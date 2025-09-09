Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Torek,
9. 9. 2025,
13.37

Selektor Litve Rimas Kurtinaitis razjezil grške novinarje

Škandal na EuroBasketu

Rimas Kurtinaitis naj bi se sprva namerno ognil grškim novinarjem. Po pritožbi jim je bil danes na voljo za vprašanja in se opravičil za dejanje.

Rimas Kurtinaitis naj bi se sprva namerno ognil grškim novinarjem. Po pritožbi jim je bil danes na voljo za vprašanja in se opravičil za dejanje.

Foto: Guliverimage

Grški novinarji so ogorčeni nad vedenjem glavnega trenerja litovske reprezentance Rimasa Kurtinaitisa pred četrtfinalom EuroBasketa. Litovci so se odzvali z javnim opravičilom in povabilom na novinarsko srečanje.

Vse je kazalo na običajen tekmovalni dan pred velikim četrtfinalnim obračunom med Litvo in Grčijo na evropskem prvenstvu v košarki v Rigi, a dogajanje je zaznamoval nepričakovan komunikacijski zaplet.

Ohlajen odnos do medijev sprožil val neodobravanja

V ponedeljek je selektor litovske reprezentance Rimas Kurtinaitis kar dvakrat zavrnil pogovor z grškimi novinarji, ki so ga čakali v mešani coni. Po njihovih besedah naj bi se demonstrativno obrnil stran, ignoriral njihova vprašanja in s tem pokazal pomanjkanje spoštovanja.

Grški mediji so se na dogodek ostro odzvali, kar je vodilo do uradnega odziva litovske reprezentance.

Kurtinaitis: Zadevo želim razčistiti osebno

Litovce danes čaka obračun z Grčijo za vstop v polfinale EuroBasketa.

"Selektor litovske reprezentance Rimas Kurtinaitis se iskreno opravičuje zaradi nastalega nesporazuma. Naš menedžer ekipe Linas Kleiza in kapetan Jonas Valančiunas sta bila povsem pripravljena na načrtovani intervju z vami. Žal je trener Rimas napačno presodil situacijo in menil, da je Linas že podal vse ključne izjave glede prihajajoče tekme.

Da bi popravil zadevo, bi se trener Rimas z veseljem osebno pogovoril z vami in odgovoril na vsa vaša vprašanja – ne glede na to, koliko časa bo to vzelo. Na voljo vam bo takoj po jutranjem treningu (danes, op. a.), ki bo potekal na glavnem igrišču med 11.20 in 12.20.

Trener Rimas globoko spoštuje grško košarko in njene strastne navijače. Na EuroBasket 1995 ima čudovite spomine in na podporo, ki jo je Litva imela, in zelo ceni vez med našima ekipama. Ljubi grško košarko in prelepo državo Grčijo. Še posebej se spominja polne dvorane v finalu EuroBasketa 1995, kjer so navijači podpirali Litvo (v finalu sta igrali Jugoslavija in Litva, zmagala je Jugoslavija s 96:90, op. a.). To je bil nepozaben trenutek v njegovi karieri, ki se ga bo vedno z veseljem spominjal.

Še enkrat se iskreno opravičujemo grškim novinarjem in ljubiteljem košarke zaradi tega nesporazuma. Zelo cenimo vaše razumevanje in se veselimo snidenja z vami jutri! Z globokim spoštovanjem," so zapisali Litovci.

Četrtfinalni derbi ob 20.00 v Rigi

Litva in Grčija se bosta nocoj ob 20. uri pomerili v četrtfinalu evropskega prvenstva v Rigi. Slovenija bo svoj četrtfinalni obračun odigrala v sredo, prav tako ob 20. uri.

