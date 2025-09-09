Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pe. M.

Torek,
9. 9. 2025,
16.26

4 minute

košarka EuroBasket Slovenska košarkarska reprezentanca Mark Padjen

Poškodba na treningu

Mark Padjen zaradi poškodbe kolena brez četrtfinala EP

Pe. M.

Mark Padjen

Mark Padjen si je poškodoval koleno.

Foto: Guliverimage

Slovenska košarkarska reprezentanca se intenzivno pripravlja na sredin četrtfinalni obračun evropskega prvenstva proti favorizirani Nemčiji, na katerem v postavi ne bo Marka Padjena, ki si je na ponedeljkovem treningu poškodoval koleno, so sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije.

Nemčija, Maodo Lo
Sportal Nemški reprezentant jasen: Luka? To je res težko.

Slovenski košarkarji se pripravljajo na sredin večerni četrtfinalni obračun 42. evropskega prvenstva, na katerem se bodo zoperstavili svetovnim prvakom Nemcem.

Varovance selektorja Aleksandra Sekulića v terminu tekme danes zvečer čaka še trening v dvorani olimpijskega centra, že zdaj pa je jasno, da bo imel Sekulić na tekmi proti Nemčiji na voljo zgolj 11 košarkarjev.

Na ponedeljkovem treningu si je namreč koleno poškodoval Mark Padjen. Podrobni zdravstveni pregled je pokazal, da pri mladem organizatorju igre k sreči ne gre za hujšo obliko poškodbe. 19-letnik je utrpel zvin stranske vezi desnega kolena in bo potreboval nekaj dni mirovanja, so sporočili iz KZS.

Padjen je na tem prvenstvu večino časa preživel na klopi, zaigral je le ob zmagi nad Belgijo, ko je v dobrih petih minutah zbral dva skoka in ukradeno žogo.

Slovenci bodo za polfinale z Nemci igrali v sredo ob 20. uri.

