Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Ponedeljek,
8. 9. 2025,
16.53

Osveženo pred

33 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,17

Natisni članek

Natisni članek
SFRJ smrt politika

Ponedeljek, 8. 9. 2025, 16.53

33 minut

Umrl je nekdanji politik Andrej Marinc

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,17
Sveča | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Umrl je nekdanji slovenski politik in predsednik izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije Andrej Marinc, poroča časnik Delo.

Politik Andrej Marinc je veljal za edinega še živečega predstavnika vodilne slovenske politične garniture iz časov socializma v 70. in 80. letih. Na čelu tedanje slovenske vlade je nasledil Staneta Kavčiča, leta 1990 pa se je umaknil iz politike, poroča Delo.

Marinc se je rodil leta 1930 v Celju, leta 1947 pa se je včlanil v Komunistično partijo Slovenije, kasnejšo Zvezo komunistov Slovenije. Diplomiral je iz agronomije. Od leta 1968 je bil sekretar CK ZKS, od 27. novembra 1972 do 9. maja 1978 pa predsednik Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije, navaja spletna Wikipedia.

Marinc je Kavčiča na čelu slovenske vlade nasledil po tem, ko je bil ta prisiljen v odstop. Eno leto po koncu mandata je bil podpredsednik ZIS, po veliki kadrovski "rošadi", ki je sledila smrti vodilnega slovenskega politika Edvarda Kardelja leta 1979, pa eden izmed članov predsedstva CK ZKJ iz Slovenije, še navaja Wikipedia.

V obdobju med letoma 1982 in 1986 je bil Marinc predsednik CK ZKS, ki je za svojega naslednika "ustoličil" Milana Kučana, nato pa ostal član predsedstva SRS do leta 1990, ko se je umaknil iz politike, čeprav je še do leta 1988 veljal za "naravnega" naslednika Franceta Popita na funkciji predsednika slovenskega predsedstva, kar pa so preprečile demokratične pobude in spremembe v porajajočem se kritičnem javnem mnenju.

Daniel Planinšec
Novice Umrl znan mariborski odvetnik Daniel Planinšec
giorgio armani
Trendi Umrl je legendarni modni oblikovalec Giorgio Armani
Nesreča motorista
Novice V prometni nesreči pri Zadru umrl slovenski motorist
SFRJ smrt politika
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.