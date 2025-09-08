Dončić je nadstandard! Okorn spregovoril brez zadržkov.

Po veliki zmagi Slovenije nad Italijo s 84:77 v osmini finala EuroBasketa in šovu Luke Dončića z 42 točkami je brez zadržkov spregovoril tudi Gašper Okorn. Slovenski košarkarski strokovnjak, ki je na čelu reprezentance Madžarske, ni varčeval z besedami. Pohvalil je Dončića, postavil piko na i kritikom in razkril, zakaj verjame, da lahko Slovenija šokira tudi Nemčijo. Njegove izjave govorijo same zase.

"Mislim, povsem zasluženo. Več kot zasluženo. Moje mnenje je bilo, da so nam Italijani pisani na kožo. Že pred tekmo se mi je zdelo, da so dobra opcija za izločilne boje. Oni nam preprosto ležijo. Na tekmi je bilo fantastično. Takšno odpiranje tekme se včasih zgodi. Ampak to niti ni tako lahko, kot nekateri mislijo, ko po desetih minutah vodiš za 20 točk. Težko je to zadržati. Korektno smo nadzorovali igro do tistih zadnjih obdobij, ko so Italijani prišli na -1. Morda smo takrat malce popustili. Imeli smo 16 točk pred zadnjo četrtino. Kljub vsemu je bil padec, a na koncu smo več kot zasluženo zmagali. To je lep rezultat, da smo med osem najboljših. Sploh glede na to, kam gre to evropsko prvenstvo. Špancev že nekaj časa ni, zdaj tudi Francozov, Srbov, Italijanov ne. Da smo med osmerico, je treba vzeti kot dober rezultat," so besede kar letele iz ust slovenskega košarkarskega strokovnjaka Gašperja Okorna, ki je bil vesel zmage Slovenije proti Italiji v osmini finala s 84:77.

Luka? Nadstandard.

Prvo ime dvoboja je bil Luka Dončić – s 34 točkami v povprečju prvi strelec EuroBasketa –, ki je bil nerešljiva uganka za Italijane. Kar 42 točk jim je natresel za veliko zmago slovenske izbrane vrste.

Veliko veselje Luke Dončića, Alena Omića in Roka Radovića Foto: Guliverimage "Vsi se ukvarjajo z njim. Gledaš tekmo in se zdi preprosto, ampak ni. Tisti, ki se s tem ukvarjamo, vemo, da gre za nekaj izjemnega, nekaj nadstandardnega. Mislim, da vse bolj tudi pri nas razumemo, da se mora ekipa graditi okoli njega. In to je, kljub vsemu, pravilno razmišljanje. Da se ve, kdo je vodja, preostali pa delajo svoj posel. Proti Italiji mi je bilo to zelo všeč. Omić je pobral dva skoka in ni silil v ospredje. Krampelj gara. Preostali vržejo, ko so sami. Nihče ne forsira. To je po mojem okusu zelo dobro."

"Plan A, B? Pri Dončiću ne pomagata včasih niti plan C in D."

Italijanski selektor Ginamarco Pozzecco, ki je po porazu podal svoj odstop z mesta glavnega trenerja, je bil že v prvi četrtini videti povsem nejevoljen, ker ni deloval noben načrt, kako zaustaviti Luko Dončića.

"Po takšnem začetku, po takšnem šoku, ti odpadejo plani A in B. Preprosto jih ni več. Takrat iščeš rešitve čisto drugače. Gredo vsi načrti po vodi. Iščeš plan C, D, samo da se rešiš. Skoraj jim je uspelo, ampak ne zaradi njih, temveč zato, ker smo se mi malce sprostili. Videli smo nekaj zanimivih poskusov branjenja – podvajanje, različne postavitve –, a Luka je imel vedno rešitev. In kaj boš naredil, ko ti nasproti stoji takšen košarkar? Ne glede na vse prijeme doseže 30 ali 40 točk. To je to. Nimamo tu kaj filozofirati. Mi lahko le uživamo ob tem, kar počne."

Gašper Okorn in Roman Horvat Foto: Aleš Fevžer

Po slabših pripravljalnih tekmah, na katerih je Slovenija premagala le Veliko Britanijo, in slabšem vstopu na prvenstvo stare celine se je slovenska javnost spraševala, kam slovenski voz sploh pelje. Zdaj se je vse skupaj spremenilo, ko je v igri opazen napredek: "Do tega trenutka – tudi po prvih dveh tekmah EuroBasketa proti Poljski in Franciji – javnost ni bila najbolj naklonjena. Tudi v pripravljalnih tekmah je bila precej nastrojena. Ampak mislim, da tudi na tistih prvih dveh tekmah ni bilo tako slabo. Morda razen proti Poljski, ko je bila res slabša tekma. Proti Francozom smo že videli rast. Zdaj vidim precej boljše stvari. Pustimo, da vidimo, kaj se bo zgodilo. Trenutno je to dober rezultat."

"Nemci so favoriti, mi lahko presenetimo"

V četrtfinalu bo Sloveniji nasproti stala Nemčija, ki je do tega trenutka pokazala največ med vsemi. Tekmece je preskakovala. Še najbolj se je mučila s Portugalsko, ki jo je v osmini finala na koncu sicer visoko odpravila, vendar sta bili ekipi po treh četrtinah poravnani.

Nemci so v sklopu priprav na EuroBasket obakrat premagali Slovenijo. Ali se lahko zgodba v četrtfinalu spremeni? Foto: Filip Barbalić

"Ne bom povedal nič novega. Oziroma se bom ponovil. Dokler imamo Luko Dončića, je to nadstandard. Bomo videli. Zame so Nemci do tega trenutka pokazali največ. Nemci so favoriti, mi lahko presenetimo. V pripravah so nas dvakrat suvereno premagali. Tokrat se lahko obrne, ker lahko tisti dve zmagi psihološko vplivata. Težka tekma bo. Nemci so favoriti, ampak lahko presenetimo."