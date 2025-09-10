V Kamniku žalujejo za nogometašem ekipe U14/U15

"Sporočamo vam žalostno vest, da nas je mnogo prezgodaj zaradi tragične nesreče zapustil član NK Kamnik in igralec selekcije U14/U15 Arsentije Gorbunov," so zapisali v NK Kamnik. "Ob tragediji smo v klubu globoko pretreseni. Ob tem njegovi družini vodstvo, trenerji, igralci in veteranska ekipa, za katero je igral tudi njegov oče, izrekamo iskreno sožalje."