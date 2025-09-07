Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

P. P., STA

Nedelja,
7. 9. 2025,
16.47

Nedelja, 7. 9. 2025, 16.47

V prometni nesreči pri Zadru umrl slovenski motorist

P. P., STA

Nesreča motorista | Povzročitve nesreče je osumljen 78-letni hrvaški državljan, ki je z avtomobilom na izvozu iz Murvice Gornje začel zavijati levo, pri čemer je vzel prednost motornemu kolesu. | Foto Mediaspeed

Povzročitve nesreče je osumljen 78-letni hrvaški državljan, ki je z avtomobilom na izvozu iz Murvice Gornje začel zavijati levo, pri čemer je vzel prednost motornemu kolesu.

Foto: Mediaspeed

V hudi prometni nesreči pri Zadru je v soboto umrl 49-letni slovenski motorist. Do nesreče je prišlo, ko je voznik avtomobila, sicer hrvaški državljan, pri zavijanju odvzel prednost motoristu, ta pa je ob trčenju padel in zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. 78-letnega voznika avtomobila so po nesreči pridržali.

Nesreča, v kateri sta bila udeležena voznika avtomobila in motornega kolesa, se je zgodila v soboto okoli 17. ure v kraju Murvica Gornja, je sporočila zadrska policija.

V skladu z ugotovitvami preiskave je povzročitve nesreče osumljen 78-letni hrvaški državljan, ki je z avtomobilom na izvozu iz Murvice Gornje začel zavijati levo, pri čemer je vzel prednost motornemu kolesu, ki se je pripeljalo iz nasprotne smeri. Prišlo je do čelnega trčenja z motornim kolesom s slovenskimi registrskimi tablicami, ki ga je vozil 49-letni Slovenec.

Zaradi silovitega trčenja je motorist padel na vozišče in zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče, je poročal hrvaški novičarski portal Index.

Vozniku avtomobila so opravili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal pozitiven rezultat. Voznika so pridržali, zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče pa je bila zoper njega vložena kazenska ovadba.

