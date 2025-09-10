Franz Wagner je poleg Dennisa Schröderja zagotovo prvo ime sicer izjemno zvezdniške zasedbe Nemčije, ki se bo danes ob 20.00 v četrtfinalu evropskega prvenstva v Rigi udarila s Slovenijo.

"S fanti smo skupaj že dolgo in mislim, da tudi naša igra dokazuje, kako samozavestni smo in koliko zaupanja imamo eden v drugega, pa tudi v naš strokovni tim," je o razlogih za uspehe in odlične predstave Nemčije po enem izmed zadnjih treningov nemške izbrane vrste razlagal Franz Wagner, ki bo zagotovo eden pomembnejših členov svoje izbrane vrste tudi na obračunu s Slovenijo.

24-letni košarkar je svojo profesionalno pot začel pri berlinski Albi, kjer je med drugim dobil tudi priznanje za najboljšega mladega košarkarja v nemški ligi, nato pa je bil leta 2021 kot osmi izbran na naboru s strani Orlando Magic. V NBA si je hitro izboril svoje mesto pod soncem, zagotovo mu je na poti ogromno pomagal tudi starejši brat Moritz, ki prav tako nosi dres Orlanda, na letošnjem prvenstvu pa manjka zaradi poškodbe. Enako kot košarkar Oklahome Isaiah Hartenstein.

Franz Wagner je bil leta 2021 izbran na naboru s strani Orlanda. Foto: FIBA

Zasedba Nemčije: Isaac Bonga (Partizan, Srbija, evroliga), Oscar da Silva (Bayern München, Nemčija, evroliga), Tristan da Silva (Orlando Magic, NBA), Justus Hollatz (Bayern München, Nemčija, evroliga), Leon Krätzer (Bayern München, Nemčija, evroliga), Maodo Lô (Žalgiris Kaunas, Litva, evroliga), Andreas Obst (Bayern München, Nemčija, evroliga), Dennis Schröder (Sacramento Kings, NBA), Daniel Theis (AS Monaco, Francija, Evroliga), Johannes Thiemann (Gunma Crane Thunders, Japonska), Johannes Voigtmann (Bayern München, Nemčija, Evroliga; poškodovan), Franz Wagner (Orlando Magic, NBA)

Izjemna zasedba z NBA in evroligaškimi igralci

A Nemci se kljub nekaterim poškodbam, na prvenstvu se je poškodoval tudi Johannes Voigtmann, ponašajo z izjemno zasedbo, ki velja za absolutnega prvega favorita letošnjega prvenstva. "V naši zasedbi je zdaj 11 res dobrih, talentiranih košarkarjev. Vsi igrajo za ekipni uspeh in ne zase. Hkrati vsak ve, kje mu je mesto v ekipi in kaj je njegova naloga. Dobro funkcioniramo kot moštvo," je delo ekipe opisal Wagner, ki je svoj razkošni talent letos dokazoval tudi v Stožicah, ko je bil na pripravljalni tekmi v Ljubljani ob zmagi Nemčije nad Slovenijo prvi strelec svoje zasedbe.

Na letošnjem prvenstvu je s povprečjem 20,7 točke deveti strelec turnirja in prvi strelec svoje ekipe, ob tem dosega še 5,5 skoka in 3,8 asistence na obračun. "Ves čas tekmujemo, hkrati pa igramo eden za drugega in za ekipno dobro. Vsi, ki smo tukaj, smo se podredili ekipi, nihče ne gleda na individualne dosežke, res je na prvem mestu le ekipa in to je tisto, kar dela to moštvo tako posebno," je še dodal nemški košarkar.

Foto: Guliverimage

Na vrsti Slovenija

Svetovne prvake zdaj čaka Slovenija v prvi vrsti z Luko Dončićem. Ob vprašanju o Luki Dončiću, je Wagner brez oklevanja dejal, da gre za zares izvrstnega košarkarja, nato pa spregovoril tudi o glavnih nevarnostih slovenske igre. "Slovenija je odlična v skoku v napadu, odlično jim kroži tudi igra v napadu, seveda v prvi vrsti za to poskrbi Dončić, ki s kreiranjem ustvari ogromno prostora tudi za preostale košarkarje, ki dobro izkoriščajo svojo priložnost. Čaka nas težka tekma, veliko smo se pripravljali. Osredotočeni smo nase, želimo igrati svojo igro. Če nam bo uspelo hitro najti svoj ritem, imamo lepe možnosti za končni uspeh," je še dodal.

Okoli nemške izbrane vrste se je v zadnjih dneh največ govorilo predvsem o odločitvi selektorja Alexa Mumbruja, ki je zaradi zdravstvenih težav taktirsko palico za čas prvenstva prepustil pomočniku Alanu Ibrahimagiću, ki bo zasedbo vodil do konca turnirja. Mumbru je sicer še vedno v Rigi. "Vsem v ekipi je hudo in žal za zdravstvene težave Alexa in vsi si želimo, da bi se kmalu znova počutil optimalno in povsem okreval," je dejal Wagner.

Franz Wagner je pogosto nerešljiva uganka za svoje tekmece. Foto: FIBA

A kljub spremembi na klopi in dogajanju, ki si ga ni želel nihče, so v nemški izbrani vrsti povsem osredotočeni na obračun s Slovenijo in svojo nalogo. "Zelo pomemben bo skok, izogibati se moramo nepotrebnim prekrškom in igrati svoj način košarke," je še dodal Wagner. Nemci, ki so lani na olimpijskih igrah osvojili četrto mesto, pred tem pa leta 2023 v Manili osvojili svetovno krono, si zdaj želijo poseči po žlahtni kovini tudi na evropskem prvenstvu. Eno zlato sicer že imajo, in sicer precej presenetljivo leta 1993, leta 2005 so bili srebrni, 2022 pa na domačem prvenstvu bronasti. Zdaj si želijo še dva koraka višje.

