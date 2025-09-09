Goreče vozilo na primorki, nastaja daljši zastoj

Potem ko je bila zaradi gorečega vozila zaprta primorska avtocesta pred Nanosom poti Kopru, je po zadnjih informacijah na tem delu zaprt vozni pas. Nastaja zastoj od Studenca proti Nanosu.

O ovirah na cesti poročajo še z gorenjske avtoceste med Šmartnim in Povodjem proti Kranju, kjer je na vozišču vedro.

Na primorski avtocesti je na vozišču žival med Divačo in Kozino, pred prehodom Fernetiči pa je promet oviran zaradi predmeta na vozišču.