V Litvi so danes razglasili izredno stanje zaradi preletavanja večjega števila balonov, ki so vzleteli iz Belorusije, za njih pa naj bi bili odgovorni tihotapci cigaret, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Litva je dogajanje označila za hibridni napad in zanj okrivila oblasti v Minsku.

"Vse institucije bodo strnile moči, da bi zajezile grožnjo, ki jo povzročajo tihotapski baloni," je v izjavi za javnost dejala litovska premierka Inga Ruginiene.

Minister za notranje zadeve Vladislav Kondratovič, ki bo nadzoroval zajezitev preletavanje balonov, pa je dejal, da razglasitev izrednega stanja vojski dovoljuje, da začne operacije na meji. Kondratovič je novinarjem zatrdil, da je bilo to nujno za lažjo koordinacijo deležnikov in da razglasitev izrednega stanja ne bo imela vpliva na javnost.

Lithuania declares state of emergency over smuggler balloons from Belarus https://t.co/9fLugDamA2 https://t.co/9fLugDamA2 — Reuters World (@ReutersWorld) December 9, 2025

Baloni, ki prenašajo cigarete, lahko letijo do deset kilometrov visoko, Litvo pa preletavajo že več mesecev. Zaradi tega sta bili osrednji letališči v Vilni in Kaunasu primorani večkrat zaustaviti vse polete, kar so oblasti označile za "nameren napad na civilno letalstvo". Baloni so začeli Litvo intenzivneje preletavati oktobra, zaradi česar so oblasti začasno zaprle dva mejna prehoda z Belorusijo.

Razglasitev izrednega stanja je zadnji ukrep pred razglasitvijo izrednih razmer, kar lahko stori le parlament, če je ogrožen ustavni red države. Nazadnje so litovske oblasti izredno stanje razglasile zaradi množičnih migracij leta 2021, tudi takrat pa so dogajanje označile za hibridni napad.