Na. R.

Torek,
9. 9. 2025,
10.09

31 minut

Torek, 9. 9. 2025, 10.09

31 minut

Goreče vozilo na primorki, nastaja daljši zastoj

Na. R.

A1/E61/E70, Ljubljana - Koper, Razdrto - Postojna | Druge podrobnosti o nesreči še niso znane. Na fotografiji cesta A1/E61/E70, Ljubljana - Koper, Razdrto - Postojna. | Foto DARS

Druge podrobnosti o nesreči še niso znane. Na fotografiji cesta A1/E61/E70, Ljubljana - Koper, Razdrto - Postojna.

Foto: DARS

Potem ko je bila zaradi gorečega vozila zaprta primorska avtocesta pred Nanosom poti Kopru, je po zadnjih informacijah na tem delu zaprt vozni pas. Nastaja zastoj od Studenca proti Nanosu.

O ovirah na cesti poročajo še z gorenjske avtoceste med Šmartnim in Povodjem proti Kranju, kjer je na vozišču vedro.

Na primorski avtocesti je na vozišču žival med Divačo in Kozino, pred prehodom Fernetiči pa je promet oviran zaradi predmeta na vozišču. 

Vipavska hitra cesta
Novice Promet na vipavski hitri cesti čez Rebernice je stekel po novi ureditvi

