Posebna zahvala Saše Dončića #video

Ob preboju slovenske izbrane vrste v osmino finala letošnjega evropskega prvenstva je ob boku dogajanja pred slovenske medije v Rigi v ponedeljek popoldne stopil tudi športni direktor reprezentanc na Košarkarski zvezi Slovenije, Saša Dončić, ki je prepričan, da slovenska izbrana vrsta še ni rekla zadnje. "Alen Omić je tisti, ki bi se mu jaz v prvi vrsti rad zahvalil," je med drugim o dozdajšnjem poteku letošnjega reprezentančnega poletja dejal Dončić.

Potem ko je slovenska izbrana vrsta v nedeljo proti Italiji uprizorila pravi triler in se po dramatičnem zaključku prebila med najboljših osem reprezentanc letošnjega evropskega prvenstva, so izmučeni nosilci slovenske igre v ponedeljek prečrtali trening in več časa namenili regeneraciji in analizi naslednjega tekmeca.

So se pa kljub temu v Xiami areni v Rigi potili štirje mlajši košarkarji – Leon Stergar, Luka Ščuka, Robert Jurković in Mark Padjen, ki jih je ob nadzoru pomočnikov slovenskega selektorja Aleksandra Sekulića z budnim očesom spremljal tudi športni direktor reprezentanc Saša Dončić, ki si je nato nekaj minut vzel tudi za slovensko sedmo silo. Kljub zadovoljstvu po preboju v četrtfinale oče glavnega slovenskega zvezdnika ostaja z nogami trdno na tleh.

Saša Dončić o izpadu favoritov:

"Tako kot smo rekli že nekajkrat. Mi smo šli na to prvenstvo s filozofijo, da tudi če se zgodi kakšen poraz, ne bo neke žalosti, če se zmaga, ne bo evforije. Smo v četrtfinalu, zdaj pa počasi," je dejal Dončić. "To reprezentanco odlikuje tisto, kar jo že ves čas skozi leta. To je kolektivna igra in povezanost med sabo, sploh v najtežjih trenutkih so fantje pokazali, da so ekipa z značajem in da imajo svoj jaz," zadovoljstva ni skrival športni direktor KZS.

Kaj pa Luka?

Seveda ob tem nismo mogli mimo najboljšega strelca in najučinkovitejšega košarkarja tega prvenstva, Luke Dončića, ki je proti Italiji znova čaral in se podpisal pod neverjetnih 42 točk. Ob tem pa je 26-letni košarkar s številnimi dejanji in besedami dokazal, da postaja tudi vse močnejši zunaj parketa in je odločno vstopil v vlogo vodje slovenskega moštva.

Kako je z Luko?

"Imamo kar nekaj takšnih igralcev, ki dajejo veliko pa tega ni zapisanega v statistiki. Je pa res, da je Luka kapetan in v vsaki ekipi je kapetan tisti, ki je vodja. Mi je pa všeč, da se v reprezentanci vsi med sabo spoštujejo in poslušajo. Pa ne samo Luka, tudi Murić, Prepelič in preostali izkušenejši členi, mlajši pa jih poslušajo in to je pravi prenos in pomlajevanje generacij," je glavne vodje v ekipi izpostavil Dončić.

Zvezdnik LA Lakers je bil po tekmi z Italijo izjemno načet in utrujen, kar je priznal tudi v komentarju po koncu srečanja. "Lukovo stanje je čisto v redu. Je veliko udarcev in bolečin, a to je sestavni del igre," je bil jasen njegov oče. "Čudno bi bilo, če ga ne bi bolelo glede na to, da so praktično vsak drugi dan tekme, igra veliko vlogo in ima veliko minutažo. Luka je proti Italiji odigral fenomenalno tekmo, tako kot vsi preostali. Brez pomoči drugih štirih soigralcev, ki so v tistih trenutkih z njim na igrišču, tudi Luka verjetno ne bi zmogel. No, ali pa bi. Kakorkoli, mislim, da se preveč izpostavlja zgolj Luko, pomembni so tudi preostali soigralci," je še poudaril Dončić.

