J. L.

Nedelja,
7. 9. 2025,
21.52

Dončićev motivacijski izbruh, ki ga kamere niso ujele: kot Goran Dragić zlatega leta 2017 #video

Luka Dončić je bil glasen na parket kakor tudi ob njem. V minuti odmora je dal moštvenim kolegom vedeti, da morajo držati skupaj. Video si poglejte povsem na dnu novice.

Luka Dončić je bil glasen na parket kakor tudi ob njem. V minuti odmora je dal moštvenim kolegom vedeti, da morajo držati skupaj. Video si poglejte povsem na dnu novice.

Foto: Guliverimage

Se spomnite, kako je Goran Dragić v vlogi kapetana nadrl zlate reprezentante v finalu evropskega prvenstva leta 2017, v katerem je Slovenija stopila na evropski vrh? V osmini finala EuroBasketa v Rigi je Luka Dončić na podoben način prevzel kapetansko vlogo in dal soigralcem jasno vedeti, kako naj se obnašajo na parketu.

"Sedem pik vodimo. Vsi ste nervozni. Vsi ste nervozni, sedem pik je, ej. Osredotočite se. Ne rabimo se piz… vsak na vsakega. Mi smo proti njim, ne proti nam," so bile ostre besede Luke Dončića v minuti odmora, ki jih ljubitelji košarke v televizijskem prenosu nismo slišali. Takrat je naša izbrana vrsta vodila s 45:38.

Poglejte si, kaj je moštvenim kolegom v minuti odmora dejal Dončić

Posnetek je zaokrožil šele pozneje in močno odmeva. Dončić, ki je bil sicer strelsko nezaustavljiv in je Italiji nasul kar 42 točk ter zbral še 10 skokov, je v pravem trenutku prevzel tudi psihološki moment nad ekipo. V odločilnih trenutkih je pokazal, da ne gre le za košarkarskega genija, temveč da se razvija tudi v pravega vodjo.

Poslušajte prve besede Dončića po zmagi nad Italijo

Slovenija je z zmago 84:77 nad Italijo prišla med najboljših osem ekip Evrope, v sredo pa jih čaka spopad z aktualnimi svetovnimi prvaki Nemci, ki veljajo za glavne favorite turnirja.

