ali se družijo z bližnjimi,

sproščeno čakajo v prijetnem ambientu z glasbo, medtem ko ekipa skrbi za njihovo terapijo.

Tretmaji v okviru Dental Spa protokola

V okviru Dental Spa protokola se izvajajo tretmaji, ki pospešujejo in olajšajo okrevanje po kirurških in implantoloških posegih:

Predoperativne limfne drenaže – spodbujajo cirkulacijo in zmanjšujejo oteklino.

Hiloterapija – hlajenje z maskami Hilotherm takoj po posegu zmanjšuje bolečino in vnetje.

Intravenske suplementacije (vitamini, minerali, aminokisline) – krepijo imunski sistem, pospešujejo celjenje in zmanjšujejo tveganje zapletov.

Analgosedacija pod nadzorom anesteziologa – zagotavlja varno in povsem prijetno izkušnjo.

Ozonoterapija – antibakterijski učinek, hitrejša regeneracija tkiva, manjše tveganje okužb.

Magnetoterapija s torzijskimi polji – spodbuja regeneracijo kosti in tkiv, zmanjšuje bolečino in pospešuje okrevanje.

HBOT – hiperbarična kisikova terapija – najnovejši dodatek protokolu. Poveča dotok kisika v tkiva, pospeši celjenje in optimizira rezultate implantoloških posegov.

Tovrsten pristop omogoča, da Ortoimplant DENTAL SPA ponudi varne in učinkovite rešitve tudi starejšim pacientom s pridruženimi boleznimi, kot sta sladkorna bolezen ali osteoporoza.

Dr. Zdenko Trampuš, DDS – strokovnjak z mednarodnim ugledom

Na čelu Ortoimplant DENTAL SPA je dr. Zdenko Trampuš, DDS – implantolog z več kot 32 leti izkušenj in eden prvih pionirjev uporabe tehnik All-on-4 in Zygoma All-on-4 v regiji.

Njegova kariera vključuje:

16 let izkušenj z metodo All-on-4,

14 let z metodo Zygoma All-on-4,

stalno izpopolnjevanje na mednarodni ravni,

mednarodno priznanje in objave v strokovnih krogih.

Pacienti ga doživljajo kot strokovnjaka, ki vliva zaupanje, in zdravnika, ki združuje natančnost s toplino, humanim pristopom in razumevanjem. Njegov ugled in izkušnje so temelj prestiža Ortoimplant DENTAL SPA kot centra implantološke odličnosti.

Nasmeh kot nov začetek

Nasmeh ni le niz belih zob. Je znak vitalnosti, način povezovanja in prva podoba, ki jo pokažemo svetu. Ko izgine, človek izgubi del sebe – začne skrivati obraz, se izogibati pogovorom in fotografijam. Izguba nasmeha ni le estetska pomanjkljivost, temveč izguba svobode.

Pacienti, ki pridejo v Ortoimplant DENTAL SPA, s seboj pogosto nosijo to breme. Utrujeni so od protez, ki drsijo in povzročajo nelagodje, utrujeni od življenja brez pravega nasmeha. V njihovih očeh se zrcali dvom, a tudi upanje – da bodo morda prav tu našli novo poglavje.

Ko opravijo All-on-X terapijo, pride trenutek preobrazbe. Prvi pogled v ogledalo z novim nasmehom prinese solze sreče, objeme in neverjetno olajšanje. Obrazi ponovno zasijejo – z večjo polnostjo, mladostnim videzom in samozavestjo.

Ta sprememba ni zgolj fizična – je globoko čustvena. Pacienti se ponovno vračajo k sebi. Znova sedijo za mizo z družino, brez strahu pred nelagodjem. Znova se smejijo, hodijo med ljudi in samozavestno živijo svoje življenje.

Za mnoge pomeni nov nasmeh nov začetek – začetek življenja brez omejitev, z novo svobodo in vitalnostjo. In prav ta občutek Ortoimplant DENTAL SPA postavlja v središče svojega poslanstva: nasmeh, ki vrača zdravje, samozavest in življenjsko radost.

