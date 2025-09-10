Gregor Hrovat bo danes eden od kar šestih slovenskih košarkarjev, če odštejemo poškodovanega Marka Padjena, ki bodo prvič nosili dres s slovenskim grbom v četrtfinalu evropskega prvenstva. 31-letni Primorec verjame, da Slovenija proti Nemčiji (20.00) lahko pripravi prvovrstno presenečenje. "Mogoče imamo res najboljšega košarkarja v napadu na prvenstvu, a košarka je moštveni šport, igra se pet na pet," pravi Hrovat.

Čeprav je Gregor Hrovat v zadnjih letih postal izjemno pomemben člen slovenske izbrane vrste, pa do letos na evropskem prvenstvu še ni igral. Leta 2022 je bil sicer na pripravah slovenske izbrane vrste, a se je takrat strokovni štab na presenečenje javnosti odločil, da Hrovata na prvenstvu v Nemčijo ne vzame. Letos ni bilo dvoma, saj je Hrovat eden izmed nosilcev slovenske igre, zdaj je pred njim nov izziv.

"Je posebna tekma in posebna čast, a ne želimo se ustaviti tukaj. Vemo, kdo nas čaka in kaj nas čaka, a mislim, da smo vsi pripravljeni in že komaj čakamo, da odigramo to srečanje. Res se veselimo tega srečanja," je pred srečanjem D letošnjega prvenstva poudaril Hrovat.

Na tem prvenstvu v povprečju dosega 7,7 točke in 2,2 skoka na srečanje. Foto: FIBA

O Nemcih je bilo povedanega že ogromno, ob izpadu Srbije pa so z zvezdniško zasedbo zagotovo favorit številka ena za osvojitev zlatega odličja. "Praktično celotna njihova zasedba je sestavljena iz košarkarjev NBA in košarkarjev, ki igrajo v evroligi. V napadu imajo res veliko orožij, a predvsem ta njihova trojka Schröder - Wagner - Theis so za nas glavne ovire, a verjamem, da jih s kolektivno obrambo lahko omejimo, v napadu pa verjamem, da nam bo steklo," je prepričan Hrovat. "Zagotovo bomo vlekli vzporednice s tistima tekmama iz pripravljalnega obdobja, tudi taktične zamislice. Analizirali smo jih že. A hkrati gre za novo tekmo, rezultat je 0:0 in začenja se na novo," je še dodal.

Slovenija ni le Luka Dončić

Nemški mediji in javnost sicer v dneh pred tekmo v en glas poudarjajo, da je Slovenija le Luka Dončić oziroma, da ima Slovenija na parketu le svojega kapetana in štiri statiste. "Mogoče imamo res najboljšega košarkarja v napadu na prvenstvu, a košarka je moštveni šport, igra se pet na pet. Verjamem, da se bo vseh 12 naših košarkarjev tako kot na prejšnjih tekmah žrtvovalo za to ekipo in uspeh. Verjamem, da lahko zmagamo," odgovarja Hrovat.

Foto: Guliverimage

"Na tem prvenstvu smo že pokazali, česa smo sposobni, in rastemo iz tekme v tekmo. Verjamem, da bomo tudi zdaj odigrali na vrhunskem nivoju in verjamem, da bo to dovolj za zmago. Nemci so zelo fizična ekipa in mi moramo biti tisti, ki bodo udarili prvi. Če bomo dovolili, da Nemci igrajo svojo igro, se nam ne piše nič dobrega, tako da verjamem, da bomo tisti prvi, ki bodo pokazali pravo energijo in bomo mi narekovali svoj ritem," je še dodal Hrovat in ob tem zatrdil, da bo pomembno, da zaščitijo tudi svojega glavnega igralca, ki bo zagotovo tarča različnih nemških poskusov, da ga zaustavijo.

Verjamejo v uspeh

V slovenskem taboru so kljub vlogi 'underdoga' prepričani, da še niso rekli zadnje. "Kar je najpomembnejše, je ekipni uspeh. Jaz vedno dajem svoj maksimum, opravljam svoje zadolžitve v obrambi, v napadu pa iščem svoje priložnosti. A kot sem rekel, zanima me samo ekipni uspeh. Definitivno je vloga favorita na strani Nemčije, zame so tudi glavni favorit za končno zlato medaljo, a mislim, da smo na tem prvenstvu res dokazali, da rastemo iz tekme v tekmo in smo samozavestni. Tako gremo tudi v to srečanje. Če bomo pravi, je možno prav vse," je še dodal slovenski reprezentant.

