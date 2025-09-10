Na dogodku na kampusu univerze v Utahu je bil ustreljen konservativni aktivist in goreči Trumpov podpornik Charlie Kirk. Med njegovim govorom je odjeknil strel in ga zadel v vrat. Osumljenec, ki je ustrelil Kirka, je že v priporu. Kako resno je stanje mladega aktivista za zdaj še ni znano, poroča BBC.

Kirk je v študentskem kampusu v Utahu gostil dogodek, na katerem so se zbrali podporniki konservativnih idej. Med njegovim nagovorom množice se je zaslišal glasen pok. Strelec je Kirka ustrelil v vrat. Po informacijah univerze Utah Valley, naj bi osumljenec strel sprožil s stavbe, oddaljene 182 metrov. Kirk naj bi pred streljnjem govoril prav o nasilju s strelnim orožjem

Foto: Reuters

Kot so zapisali v izjavi, je bil v kampusu sprožen en sam strel, ki je zadel gostujočega govornika. Kako resno je njegovo stanje, za zdaj ni znano, kampus pa bo do konca dneva zaprt, je sporočil višji direktor za odnose z javnostmi na univerzi Scott Trotter.

Na družbenih omrežjih je zaokrožil posnetek, ki prikazuje trenutek, ko je strelec zadel Kirka naravnost v vrat. Zavladala je panika, ljudje so kričali in se razbežali.

Nekdanji ameriški kongresnik, ki se je dogodka udeležil s hčerko, je za Fox News povedal, kaj se je zgodilo. "Strel je šel naravnost vanj. Ljudje so se razbežali," je dejal Jason Chaffetz.

Foto: Reuters Foto: Reuters

Medtem so s policije sporočili, da je osumljenec že v priporu. Na kraj streljanja so napoteni tudi agenti FBI.

Šok v Beli hiši

Na novico o streljanju se je že odzval ameriški predsednik Donald Trump, ki je potrdil, da je bil Kirk ustreljen. "Vsi moramo moliti za Charlieja Kirka, ki je bil ustreljen," je Trump zapisal na Truth Social.

Tudi podpredsednik JD Vance je enako kot Trump ljudi pozval k molitvi. Nasilje je obsodil guverner Utaha Spencer Cox. "Američani vseh političnih prepričanj se morajo združiti v obsodbi tega dejanja," je zapisal Cox.

Kdo je Charlie Kirk?

Charlie Kirk je konservativni aktivist in goreči Trupov podpornik. Najbolj znan je kot ustanovitelj neprofitne organizacije Turning Point USA, ki si prizadeva širiti konservativne ideje med študenti na ameriških kampusih. Na družbenih omrežjih mu sledi več milijonov sledilcev.