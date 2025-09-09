Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

EuroBasket 2025

Nemci zelo nespoštljivo o Luki Dončiću

Luka Dončić | "Luka Dončić neodgovorno zapravlja svoj talent. Primanjkuje mu vodstvenih lastnosti in se zato nikoli ne bo dvignil nad svoj trenutni status spektakularnega čarovnika." | Foto Guliverimage

"Luka Dončić neodgovorno zapravlja svoj talent. Primanjkuje mu vodstvenih lastnosti in se zato nikoli ne bo dvignil nad svoj trenutni status spektakularnega čarovnika."

Foto: Guliverimage

V sredo se bo slovenska košarkarska reprezentanca v Rigi v Latviji spopadla z Nemčijo v četrtfinalu evropskega prvenstva. Nemci bodo v tem dvoboju izraziti favoriti, nenazadnje gre za aktualne svetovne prvake, a ima slovenska četa izjemno orožje v enem največjih zvezdnikov košarke sploh, Luki Dončiću. Našega virtuoza in najboljšega strelca EuroBasketa so si v precej nespoštljivem zapisu privoščili v časniku Die Welt.

turška košarkarska reprezentanca
Sportal V živo: Grki držijo vodstvo, Dončić in druščina se pripravljajo na Nemce

"Uspeh v športu temelji na treh stebrih: talentu, treningu in volji/disciplini," piše Lutz Wöckener, urednik športne redakcije nemškega časnika Die Welt. Razglablja o tem, da so v sami špici športa asi, ki imajo izražene vse tri stebre, da navijači cenijo tudi garače, ki pomanjkanje talenta nadomeščajo s trdim delo, a da morata biti pri vseh vrhunskih športnikih prisotni vsaj dve od treh komponent. "Razen seveda, če ste Luka Dončić," še navrže.

"Neodgovorno zapravlja svoj talent"

Slovenskemu zvezdniku nato priznava, da je izjemno talentiran, pravi čarovnik, a mu očita, da svoj talent "neodgovorno zapravlja", da "mu primanjkuje discipline, kronično zamuja in s svojim vedenjem daje slab zgled ekipi". Dodaja tudi: "Primanjkuje mu vodstvenih lastnosti in se zato nikoli ne bo dvignil nad svoj trenutni status spektakularnega čarovnika."

Dončić tumb
Sportal Dončićev motivacijski izbruh, ki ga kamere niso ujele: kot Goran Dragić zlatega leta 2017 #video

"Morda nobena druga športna zvezda našega časa ni v svoji karieri prišla tako daleč, ne da bi razvila talente, s katerimi se jih rodi tako malo," je še neusmiljen nemški novinar. Našteval je še anekdote o Dončićevih domnevnih razvadah, popivanju, kvartopirstvu in kajenju ter izpostavil težave s fizično pripravljenostjo. Na plan je potegnil tudi očitke o prekomerni telesni teži, s katerimi so se februarja letos po šokantni odločiti, da zamenjajo slovenskega virtuoza, branili tudi v teksaškem moštvu lige NBA Dallas Mavericks.

Naslov članka Eden proti vsej Nemčiji

Die Welt o Dončiću | Foto: zajem zaslona Foto: zajem zaslona

"Luka Dončić in štirje statisti"

Slovenska reprezentanca naj bi imela le eno orožje, torej Dončića, meni Wöckener, medtem ko je nemška dobro naoljen stroj s številnimi orožji, s prvima zvezdnikoma Franzom Wagnerjem (Orlando Magic) in Dennisom Schröderjem (Sacramento Kings) na čelu. Dončić v Rigi ne igra s slovensko reprezentanco, ampak reprezentanca z njim, nemški novinar ni pozabil užaliti še preostalih slovenskih reprezentantov in dodal: "Ker je košarka po pravilu ekipni šport, bo imel superzvezdnik ekipe Los Angeles Lakers v svoji sedmi tekmi turnirja ob sebi spet le štiri statiste."

Dončić, ki se je po končani sezoni lige NBA fizično resnično močno spremenil, se predstavil v veliko vitkejši različici, na letošnjem EuroBasketu igra fenomenalno. Na šestih tekmah je zbral 204 točke, s čimer vodi na lestvici najboljših strelcev prvenstva, v osmini finala je Italijanom nasul 42 točk, polovico vseh slovenskih, in jasno je, da bo tudi na sredini četrtfinalni tekmi z Nemčijo prav 26-letni Ljubljančan deležen posebne pozornosti obrambe aktualnih svetovnih prvakov.

