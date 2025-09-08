Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

J. L.

Ponedeljek,
8. 9. 2025,
13.30

22 minut

selektor Alex Mumbru Slovenija Nemčija EuroBasket 2025

Ponedeljek, 8. 9. 2025, 13.30

Selektorski šok pri Nemcih: Mumbru ne bo vodil ekipe proti Dončiću in druščini

J. L.

Španec Alex Mumbru na EuroBasketu ne bo več vodil Nemčije. | Foto Guliverimage

Španec Alex Mumbru na EuroBasketu ne bo več vodil Nemčije.

Foto: Guliverimage

Iz Rige prihaja nepričakovana novica tik pred četrtfinalom EuroBasketa 2025. Selektor Nemčije Alex Mumbru zaradi zdravstvenih težav ne bo vodil reprezentance proti Sloveniji in Luki Dončiću. Moštvu bo namesto njega poveljeval njegov pomočnik Alan Ibrahimagić. V nemškem taboru vlada čustveno nabito vzdušje.

Nemška košarkarska zveza je sporočila žalostno novico, da selektor Alex Mumbru do konca EuroBasketa ne bo vodil izbrane vrste zaradi zdravstvenih razlogov. O tem, kaj je natančni razlog, niso navedli.

Njegovo vlogo bo v nadaljevanju izločilnih bojev prevzel njegov pomočnik Alan Ibrahimagić.

Zdravstvene težave je imel že pred začetkom evropskega prvenstva. | Foto: Guliverimage

selektor Alex Mumbru Slovenija Nemčija EuroBasket 2025
