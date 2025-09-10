Aleksander Sekulić odgovoril nemškim kritikam Luke Dončića #video

Slovensko košarkarsko reprezentanco danes ob 20.00 po slovenskem času čaka četrtfinale letošnjega EuroBasketa proti Nemčiji. Večer pred velikim dnevom je pred predstavnike medijev po opravljenem treningu stopil tudi slovenski selektor Aleksander Sekulić, ki je spregovoril o naslednji slovenski oviri, pa tudi Luki Dončiću.

Medtem ko se je v torek zvečer v Xiaomi areni odvijala četrtfinalna poslastica med Grčijo in Litvo je bila le streljaj od dvorane v kompleksu čez cesto v Rigi v pomožni dvorani na delu tudi slovenska izbrana vrsta, ki je v zadnjih pripravah na današnji obračun s svetovnimi prvaki. Zasedba Aleksandra Sekulića je po nedeljski zmagi ponedeljek izkoristila za regeneracijo in analizo naslednjega tekmeca, le štirje mlajši košarkarji pa so se podali tudi na trening na prizorišče letošnjih zaključnih bojev evropskega prvenstva.

"Veliko dela je imela naša zdravstvena služba, predvsem fizioterapevti. Žal se je ena manjša poškodba pripetila Padjenu. Sicer pa je dan minil v znamenju počitka in regeneracije," je dogajanje ponedeljkovega dne strnil Sekulić.

Nemci dominirajo

Po videoanalizah nasprotnika in taktični pripravi strokovnega štaba so Slovenci v torek pozno zvečer vse skupaj prenesli še na parket. Med Slovenci in Nemci skrivnosti sicer ni, ekipi sta se dvakrat pomerili že v pripravah na letošnje veliko tekmovanje, nemška izbrana vrsta je od takrat močnejša še za Daniela Theisa. A kljub dvema porazoma pred začetkom prvenstva, so v slovenskem taboru pred naslednjim izzivom optimistični, saj se ekipa dviguje iz dneva v dan, iz tekme v tekmo.

"Po mojem mnenju je Nemčija trenutno najbolj dominantna ekipa. Dosegajo več kot sto točk na tekmo. Veliko je situacij, v katerih se hranijo z dobro obrambo, ukradenimi žogami in protinapadi. Hitro zaključuje napade, imajo veliko posesti, mogoče v nekaterih elementih skušajo igrati precej podobno kot mi. Prva stvar, ki bo pomembna je to, da moramo imeti pameten in učinkovit napad in ne dovoliti, da prihaja do ukradenih žog in da na ta način prelomijo tekmo," je dejal slovenski selektor.

Aleksander Sekulić Foto: Guliverimage

Zagotovo bo na velikem preizkusu slovenska obramba, saj se Nemčija ponaša z najboljšim napadom prvenstva. Je edina ekipa na tem prvenstvu, ki v povprečju presega mejo stotih doseženih točk (102,3), na tekmi proti Veliki Britaniji so dosegli kar 120 točk in zmagali s kar 63 točkami razlike, skupno pa tekmece na tem prvenstvu premagujejo s povprečjem kar 31,8 točke.

"Imajo zelo atletsko ekipo z res visokimi igralci. So zelo agresivni v obrambi, nasprotnika prisilijo, da igra daleč od obroča, da dela napake, da ne more slediti tistemu, kar želi početi v napadu. Včasih lahko v dveh, treh minutah prelomijo tekmo, kar smo v pripravah proti njim občutili tudi mi. Od ostalih ekip, s katerimi smo igrali, so oni eni tistih, ki res hitro zaključujejo napade," je še opozoril Sekulić.

"Sigurno so naše rezerve tudi v napadu, a bi bil že malce prepotenten, če bi govoril, da so to rezerve, ker imamo drugi napad prvenstva. Lahko smo precej zadovoljni z našim delom v napadu, a tiso, kar želimo izboljšati in tudi izboljšujemo tekom turnirja pa je naša obramba. Mislim, da smo v tej fazi, v kateri obramba odloča obračune," je še dodal Sekulić.

"Luka dozoreva," poudarja Sekulić. Foto: Guliverimage

O kritikah Dončića in njegovi vlogi vodje

Ogromno in največ bo spet odvisno od prispevka in razpoloženosti Luke Dončića, ki je bil pred srečanjem sicer tarča kritik in napadov v nemškem časniku Die Welt, kjer so med drugim zapisali, da slovenskemu kapetanu primanjkuje discipline, kronično zamuja in s svojim vedenjem daje slab zgled ekipi.

"Nimam odgovora. Ne vem, kdo je to izjavil, če je izjavil, a provokacije bodo vedno na in ob igrišču. Ko imaš tako dominantnega igralca kot je Luka, letijo polena pod noge iz vseh strani. Luko na tem prvenstvu želijo zaustaviti z legalnimi in nelegalnimi prijemi, res so agresivni, ves čas prejema udarce, tudi na zadnji tekmi jih je. Pomembno je, da ostane miren in da ima ob sebi soigralce, ki ga bodo znali zaščititi," je dejal Sekulić.

"Luka dozoreva, moramo vedeti, da je v NBA prišel zelo mlad in že takoj dosegal rekorde. Zdaj pa prihaja v svoja najboljša leta in ena od teh stvari je tudi njegova preudarnost, pa vodenje ekipe ne samo na, temveč tudi ob igrišču. Res pozitivno vpliva na ekipo, želi si zmagovati vedno in povsod in na ta način spravi tudi ostale fante do tega, da res dajo svoj maksimum in do konca držimo skupaj," je z izbranimi besedami še dodal selektor.

Se bodo Slovenci danes znova veselili? Foto: FIBA

Črpanje iz pripravljalnih obračunov

Slovenija je sicer z Nemčijo dvakrat izgubila tekom priprav, a zdaj bo šlo za povsem drugačen obračun. "Iz tistih tekem smo potegnili nekaj stvari, predvsem na kakšen način bodo skušali braniti Luko, kakšna je njihova ideja v napadu. Ni to naša osnova, a smo pripravljeni. Do zdaj proti komur koli smo igrali so se našega napada lotili z drugačno različico obrambe kot na prejšnjih tekmah, predvsem na Luki. Več ali manj vemo, kaj od njih pričakovati," je povedal Sekulić.

Nemci so bili v osmini finala kar nekaj časa v težavah proti Portugalski, a so nato v zadnji četrtini pokazali svojo moč. "Vprašanje je tudi, koliko so Nemci resno vzeli tisto tekmo. Zdaj pričakujem drugačen pristop, vseeno je v igri polfinale evropskega prvenstva in bodo šli v temo zagotovo preudarno, odločno in agresivno. Vemo, koga bodo najbolj napadali, naša naloga pa je, da Luko zaščitimo oziroma kako se zoperstaviti njihovi agresivnosti."

Zmagovalec tega obračuna se bo v polfinalu pomeril z boljšim iz para Finska – Gruzija.

Navijaško druženje pred tekmo z Nemčijo v Rigi bo v sredo od 16.00 do 18:30 na trgu Livu na terasi lokala Moor Kitchen & Bar.

