R. Sp.

Sreda,
10. 9. 2025,
19.35

Sreda, 10. 9. 2025

V Kamniku žalujejo za nogometašem ekipe U14/U15

R. Sp.

Tragična novica prihaja iz NK Kamnik. V nesreči je umrl Arsentije Gorbunov, njihov nogometaš selekcije U14/U15.

"Sporočamo vam žalostno vest, da nas je mnogo prezgodaj zaradi tragične nesreče zapustil član NK Kamnik in igralec selekcije U14/U15 Arsentije Gorbunov," so zapisali v NK Kamnik. "Ob tragediji smo v klubu globoko pretreseni. Ob tem njegovi družini vodstvo, trenerji, igralci in veteranska ekipa, za katero je igral tudi njegov oče, izrekamo iskreno sožalje."

