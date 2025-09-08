Selektorski šok pri Nemcih: Mumbru ne bo vodil ekipe proti Dončiću in druščini

Iz Rige prihaja nepričakovana novica tik pred četrtfinalom EuroBasketa 2025. Selektor Nemčije Alex Mumbru zaradi zdravstvenih težav ne bo vodil reprezentance proti Sloveniji in Luki Dončiću. Moštvu bo namesto njega poveljeval njegov pomočnik Alan Ibrahimagić. V nemškem taboru vlada čustveno nabito vzdušje.

Nemška košarkarska zveza je sporočila žalostno novico, da selektor Alex Mumbru do konca EuroBasketa ne bo vodil izbrane vrste zaradi zdravstvenih razlogov. O tem, kaj je natančni razlog, niso navedli.

Njegovo vlogo bo v nadaljevanju izločilnih bojev prevzel njegov pomočnik Alan Ibrahimagić.

Španec je odločitev v zelo čustvenem ozračju košarkarjem in strokovnemu štabu sporočil danes. "V zadnjih dneh sem spoznal, da fizično nisem pripravljen voditi ekipe s klopi med tekmami. Odločil sem se za spremembo vlog v strokovnem štabu in Alanu predal odgovornost glavnega trenerja."

Hospitaliziran pred začetkom EuroBasketa

Čeprav se Mumbru umika z mesta glavnega trenerja, bo še vedno del ekipe, je izpostavil: "Podpiral jo bom in bom z Alanom tesno sodeloval. Verjamem, da je to najboljši mogoči način, da ekipi pomagamo do uspeha."

Zdravstvene težave je imel že pred začetkom evropskega prvenstva. Foto: Guliverimage

Mumbru je bil tik pred začetkom evropskega prvenstva hospitaliziran zaradi akutne okužbe v Tampereju na Finskem, kjer je Nemčija igrala skupinski del.

Naslednji tekmec nemške izbrane vrste bo prav Slovenija na čelu z Luko Dončićem. Četrtfinalni dvoboj se bo začel v sredo ob 20. uri. Kljub menjavi trenerja Nemci ostajajo favoriti tega dvoboja.