Saša in Luka Dončić po zmagi Slovenije nad Italijo. Foto: Guliverimage

Jasna in glasna zahvala Alenu Omiću

Športni direktor reprezentanc je tako po viharnem pripravljalnem obdobju nekoliko lažje zadihal. Pet pred 12 so namreč v reprezentanci ostali brez Josha Neba, ki je kljub obljubam odpovedal sodelovanje. Časa za iskanje nadomestnega košarkarja tako KZS z Dončićem na čelu ni imela, po vseh peripetijah pa je na to mesto vskočil Alen Omić, ki je zaenkrat svojo vlogo izkoristil še bolje od pričakovanj. "Alen Omić je tisti, ki bi se mu jaz v prvi vrsti rad zahvalil, ker vsi vemo, da smo želeli Josha Neba, Alen pa je brez kakršnegakoli zadržka priskočil na pomoč takoj po klicu. Tako da se mu ob tej priložnosti še enkrat zahvaljujem," je bil jasen Dončić.

Ta je zadovoljen tudi z doprinosom debitantov. Kar sedem jih prvič igra na evropskem prvenstvu, šest prvič na velikem tekmovanju. "Vsi smo videli, kakšno vlogo ima Radović, pa tudi Stergar. Padjen, Ščuka in Jurković so v tem trenutku dobili malce manj priložnosti, a je zelo pomembno, da vidijo kako sistem deluje, da se navadijo na ta način dela. To so fantje, ki bodo nosili slovensko košarko naslednjih deset let," je prepričan Dončić.

Reprezentanca v balončku

Ob dobrih predstavah Slovenije je vse bolj zadovoljna tudi slovenska javnost, ki je po vihravem poletju, glasnih kritikah in dvomih ob porazih na pripravljalnih srečanjih zdaj znova začela uživati v predstavah reprezentance. "Mi tukaj se res držimo v balončku. Na pripravljalnih tekmah je bilo nekaj tveganja, ker so bile to res močne težke tekme. A če se vrnemo nazaj, tu je sedem novih košarkarjev, ki igrajo po ne najmočnejših ligah, kjer nimajo stika z močnejšimi igralci, zato smo šli namerno v priprave z močnejšimi tekmeci, tekmeci, ki so bili pred prvenstvom z izjemo Velike Britanije glavni favoriti. Zato pa tisti del imenujemo pripravljalni, na ta način lahko tudi fantje, ki sicer ne igrajo proti takšnim ekipam, dobijo občutek, da zmorejo. In to se je unovčilo tudi proti Italiji," je prepričan Dončić.

Foto: Aleš Fevžer

Izpad favoritov in četrtfinale

Slovenija je zdaj še ena izmed osmih preostalih reprezentanc na prvenstvu. Ob tem je treba poudariti, da so se poslovili številni favoriti s Srbijo na čelu. "Mi smo še tukaj (smeh, op. p.)," je ob omembi izpadov favoritov v smehu in šali odgovoril Dončić. "Zgodila so se neka presenečenja, zame je bilo prvo izpad Črne gore proti Veliki Britaniji, pa potem izpad Srbov. Presenečen sem bil tudi nad tem, da je Slovenija dobila Italijo glede na to, da ni bilo v startu prvenstva nekega optimizma. Vedno so bila in vedno bodo presenečenja."

Eno izmed teh bi bilo tudi morebiten uspeh Slovenije v sredo proti svetovni prvakinji Nemčiji, ki bo imela proti slovenski reprezentanci nesporno vlogo glavnega favorita. "To je ena tekma, slab dan kakšnega posameznika pri njih, dober dan pri nas in je možno vse. Več se bomo o prvenstvu pogovarjali po četrtfinalu. Mislim, da je ta ekipa dokazala, da lahko na tem prvenstvu dobi vsakega," je še sklenil Dončić.

Preberite še: