Politik Andrej Marinc je veljal za edinega še živečega predstavnika vodilne slovenske politične garniture iz časov socializma v 70. in 80. letih. Na čelu tedanje slovenske vlade je nasledil Staneta Kavčiča, leta 1990 pa se je umaknil iz politike, poroča Delo.

Marinc se je rodil leta 1930 v Celju, leta 1947 pa se je včlanil v Komunistično partijo Slovenije, kasnejšo Zvezo komunistov Slovenije. Diplomiral je iz agronomije. Od leta 1968 je bil sekretar CK ZKS, od 27. novembra 1972 do 9. maja 1978 pa predsednik Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije, navaja spletna Wikipedia.

Marinc je Kavčiča na čelu slovenske vlade nasledil po tem, ko je bil ta prisiljen v odstop. Eno leto po koncu mandata je bil podpredsednik ZIS, po veliki kadrovski "rošadi", ki je sledila smrti vodilnega slovenskega politika Edvarda Kardelja leta 1979, pa eden izmed članov predsedstva CK ZKJ iz Slovenije, še navaja Wikipedia.

V obdobju med letoma 1982 in 1986 je bil Marinc predsednik CK ZKS, ki je za svojega naslednika "ustoličil" Milana Kučana, nato pa ostal član predsedstva SRS do leta 1990, ko se je umaknil iz politike, čeprav je še do leta 1988 veljal za "naravnega" naslednika Franceta Popita na funkciji predsednika slovenskega predsedstva, kar pa so preprečile demokratične pobude in spremembe v porajajočem se kritičnem javnem mnenju.