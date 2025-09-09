Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. B.

Torek,
9. 9. 2025,
9.20

Osveženo pred

38 minut

EuroBasket 2025, četrtfinale

Torek, 9. 9. 2025, 9.20

38 minut

EuroBasket 2025, četrtfinale

Že danes zelo zanimivo, Dončić in druščina na delu v sredo

Avtor:
B. B.

Giannis Antetokounmpo grška reprezentanca | Giannis Antetokounmpo je prvi zvezdnik grške reprezentance. | Foto Guliverimage

Giannis Antetokounmpo je prvi zvezdnik grške reprezentance.

Foto: Guliverimage

Na evropskem košarkarskem prvenstvu v Rigi bosta v torek na sporedu prva dva četrtfinalna dvoboja. Obeta se pravi košarkarski spektakel. Slovenska reprezentanca bo na delu v sredo.

Torek, 9. september, četrtfinale:

Na košarkarskem parketu v Rigi bo znova pestro, potem ko bosta znana prva polfinalista evropskega košarkarskega prvenstva. Prvi bosta na igrišče stopili reprezentanci Turčije in Poljske, v večernih urah pa bosta igrali še reprezentanci Litve in Grčije.

Igor Miličić pri Poljakih stavi na kolektivno igro. | Foto: Guliverimage Igor Miličić pri Poljakih stavi na kolektivno igro. Foto: Guliverimage

Zanimiva tekma se obeta med Turčijo in Poljsko. Turki so z zvezdnikom Alperenom Şengunom pred tekmo samozavestni, saj na prvenstvu še niso izgubili in si po več kot dvajsetih letih želijo osvojiti medaljo. Turčija se je med najboljše štiri uvrstila v letih 1949 in 2001. Na drugi strani Poljska pod vodstvom Igorja Miličića prisega na kolektivno igro, glavno vlogo v ekipi pa imata Mateusz Ponitka in Jordan Loyd. Poljska je nazadnje v polfinalu igrala leta 2022.

V večerni košarkarski poslastici bosta igrali Litva in Grčija. Na parketu bomo lahko spremljali dvoboj Jonasa Valančiunasa proti Giannisu Antetokounmpu. Litovci bodo imeli zaradi množične podpore prednost na tribunah, medtem ko Grki stavijo na svojo energijo. Obe državi imata bogato košarkarsko tradicijo, zato lahko pričakujemo dvoboj, ki bo napet do zadnje minute.

Slovenska košarkarska reprezentanca bo na delu v sredo ob 20. uri, ko se bosta Luka Dončić in druščina pomerila z reprezentanco Nemčije.

košarka KošarkaEP EuroBasket 2025 EuroBasket 2025
