Ponedeljek,
8. 9. 2025,
7.39

EuroBasket 2025 LeBron James Luka Dončić

LeBron James s posebnim komplimentom za Dončića, ki ga spremlja tudi na dopustu

Luka Dončić | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Čarovnija Luke Dončića je dosegla tudi luksuzno jahto, na kateri tehnične mojstrovine svojega mlajšega kolega spremlja LeBron James. Kralj NBA, ki se te dni pred začetkom nove sezone sprošča na morju, je na Instagramu delil posnetek Dončićevih najboljših akcij s tekme osmine finala proti Italiji in ob njem pripel čarovniško palico, kar je kompliment, ki bržkone ne potrebuje dodatnega komentarja.

In res, Luka Dončić je na tekmi proti Italiji resnično čaral. Z 42 točkami, natanko polovico vseh slovenskih, je Slovenijo popeljal do velike zmage proti Italiji (84:77) in ob tem dosežku na večni lestvici povprečja doseženih točk na evropskih prvenstvih preskočil košarkarskega Mozarta, legendarnega Dražena Petrovića.

Slovenska pravljica se tako nadaljuje. V sredo varovance selektorja Aleksandra Sekulića čaka zahtevna naloga, četrtfinalni obračun s svetovnimi prvaki Nemci, a ob razigranem Dončiću, ki navdihuje soigralce in osvaja srca navijačev, je dovoljeno sanjati.

